Демографический апокалипсис в Украине: топ-5 целей спасения страны, рискующей превратиться в Монголию

Эксперт рассказал, нужно ли нам двойное гражданство и как можно повысить рождаемость.

Сайт ТСН.ua публикует вторую часть интервью с Александром Гладуном, заместителем директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

В первой части мы рассказали о подготовке Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года. Напомним, что этот документ рассчитан на 16 лет и должен улучшить демографическую ситуацию в Украине. Ученый рассказал о целях, которые заложены в стратегии и кто будет финансировать ее выполнение.

Александр Гладун

Пять целей, чтобы остановить кризис

– Поставлены ли какие-то реальные цели, чтобы изменить эти негативные тенденции, вредящие демографии?

– Да, в стратегии определены задачи и цели для изменения ситуации.

Первая цель – создание условий для повышения рождаемости и поддержки семей. Для этого предполагается немалый перечень мер. Создание дружественной среды для семей с детьми, повышение экономической самодостаточности семей, создание благоприятных условий для сочетания отцовства с профессиональной занятостью, обеспечение комплексной поддержки, которая будет предусматривать как финансовые инструменты так и различные формы социального сопровождения, поддержки семей с детьми до достижения ими совершеннолетия. Все эти меры и направления в стратегии прописаны.

Украинский ребенок/Иллюстративный фото / Фото: Getty Images

Вторая цель – снижение преждевременной смертности. Есть задача минимизировать влияние поведенческих факторов смертности населения, способствовать распространению навыков к самосохранительному поведению – правильное питание, медицинское освидетельствование, реагирование на сигналы воздушной тревоги. Усиление превенции инвалидизации, меры по профилактике заболеваний системы кровообращения, травмирование на производстве, устранение внешних факторов риска смертности.

Также рассматривается вопрос доступности и качества медицинской помощи, предусматривающий адаптацию сети учреждений здравоохранения к конкретным потребностям населения и с учетом его расселения. Адаптация социальной и медицинской сферы к существенному росту числа лиц с инвалидностью. Все это – ужасные последствия войны, которые уже сейчас остро ощущаются.

Также запланировано содействие сохранению качества жизни в период болезни и лечения, чтобы человек не терял свои доходы на лечение.

Третья цель – обеспечение миграционного прироста населения. Имеется в виду возвращение вынужденных мигрантов, уехавших из Украины в результате полномасштабной войны и выехавших из страны до ее начала. Это очень трудная цель. И я не знаю, как она будет реализовываться, многое будет зависеть от продолжительности войны.

Одно из направлений – привлечение в Украину зарубежных украинцев, в том числе, и из украинской диаспоры. Также возможно выборочное привлечение мигрантов из других стран. Но это очень дискуссионный вопрос. Тем не менее, он включен в стратегию для обсуждения.

Возвращение в Украину вынужденных мигрантов/Иллюстративное фото / Фото: Getty Images

Четвертая цель – обеспечение оптимального размещения населения на территории Украины. Это касается ВПЛ, содействие их возвращению в прежнее место жительства или интеграция в местные территориальные общины, где они уже проживают. Нужно, чтобы люди не только получали помощь от государства, но и работали на него. Хотя часть ВПЛ уже нашли работу, но не все официально зарегистрировались, поэтому в общий учет не попадают.

– Есть ли угроза, что некоторые регионы Украины превратятся в пустош, как безлюдная Монголия?

– В разрезе размещения населения нужно будет решать проблему развития территорий, которые находятся на границе с РФ. А именно – стоит ли там строить какие-либо промышленные предприятия или развивать только сельское хозяйство. К сожалению, мы не знаем, как поведет себя страна-агрессор через год, два, десять лет после нашей победы. Ведь даже после того, как мы выйдем на границы 1991 года, они, скорее всего, будут обстреливать нашу территорию.

Пятая цель – адаптация социума к демографическому старению и формирование условий активного долголетия. Сюда входит поддержка здоровья и создание соответствующих условий, чтобы пожилые люди могли заниматься трудовой деятельностью или вести активный образ жизни. Условно говоря, чтобы человек почтенного возраста не оставался один и не доживал свой век в одиночестве.

Обещают, что люди не будут доживать век в одиночестве / Фото: pixabay.com

Также в цели входят сквозные предпосылки преодоления негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей для обеспечения повышения качества жизни: безопасная социальная и экологическая среда, развитие инструментов для обеспечения граждан собственным и индивидуальным жильем, создание возможностей для экономической самостоятельности и повышение благосостояния граждан, доступность и качество общественной инфраструктуры, дружественной для человека среды, обеспечение социальной сплоченности украинского общества.

Финансирование стратегии

– Кто будет финансировать все эти цели?

– Планируется составлять конкретные планы мер по выполнению стратегии на два года, а также будет проводиться мониторинг ее реализации. Это потребует координации всех органов власти на всех уровнях – государственного, регионального, местного, районного и территориальных общин.

Финансирование выполнения стратегии будет осуществляться за счет государственного или местных бюджетов.

– Есть ли какие-то конкретные цифры в стратегии?

– В стратегии указаны определенные индикаторы и показатели, но их мало, потому что нужно более подробно разработать систему мониторинга.

Наш институт считает, что пока идет война, то эти показатели и индикаторы нет смысла прописывать, потому что мы не можем реально оценить демографическую ситуацию, поскольку нет точных показателей. Мы не знаем, какие именно цифры получим по окончании войны.

Численные значения можно прибавлять постепенно, уже после того, как будет нормально отлажена система учета демографических событий, тогда это можно будет делать и по этим показателям, кстати, контролировать выполнение всех планов стратегии. Но уже сейчас эту работу можно начинать. По крайней мере, местные и государственные органы власти могут составлять свои планы.

