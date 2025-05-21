Демографический кризис в Украине: есть ли дно и каким будет население в 2041 году

Демографический кризис в Украине

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На четвертый год полномасштабной войны демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Смертность уже втрое превышает рождаемость, а перспективы возвращения миллионов уехавших за границу украинцев остаются неопределенными.

Что ждет Украину в будущем, какова будет численность населения в 2041 году и благодаря чему можно преодолеть демографический кризис — обо всем этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua с Александром Гладуном, заместителем директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун

Война остановила рождаемость и повысила смертность

— В последнее время идет много разговоров о высокой смертности и низкой рождаемости в Украине. В какие годы эти показатели были соответственно самыми высокими и низкими?

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— Если говорить о рождаемости, то самой низкой она стала за годы войны. После начала полномасштабного вторжения уровень рождаемости начал снижаться — это естественная реакция людей на трудные времена. Уменьшение уровня рождаемости во время войны обусловлено двумя факторами.

Первый — это массовый выезд наших граждан за границу, причем очень большую долю этих людей составляют женщины репродуктивного возраста. Второй фактор — большое количество ВПЛ. Все исследования свидетельствуют о том, что в случае смены человеком места жительства, тем более если он переезжает в другую страну или имеет проблемы с жильем, трудоустройством, снижается уровень рождаемости. Так что такое прие не только Украине.

Что касается смертности, то здесь тоже очень сильный фактор — война. Точно мы не знаем, сколько наших военных гибнет на фронте. Но гибнут и гражданские люди, потому что вся территория страны под обстрелами. К этому прибавляется повышение смертности, обусловленное стрессами, обострением хронических заболеваний. А также тем, что не всегда можно получить медицинскую помощь, особенно в населенных пунктах недалеко от линии фронта. Все это приводит к повышению смертности в Украине.

Демографический кризис в Украине

Откуда берутся нужные коэффициенты

— В прошлом году по данным Минюста в Украине родилось почти 177 тысяч детей, а умерли более 495 тысяч украинцев. Как вы можете прокомментировать эти страшные цифры?

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- В стране война — здесь ничего удивительного нет. Когда мы делаем оценку уровня смертности, используем данные о регистрации рождений и смертей, которые предоставляет Минюст. Важно понимать, что это абсолютные числа. То есть они зависят от численности населения — чем она больше, тем больше продуцируются демографические события — рождений и смертей.

Например, если в стране проживает 10 миллионов человек, то количество смертей и рождений для нее будет одним и совсем другим для страны, где проживает 50 миллионов жителей. Поэтому в демографии принято рассчитывать так называемые «показатели интенсивности». Они рассчитываются как отношение абсолютных чисел родившихся и умерших на среднегодовую численность населения и умножаются на тысячу (масштабирующий множитель). Полученные коэффициенты позволяют сравнивать не только отдельные страны, но и динамику, потому что в любой стране постоянно меняется численность населения и в этом смысле этот показатель даже за один год трудно сравнивать с другим.

Когда уровень смертности замирал в Украине

— Уточню, когда в Украине была самая высокая смертность, если смотреть по общим коэффициентам?

— Самая большая смертность в Украине, до полномасштабного вторжения, была в 2021 году. Но этот год, как и 2020 не характереные, потому что в этот период был коронавирус. В 2021 году среди причин смертности ковод вышел на второе место, обогнав онкологические заболевания.

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А вот если взять 2019 год, то коэффициент тогда был на уровне 14,7 умерших на 1 тысячу населения. И он на уровне 14,5-14,9 практически оставался неизменным с 2011 года. К 2011 году уровень смертности был даже больше 15-16 на 1 тысячу населения.

Во время войны, можно сказать, что этот коэффициент вероятно значительно выше. Но здесь у нас есть проблема со сравнением территорий, потому что Минюст регистрирует умерших только по подконтрольной территории. Есть трудности и с оценкой численности населения, в том числе по подконтрольной территории — не можем точно определить количество людей и соответственно рассчитать этот показатель. Поэтому могу только констатировать — да, смертность в Украине очень велика.

Считать рожденных украинцев за границей пока невозможно

— А как насчет уровня рождаемости?

— Коэффициент рождаемости рассчитывается от количества родившихся детей разделенной на среднегодовую численность населения и тоже умножается на 1 тысячу.

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Здесь мы имеем отрицательную динамику. После 2011-2012 годов, коэффициент рождаемости начал уменьшаться. В 2011 году он был на уровне 11,0, а в 2019, перед вспышкой короновируса, уже составлял 8,1. Это очень стремительное уменьшение рождаемости. Оно было обусловлено определенной кризисной ситуацией внутри страны, реакцией людей на экономическое состояние, изменением репродуктивного поведения людей.

