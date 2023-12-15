Демографический кризис надвигается на Украину: сколько украинцев будет до 2037 года

Эксперт рассказал, где больше всего украинских беженцев в Европе и возможно ли их возвращение домой.

Демографическая ситуация может значительно ухудшиться в Украине после окончания войны. Среди возможных угроз – сокращение возрастной группы детей до 14 лет, разница в соотношении женщин и мужчин. Ведь чем дольше идет война, тем больше уменьшается вероятность возвращения домой наших соотечественников, уехавших в Европу, спасаясь от войны.

Насколько важно возвращение домой беженцев, почему они могут остаться за границей и какова будет демографическая ситуация в Украине в 2037 году, сайту ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ.

Александр Гладун

Сколько миллионов украинцев за границей

Расскажите, известно ли сейчас точное число украинцев, выехавших за границу, спасаясь от войны? Как это повлияло в целом на демографическую ситуацию в стране?

Выезд наших граждан за границу привел к очень большому сокращению численности населения в Украине. К тому же, у нас сейчас повышенная смертность – много погибает людей на фронте и гражданских от ракетных ударов врага. А что касается миграции, то у нее просто безумные объемы.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас за границей находится около 6,3 миллиона наших граждан. Это то, что связано только с войной. Причем где-то 4,2 миллиона украинцев это те, которые находятся в странах ЕС. Приблизительно 1,3 миллиона в России или в Белоруссии. А еще около 400 тысяч – это люди, которые выехали за пределы Европы в другие страны. Такая вот нелестная картина.

Неизвестный процент возвращения

Вернутся ли эти граждане после окончания войны в Украину?

По состоянию на данный момент однозначного ответа дать нельзя – сколько именно людей вернется. Вернутся не всё и, это я точно могу сказать. А каким будет процент возвращения, сейчас спрогнозировать невозможно.

Объясню почему. Сейчас многие социологические центры и фирмы проводят обследование наших мигрантов по возвращению. Все обследования проходят по разной методологии, но, как правило, опрашивают людей в телефонном режиме. Понятно, что опросы проводятся выборочно по имеющимся номерам абонентов. То есть говорить, что выборка в этих исследованиях представлена, вряд ли можно. Но, тем не менее, по данным этих обследований, на данный момент 50-60% беженцев планируют вернуться в Украину.

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Сейчас за границей находится примерно 6,3 миллиона наших граждан/коллаж ТСН.ua

Условия и причины возвращения

В каких условиях украинцы, после окончания войны, будут возвращаться домой?

Имея эту статистику, мы должны учитывать очень важный момент: когда люди отвечают на поставленные вопросы, то это сделано ими по состоянию на данный момент, в современных условиях, и их и ответ более эмоционален, чем практический.

Такие социологические обследования нужно проводить, это нормально. Нужно наблюдать за динамикой мыслей и эмоций людей это важно. Но сказать, что это окончательное решение и так оно будет после окончания войны, мы не можем.

Когда закончится война и перед человеком встанет вопрос: возвращаться или нет, тогда ему придется принимать решение, от которого будет зависеть его дальнейшая жизнь. Именно тогда украинцы будут не эмоционально решать вопрос, а практически.

Они будут смотреть: есть ли у них жилье в Украине или нет. Есть ли у них жилье в стране проживания, или они живут где-нибудь в общежитии. Будет ли у них работа в Украине и какая именно работа, с какой заработной платой. Также важно – работают они за границей, или просто живут на помощь. Кстати, после окончания войны – помощь прекратят выдавать. А если у людей есть дети, смогут ли они обеспечить будущее своих детей в Украине или лучше им оставаться за границей?

То есть перед людьми появятся сугубо практические вопросы и тогда ими будет принято окончательное решение – возвращаться или нет.

Здесь следует добавить еще два важных внешних фактора. Во-первых, это продолжительность войны. Чем дольше идет война, тем меньше людей вернется в Украину. Во-вторых, это политика стран нынешнего пребывания наших беженцев по поводу их возвращения. Представители такой страны могут сказать нашим людям: "мы вам помогли, пожалуйста, возвращайтесь домой". Или наоборот будут проводить политику таким образом, чтобы наши граждане остались там на постоянное проживание.

Чем дольше идет война, тем меньше людей вернется в Украину / Фото: ТСН.ua

Прошлый опыт и невозвращение

А выгодно ли европейцам принимать украинских мигрантов на постоянное жительство?