Возможно, они будут немного абстрактными, но очень важно, что именно они хотели бы сделать, что нужно в первую очередь выполнить, в каком объеме, конечно, при условии, что война закончилась.

То есть продумывать все можно уже сейчас, чтобы потом, когда закончится война, мы не стояли только на старте. Мы должны стартовать немного раньше и прорабатывать разные сценарии, просчитывать возможности и целесообразность этих мероприятий. Чтобы в нужное время быть не на старте, а хотя бы двигались в начале этой дистанции. Иначе снова потеряем несколько лет только на обсуждение стратегии.

Население_демография / Фото: Reveal

– То есть это Украина с "чистого листа", образно говоря?

- Образно да, но влияние прошлого на этот "чистый лист" очень большое, тяжелое и негативное.

Относительно стратегии есть разные мнения, мы пытаемся спрогнозировать – реально ли ее выполнить или нет. Думаю, что при максимальных усилиях, да, реально. В настоящее время стратегию будут смотреть в министерствах и ведомствах. У них будет свой взгляд на нее. Потому что мы делали свои предложения с научной точки зрения, а в министерствах будут смотреть с практической. Должны определиться: как им все это реализовывать, какие ресурсы для этого необходимы, смогут ли они это сделать и как именно.

Двойное гражданство и трудовые мигранты

– Предусмотрен ли в стратегии вопрос о двойном гражданстве, для украинских детей, родившихся из-за войны за границей? Об этом говорил на итоговой конференции президент Зеленский.

– В стратегии записано: рассмотреть возможность двойного гражданства. Но при обсуждении этого вопроса были многочисленные дискуссии, единодушия не было. Сомнительно, что двойное гражданство будет способствовать повышению рождаемости. Возможно, у меня достаточно консервативный взгляд и несколько украино-центристский, но думаю, мы должны искать другие варианты, чтобы повысить уровень рождаемости и способствовать улучшению демографической ситуации, потому что все эти внешние факторы очень дискуссионны.

Лично я являюсь противником двойного гражданства. Есть такое мнение: если разрешить двойное гражданство, то люди из диаспоры начнут возвращаться в Украину. Я в это не верю. У нас есть мощная диаспора в Канаде и США, но там это уже третье и даже четвертое поколение украинцев, прародители которых уехали в начале или середине двадцатого века.

По крови они возможно украинцы, а ментально ли они украинцы? Знают ли они, что сейчас реально происходит в Украине, как они на это влияют? И очень важно, какие права будут иметь люди с двойным гражданством, будут ли они избирать президента? То есть они будут жить в Канаде, а для нас выбирать президента? Это не очень логично. А служба в армии? Как вы его из Канады привлечете в армию? Очень много вопросов.

Вопрос двойного гражданства вызвал дискуссию между учеными / Фото: Getty Images

Также есть мнение, что за счет двойного гражданства мы можем привлечь в Украину рабочую силу. Думаю, для того чтобы привлечь рабочую силу на наш рынок труда, можно использовать другие методы, например, набирать людей вахтовым методом и только на определенный период. Потому что, если мы привлечем много мигрантов, это приведет к сильному этническому, социальному и религиозному изменению структуры населения, что может привести к напряжению внутри страны. Поэтому с этим нужно быть достаточно аккуратными.

Хотя оппоненты говорят, мол, с каждой страной будет подписываться отдельный договор под соответствующие гарантии. Но я знаю одно, что в жизни важен первый шаг, если он будет сделан, то после этого процесс будет все меньше и меньше контролируем.

Помощь бесплодным и исчезновение детдомов

– А как именно планируется повысить рождаемость в Украине? Недавно появлялась информация, что украинцам будут финансово помогать в борьбе с бесплодием, а также упрощать процедуру усыновления детей-сирот. Речь идет об этом в стратегии?

– О борьбе с бесплодием прописано в стратегии. Наши специалисты, занимающиеся вопросами рождаемости, отмечают, что достаточно высокий процент детей в Украине рождается именно благодаря репродуктивным технологиям.

Это направление пропагандирует и поддерживает Министерство здравоохранения. Конечно, эти услуги не из дешевых, поэтому вопрос – кто это все будет финансировать. Эта тема активно обсуждается и думаю, что программа по репродуктивному здоровью будет введена. Более подробно эта тема будет прописана в программе реализации Стратегии.

Бесплодным обещают финансово помогать, чтобы они стали родителями / Фото: ТСН

Тема сексуального здоровья, кстати, тоже связана с бесплодием. Я не знаю, говорят ли об этом сейчас с детьми в школе, но думаю, что старшеклассники, которым по 17-18 лет разбираются в этом не хуже родителей. Но как с ними говорить об этом в школе – это вопрос Минобразования, а тема репродуктивной медицины – вопрос Минздрава, но эти темы связаны между собой, потому что если ты следишь за своим сексуальным здоровьем, знаешь к чему это может привести, может быть, тогда и репродуктивных технологий потребуется меньше.

Но у нас с бесплодием проблема не только потому, что женщины бесплодны, но и часть мужчин имеют с этим проблемы. Им просто неудобно говорить об этом, обследоваться они не хотят, говоря, что проблема именно в женщине. Как бы там не было, но если такие пары обращаются за помощью к врачу и настроены родить ребенка, то государство должно их всячески поддерживать.

Что касается упрощения условий по усыновлению детей, то одно из требований ЕС о том, чтобы в Украине закрывать детские дома. Планируется совершенствовать процедуру усыновления, содействовать ему. Кроме того, будут активнее создаваться детские дома семейного типа, когда семья берет к себе много детей и воспитывает их уже совсем в другой среде. Думаю, эта тенденция будет продолжаться и ее конечная цель, чтобы детских домов в их нынешнем виде совсем не было.

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