А во время войны этот коэффициент еще меньше. Люди откладывают рождение детей из-за войны, особенно ВПЛ и уехавшие за границу. Более того, мы даже не знаем, насколько полно регистрируется или учитывается в Украине рождение детей, которые произошли за границей. Для этого нужно, чтобы женщина родила, потом посетила консульство Украины и получила определенные документы, приехала в Украину и уже здесь оформила рождение ребенка. К сожалению, нам не известны подлинные числа родившихся за границей украинцев, поэтому ситуацию сейчас невозможно точно оценить.

Умирает втрое больше украинцев, чем рождается

— За 2024 год низкая рождаемость и почти полмиллиона смертей. К чему такая тенденция может привести в будущем?

— Хорошего мало. Произойдет сокращение численности населения за счет природного фактора. Для того чтобы не было такого сокращения, нужно, чтобы эти показатели были на уровне 100 на 100. В 2024 году по подконтрольной территории имеем соотношение — 100 рождений на 280 смертей. То есть сейчас в Украине умирает примерно втрое больше людей, чем рождается. Это ускоряет темпы сокращения численности населения и является достаточно опасной ситуацией, но она не критична, потому что после окончания войны все это может измениться и для этого государство должно выполнять определенные меры демографической политики.

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Сейчас трудно сказать, какими будут дальнейшие тенденции, потому что все зависит от того, на каких условиях и когда закончится война, а также от того, сколько людей вернется из-за границы, какой будет экономическая ситуация в стране, ситуация на рынке труда, ситуация с жильем.

Стимул для рождения детей

— А что влияет на уровень рождаемости, есть ли шансы его поднять?

— На рождаемость влияет очень много факторов. Например, обеспечение дошкольными учебными заведениями, жильем, уровень оплаты труда, возможность содержать и воспитывать детей до трудоспособного возраста.

К сожалению, помощь при рождении ребенка, которая оказывается сейчас, это чуть больше 41 280 гривен (1 тысяча долларов). Людям дают одну большую разовую выплату (10 320 гривен), а затем выплачивают ежемесячно по 860 гривен на ребенка в течение 36 месяцев. По-моему, для среднестатистической семьи — маленькая сумма, чтобы нормально воспитывать ребенка. И тем более принять решение о рождении второго. Это сразу повышает риск для семьи оказаться на грани бедности.

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Следует учитывать, что после рождения ребенка женщина не работает, находится в декрете три года или в редких случаях шесть, по показаниям врачей. И в этот период женщина не получает зарплату, кроме государственной поддержки. Вся нагрузка падает на мужчину. То есть, если до рождения ребенка в семье было две зарплаты и в среднем это было на двух человек, то после рождения ребенка это одна зарплата мужчины, которая тратится уже на трех человек в семье. Поэтому, если у семьи нет определенных сбережений или низкая зарплата, то супруги сознательно не решаются на рождение второго или третьего ребенка.

Когда заработает Стратегия демографического развития

— Уж вроде бы должна заработать Стратегия демографического развития Украины до 2040 года, о которой мы с вами говорили?

— Надо смотреть, насколько реально работает Стратегия демографического развития, утвержденная в конце прошлого года. Есть вопросы к ее реализации. В документе указано о поддержке семьи и содействии рождаемости, обеспечении экономической самостоятельности семьи. Также разработан и утвержден План мероприятий по ее реализации в 2024-2027 годах, но проблема в том, что этот план под реализацию Стратегии вообще не финансируется.

В распоряжении правительства указано, что выполнение плана мероприятий осуществляется «за счет и в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год, а также за счет международной технической помощи, других источников финансирования, не запрещенных законодательством». Поэтому если эта программа не поддерживается отдельно финансово, то ее эффективность будет незначительной.

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Есть ли дно у демографического кризиса

— Какими могут быть дальнейшие демографические прогнозы и есть ли предел в демографическом кризисе?

— Каких-то четких критериев на этот счет нет. Но если ничего не делать и просто наблюдать, то численность населения будет постепенно уменьшаться. Да, ситуация очень сложная, но нельзя сказать, что из-за демографического кризиса страна перестанет существовать. Скажу так, что в нашей ситуации очень многое зависит от наших соседей и их поведения. Прежде всего, это Россия с ее вооруженной агрессией, но мы видим и определенные сигналы со стороны Венгрии.

Поэтому для того чтобы государство чувствовало себя уверенно, нам нужен определенный демографический потенциал. Если его недостаточно, тогда для обеспечения выживания Украины нужно больше людей обучать военному делу, обеспечивать оружием и всем необходимым, разрабатывать и внедрять новейшие военные технологии для эффективной защиты страны. То есть компенсировать то, что у Украины численность населения меньше, чем у России.

Демографический кризис в Украине

Должны понять, что не так с Украиной

— Исчезнет ли демографический кризис после окончания войны?