Дело в том, что практически во всех странах Европы происходит сокращение численности населения. И не секрет, что они поддерживают свою численность за счет определенной миграционной политики. Для таких стран украинцы – очень желанные. Им выгодно, чтобы наши трудолюбивые люди оставались в их стране и приносили общественную пользу. Поэтому невозможно точно сказать, как же будет после окончания войны. Сейчас ответа на этот вопрос нет.

Имеем опыт после войны на Балканах. Тогда власти некоторых стран Европы, временно приютивших балканских беженцев, просили их, чтобы они возвращались домой, в страны бывшей Югославии. А часть стран, напротив, сказала им – оставайтесь, адаптируйтесь, работайте, живите. Сначала со справками на временное проживание, а через определенный период станете полноценными гражданами.

К примеру, Германия была среди тех стран, кто просил балканских беженцев возвращаться домой, но 10-15% беженцев все же там остались по разным мотивам и причинам. Тоже может произойти и с украинцами, нашедшими убежище в странах Европы.

50-60% беженцев планируют вернуться в Украину / Фото: Getty Images

Также очень многое зависит от политики, которую будет вводить наше государство относительно возвращения своих граждан. Очень многое зависит от того, как будут работать наши консульские учреждения с нашими гражданами, как им будут помогать, будут ли сотрудничать с диаспорой, контактировать с местными органами власти.

Говорят, что большинство украинцев все же вернутся в Украину, потому что хорошую работу там нашли те, кто учил или знал немецкий или польский. А большинство живет на помощь, и как раз они будут возвращаться, потому что перспектив не имеют. Как вы относитесь к такому мнению?

В Германии изучение языка – обязательно. Соответствующие службы контролируют, чтобы мигранты посещали дневные и вечерние курсы по изучению языка. Как раз Германия проводит политику определенной ассимиляции, чтобы мигранты чувствовали себя в стране более или менее нормально и понимали местных.

Да, конечно, такая часть украинцев вернется, но какой это будет процент, пока невозможно сказать.

Миграция по Европе: где украинцев больше всего

Как отслеживается перемещение наших беженцев по Европе. Существуют ли исследования такой миграции украинцев?

Да, такие процессы отслеживаются. Еще в мае 2022 года состоялось совещание министров внутренних дел стран ЕС. Тогда они пытались согласовать обмен информацией между своими базами данных по украинским беженцам.

После войны на Балканах, Советом Европейского Союза была принята Директива 2001/55/EC о минимальных стандартах для предоставления временной защиты в случае массового наплыва перемещенных лиц и о мерах, способствующих сбалансированности усилий между государствами-членами по приему таких лиц и ответственности за последствия такого приема.

Один из пунктов этой Директивы содержит положения о расселении мигрантов, то есть оставлять их в стране, куда они впервые попали, или как было с сирийскими беженцами, когда определялись квоты на расселение по каждой стране ЕС. Так вот к украинцам этот пункт в регламенте не активировали. То есть украинцы имеют право расселяться там, где они хотят.

Украинские беженцы едут из Польши в Германию / Фото: Getty Images

Кстати, это повлекло за собой определенную проблему для точного учета украинских мигрантов. Наши люди приезжали в приграничную страну, там их регистрировали, а они спустя некоторое время переезжали в западную Европу, где тоже регистрировались. Поэтому вполне мог произойти двойной учет мигрантов из Украины.

В начале этого года мы общались с представителями управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, тогда они оценивали количество наших беженцев более чем в 8 миллионов.

В свою очередь, мы отметили, что это очень большое число и нереальное. Нам сказали, что пользуются данными местных органов власти, проводящих регистрацию. В конце концов, в управлении взяли паузу на два месяца, а после этого сократили свою оценку примерно на два миллиона. Причем после уточнений они сократили количество украинских мигрантов в России на 1,5 миллиона, а в странах западной Европы на 500 тысяч.

То есть проблема учета мигрантов тоже существует в Евросоюзе. Сейчас число украинских мигрантов составляет чуть более 6 миллионов, и оно стабильно. Но никто не гарантирует, что в этих подсчетах нет двойного учета.

Изменение места: из Польши в Германию

Правда ли, что украинцы начали массово переезжать из Польши в Германию?

