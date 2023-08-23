Демографические угрозы после войны: женщины могут остаться за границей, а мужчины выедут к ним

Чем дольше идет война в Украине, тем значительно увеличивается вероятность того, что украинские женщины, уехавшие в страны Европы с детьми, не будут спешить возвращаться домой после окончания войны. Что, конечно, кардинально повлияет на демографическую ситуацию в будущем.

В Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины говорят, есть риск того, что после войны украинские женщины не вернутся домой, а воссоединение семей возможно уже за границей, куда смогут уехать мужчины.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему именно так считают ученые и каковы причины таких прогнозов.

Сколько беженцев из Украины

В Институте отмечают, что большинство украинских женщин, которые в результате войны выехали в Европу – это те, которые имеют высшее образование и способны самостоятельно позаботиться о себе в новой стране. Чем дольше будет продолжаться война, тем быстрее женщины обустроят свою жизнь в другом государстве. А когда будет снят режим военного положения, мужчины смогут поехать к ним, а не наоборот.

По информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас за границей находится 6,2 миллиона украинцев, уехавших спасаясь от войны. А сайт Eurostat сообщает о более чем 4 миллионах украинцев, проживающих в странах ЕС. Беженцы из Украины живут в разных странах Европы. Больше всего временную защиту наши люди получают в Германии, Польше, Чехии.

Точного количества украинцев никто назвать не может, потому что не все официально зарегистрировали свой статус и получают соответствующую помощь. Многие семьи переезжают из страны в страну, а там не всегда быстро обновляют официальную статистику.

Eurostat сообщает о более чем 4 миллионах украинцев, которые проживают в странах ЕС

Статистика замешана на эмоциях

В Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи говорят, что свои прогнозы делают на основе данных, получаемых из разных источников, а что будет через месяц, а тем более через год – довольно трудно спрогнозировать, опираясь только на отдельные исследования.

"Ситуация постоянно меняется. Исследования об украинцах за рубежом периодически проводятся в разных странах Европы. Очень сложно делать выводы по этим обследованиям, а тем более прогнозировать дальнейшую демографическую ситуацию в Украине . В большинстве случаев люди, опрашиваемые во время исследований, говорят о ситуации по состоянию на данный момент, в соответствии со своим моральным и эмоциональным состоянием. Поэтому, для демографического прогноза, я бы не брал на веру то, что говорят опрошенные украинки за рубежом. Под эмоциональным влиянием они могут сказать одно, а вот когда придет время принимать конечное решение, то оно может быть совершенно противоположными. Потому что люди будут принимать решение опираясь на сугубо практические вещи и взвешивать все более прагматично", — объясняет сайту ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ.

Украинские семьи воссоединяются после войны / Фото: pixabay.com

Все зависит от окончания войны

Он добавляет, что результаты опросов появляются через 1-2 месяца после их проведения. И за это время мнение опрошенных людей может кардинально измениться, и они могут переехать в другую страну.

"Ценность этих опросов украинцев за рубежом важна, но не показательна. Вот к примеру, опросили наших женщин в Чехии, или в Германии. Они сказали, что хотят вернуться домой. А в этих странах взяли и повысили помощь беженцам, и, я думаю, они могут изменить свое мнение. А если война будет продолжаться еще три года? Что тогда? Правильно, кардинально изменится мнение опрошенных. Женщины скажут, что не вернутся домой, потому что боятся обстрелов, а мужчины не поедут к ним, потому что война продолжается. Поэтому опираться на эти исследования не стоит. Единственное, что сейчас можно точно сказать — будут встречные потоки после войны, когда бы она не закончилась. Я имею в виду, что часть женщин с детьми вернутся в Украину, а часть мужчин поедут к своим семьям за границу. А каким будет это соотношение — зависит от ВСУ. Чем скорее закончится война, тем это будет полезнее для украинцев и для демографической ситуации в Украине в целом", — объясняет Александр Гладун.

Условия для возвращения

Ученый отмечает, что возвращение женщин и детей в Украину, и воссоединение семей - зависит от того, когда закончится война. А этого сейчас никто не может сказать.

Украинцам придется делать для себя сложный выбор / Фото: pixabay.com

"Чем быстрее это произойдет, тем больше шансов для воссоединения семей. В противном случае, месяцы и годы войны будут порождать новые сомнения и менять мнения женщин и мужчин. Люди будут анализировать ситуацию – есть ли у них жилье, есть ли у них работа, будет ли им и как именно помогать государство. Сейчас на восстановление поврежденного здания государство выделяет 200 тысяч гривен. По-моему, это маловато, если полностью разрушено жилье в сельской местности или в городе. А это очень важно для воссоединения семей. Как именно им поможет государство, будут ли давать выгодные кредиты. То есть очень многое будет зависеть от условий в Украине и от политики тех государств в отношении наших граждан, где им предоставили временную защиту", — отмечает Александр Гладун.

Выбор не будет легким

Он добавляет, что важным моментом является то, что именно делает наше государство для того, чтобы люди хотели сюда возвращаться после войны. А это уже сейчас нужно анализировать и активно менять.

К примеру, детский вопрос. В соседние страны выехали многие женщины с детьми. Там дети быстро адаптировались к смене места жительства. Они ходят в местные детские сады, кружки и школы.

Конечно, у родителей возникнет вопрос: стоит ли все это разрушать, потому что ребенок уже свободно владеет языком, завел новых друзей, имеет собственные предпочтения, планы, перспективы.

"Допустим, что война закончилась и семья решает вернуться домой. Но узнает, что в Украине все обучение для студентов платное. То есть родителям придется брать кредит и возвращать его через несколько лет. А в стране, где они живут, обучение бесплатное или за меньшую стоимость. Каким будет выбор родителей? Трудно сказать, но легким он точно не будет. А чтобы он был легче должна действовать активная государственная политика, нужно делать все, чтобы у людей даже не возникало сомнения возвращаться или нет. Тогда и с демографической ситуацией в нас будет лучше", — заключает Александр Гладун.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал сколько останется украинцев после войны: эксперты о сокращении населения и катастрофическом соотношении женщин и мужчин.

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