Что касается перемещения внутри ЕС, то сейчас есть четкая тенденция – переезд наших граждан из Польши в Германию. Ранее на первом месте по количеству украинских беженцев была Польша. Там проживало более миллиона украинцев. Сейчас там меньше миллиона наших беженцев.

А Германия, если брать в абсолютных числах, вышла на первое место – в этой стране сейчас примерно 1,2 миллиона украинцев. Причем, перемещение наших граждан в страны ЕС продолжается. А в Германии и Польше находится треть всех украинских беженцев.

В Германии сейчас находится примерно 1,2 млн украинцев / Фото: pixabay.com

Это в абсолютных числах, а если брать у относительных, например, по отношению к численности населения каждой страны, то наибольшую нагрузку несет Чехия. Численность наших беженцев составляет 3,3% от численности населения Чехии. Это самый большой показатель.

Где-то на уровне 2-2,5% составляет численность украинских беженцев по отношению к численности населения в других приграничных государствах и странах Балтии. К примеру, Словакии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве.

Много украинцев, если брать процент к численности населения, в Люксембурге и на Кипре. В других странах этот процент значительно меньше. Словом есть страны, где наши мигранты более или менее концентрируются, но сейчас это в основном Германия. Там украинцев к численности местного населения всего 1,4%.

Кстати, очень важно сравнивать количество мигрантов с численностью населения конкретной страны, что и делает Евростат, потому что это дает информацию о возможности страны принять новых беженцев. Ведь есть социальная инфраструктура, есть определенное количество свободного жилья, все это коррелируется с реальной численностью в стране, чтобы все это выдержало нагрузку беженцами и не произошло коллапса.

Сколько будет украинцев к 2037 году

Вернемся в Украину, расскажите, какой будет численность населения Украины в будущем. Будет ли нас 30 миллионов?

Мы делали демографический прогноз и моделировали развитие демографической ситуации к началу 2037 года. Подчеркну, что этот прогноз делался в значительной информационной неопределенности.

Экспертным путем мы определяли уровень рождаемости и смертности, также очень критично и с дискуссиями оценивали количество мигрантов. Когда делали прогноз, то первый вопрос, который нужно было определить – сколько будет длиться война. На этот вопрос сейчас, увы, ни у кого нет реального ответа, но для прогноза это нужно было сделать.

А насколько вопрос о дате окончания войны важен для прогноза?

Дело в том, что демографические процессы имеют свою специфику. Прогнозный период мы разбили на три части : продолжительность войны, 2-3 года после ее окончания и 4 года и более после этого. Для разработки прогноза определили, что война закончится в конце 2024 или начале 2025 года.

Оценку численности населения мы произвели в границах 1991 года. То есть учли ОРДЛО, АР Крым, Севастополь, а также тот момент, что после последней переписи населения (2001 год) у нас происходила трудовая миграция за границу. Люди массово выезжали на заработки и остались там на постоянное жительство. По оценкам экспертов, это примерно 2-3 миллиона человек.

Мы не брали данные Государственной службы статистики, а сделали собственную оценку численности населения, повторюсь, в границах 1991 года и на начало 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения.

Мы оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с нашими гипотезами, к началу 2037 года, у нас вышло 30,5 миллионов. Так что мы прогнозируем сокращение населения на 11 миллионов.

Демографы прогнозируют сокращение населения на 11 миллионов/коллаж ТСН.ua

Минус 10 миллионов за 15 лет

Вы отмечали, что прогноз производился в условиях информационной неопределенности. Могли ли ошибиться?

Скорее всего, могли. Но погрешность возможна на 1 миллион больше или меньше, потому что мы не знаем наверняка, когда закончится война.

Важность этого прогноза в том, что он определяет сам тренд – стремительное сокращение населения Украины, потому что более 10 миллионов за 15 лет – это безумное число, очень большое. Это обостряет демографическую ситуацию в Украине.

Этот прогноз – предупреждение государству, что нужно срочно разрабатывать определенную демографическую политику. В настоящее время Минсоцполитики занимается подготовкой стратегии демографического развития. Было подготовлено несколько ее вариантов, но на сегодняшний день нет ее варианта для обнародования, так как после постоянных дискуссий продолжается доработка стратегии.

Есть риск того, что после войны украинские женщины не вернутся домой, а мужчины поедут к ним/коллаж ТСН.ua

Мужчины и женщины: кого будет не хватать

По состоянию на 2037 год будет ли отличаться в Украине количество мужчин и женщин?

Все зависит от того, сколько людей вернется в Украину. Сейчас за границей, по данным Евростата, две трети украинских мигрантов – женщины, а треть – мужчины от нуля до 100 лет. То есть сейчас за границей женщин в два раза больше мужчин.

Если в Украину не вернутся женщины, то это в дальнейшем повлияет на половую структуру населения. Другой фактор, который на нее влияет – это то, что сейчас на фронте гибнет больше мужчин, хотя воюют и женщины. Но следует сказать, что более 95% погибших на фронте – мужчины.

Что касается смертей среди гражданского населения и происходящего на оккупированных территориях, то сейчас сказать что-то сложно. Поэтому соотношение половой структуры будет зависеть от двух факторов: продолжительность войны и количества возвратящихся из-за границы.

После войны мы ожидаем встречных миграционных потоков. Это когда часть женщин с детьми вернутся в Украину, а к части женщин на постоянное проживание за границу поедут мужчины. Спрогнозировать, в каких процентах это будет происходить – невозможно, но это обязательно произойдет.

Также мы ожидаем дифференциацию для определенных возрастов. Как известно, мальчиков всегда рождается больше чем девочек. В Украине в мирное время выравнивание численности мужчин и женщин происходило в возрастном интервале 30-34 года. Перед началом войны стремительно росла доля женщин из-за высокой смертности мужчин. И в итоге, у нас женщин было больше мужчин.

А каким это соотношение будет после окончания войны?

В определенных возрастных группах будет преимущество у мужчин, а в некоторых будут преобладать женщины. По нашему прогнозу к 2037 году женщин будет чуть больше мужчин, но это соотношение имеет тенденцию к выравниванию, потому что часть женщин, скорее всего, не вернется в Украину из-за рубежа.

Кроме того, по нашему прогнозу будет очень сильно сокращаться детский контингент, а именно возрастная группа до 14 лет. Она сократится наиболее существенно. И это тоже угроза будущему развитию Украины. Ведь эти дети через 5-15 лет вступают в репродуктивный возраст, начнут учиться, а потом выйдут на рынок труда, но они родят еще меньше детей, чем сейчас. С этим может возникнуть достаточно критическая ситуация.

Детей будут рожать еще меньше / Фото: ТСН

Привлечение трудовых мигрантов

Достаточно ли такого количества людей, чтобы государство могло полноценно развиваться?

То, что сокращается численность населения – это плохо. Вес государства, кроме экономического развития, определяется еще и численностью населения. А будет ли такого количества украинцев достаточно, сейчас сложно сказать.

Все зависит от того, какая модель развития экономики будет выбрана после окончания войны и сколько в рабочей силе она будет нуждаться, какие отрасли будут на первом месте. Будем ли мы снова существовать, как сырьевое государство или, наоборот, будем развивать у себя переработку и продавать уже конечную продукцию. Именно для этого следует иметь полную демографическую картину.

В целом, если верить обещаниям западных партнеров, что они будут инвестировать в Украину много средств, то, скорее всего, своей рабочей силы нам не хватит и будет необходимость рассматривать вопрос привлечения трудовых мигрантов. Но это тоже очень сложный вопрос, на который сейчас нет ответа – привлекать их на постоянной основе или временно. Если на постоянной, то какую политику для ассимиляции мигрантов следует вводить. Но это уже вопросы, значительно выходящие за пределы демографии.

В Украину придется привлекать трудовых мигрантов / Фото: Цензор.нет

На границе с Россией только фермеры

Какова судьба у регионов Украины, граничащих с Россией. Как они могут развиваться, возможно ли это?

Россия, скорее всего, будет существовать в том состоянии, в котором она сейчас еще определенный период времени. И просто рассчитывать, что она распадется на многие части, не стоит. Опасность со стороны РФ будет наблюдаться даже после выхода наших войск на границы 1991 года.

Поэтому развитие территорий рядом с Россией действительно очень актуальная тема. Этим сейчас занимается Мининфраструктуры – существует мнение, что нужно делать карантинную зону на расстоянии 30 километров от границы с Россией. Крупные предприятия могут быть под постоянной угрозой обстрелов, поэтому на этих территориях целесообразно развивать фермерство. В целом, развитие приграничных с Россией территорий должно решаться в контексте программы экономического возрождения Украины.

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