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— Проблема гораздо глубже. Если взять нормальную ситуацию, когда никто никому не угрожает, то в мире и в Европе очень много стран с меньшей численностью населения, чем в Украине, а живут они гораздо лучше. То есть, здесь мы должны разобраться вообще сами в себе — почему у нас все так происходит. Скорее всего, у нас в государстве имеет место институциональный кризис или кризис государственного управления и реализации. Причем, он перманентно длится уже очень долго.

В 1991 году, когда распадался Советский Союз, Украина имела лучшие стартовые позиции из всех бывших республик. Да, были проблемы со структурой экономики, потому что многие предприятия работали на военно-промышленный комплекс, и, как выяснилось, он был бы совсем не лишним сейчас для Украины, если бы уцелел до сих пор. Но мы всем этим просто не пользовались. Сейчас если посмотреть на Европу, то Украина находится где-то в конце общеевропейского списка по благосостоянию, на последнем или предпоследнем месте. И тут вопрос: почему так?. Думаю, что проблема внутри страны. И если этого не исправить, то ситуация будет только ухудшаться. А если экономическая ситуация ухудшается, возникает ответная реакция у людей по поводу демографических процессов

При плохой экономической ситуации и во время экономических кризисов смертность всегда немного повышается, а рождаемость сдерживается. Плохая экономическая ситуация может способствовать тому, что люди уедут работать, а потом и жить в другие страны. Поэтому нам прежде стоит разбираться со своей страной: почему так происходит. Это комплексная проблема и она уже выходит за пределы демографии.

Но я считаю, если не наладить жизнь внутри страны, это еще больший риск, чем постепенное сокращение численности населения. Тем более что практически во всех европейских странах смертность превышает рождаемость. Даже в Китае численность населения начала сокращаться. А по прогнозу ООН, где-то в середине 2080-х годов, а возможно и раньше, численность населения мира начнет сокращаться. То есть здесь мы не уникальны, но у нас просто темпы сокращения численности населения очень велики, в этом вся проблема.

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В 2100 году украинцев будет всего 15 миллионов?

— Кстати, по прогнозу ООН к 2100 году, население Украины сократится до 15,2 миллиона человек. И это еще положительный сценарий, при отрицательном — останется только 10 миллионов украинцев. Как вы относитесь к таким прогнозам и могут ли они сбыться?

— Я думаю, что реальность такого прогноза маловероятна. Здесь следует понимать самую суть демографического прогноза. А его можно поделить на три категории. Первый — это краткосрочный прогноз на 3-5 лет, он достаточно точный. Второй — среднесрочные прогнозы — до 15 лет. Их точность меньше, и они используются для разработки перспективных планов в экономической и социальной сферах, чтобы иметь представление о том, что будет с государством в этот период. Третий — долгосрочные прогнозы на 50 или 100 лет. Их следует рассматривать как прогнозы-предупреждения. Что будет со страной или городом, если ничего не менять. Долгосрочные прогнозы служат стимулом к тому, чтобы разрабатывать демографическую политику так, чтобы такие прогнозы не реализовались.

Именно с такой точки зрения следует рассматривать и этот прогноз ООН. Когда разрабатывается любая категория прогноза, то в него закладываются разные гипотезы относительно рождаемости, смертности и миграции. Они в основном учитывают тенденции прошлых лет, но на перспективу учитывают и экспертные оценки, потому что без них никак. Один эксперт может поставить одну оценку, а другой — другую, и в итоге получить разные результаты. Поэтому и складываются многовариантные прогнозы, когда в них закладываются разные сценарии. К примеру, высокая рождаемость, высокая смертность и нулевая миграция. Или высокая рождаемость и малая смертность, тогда численность населения будет увеличиваться. Поэтому долгосрочный прогноз не следует воспринимать как приговор, а именно как предупреждение.

В конце концов, мы не знаем, что будет с миром через три года, какими будут страны и в каких границах. Или начнет подниматься уровень мирового океана и вообще начнется массовое переселение людей и все будет совсем по-другому.

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Демографический кризис в Украине / © ТСН.ua

Имеет ли значение численность населения

— Вы вспомнили страны Европы, где мало людей, но они прекрасно живут, может ли такое случиться с Украиной?

– Все зависит от того, как мы организуем свою жизнь. Даже если население Украины будет составлять 25 миллионов, это не будет последняя страна в пределах Европы. Есть страны Балтии, в которых вообще всего по несколько миллионов населения, а живут они лучше, чем мы. Вернее, государство у них функционирует лучше. Мы должны разобраться, что у нас не так в системе управления, почему возник институциональный кризис, какие недостатки национального характера нам мешают. И соответственно, понять, что делать для их исправления. Эта задача не только для власти, но и для всего населения. Нужно переосмыслить прошлое и понять, что нужно сделать, чтобы жить лучше.

Почему дозируется демографическая информация

— Что сейчас мешает более детальным демографическим исследованиям?

— Мы ограничены в демографической информации, как и большинство исследователей, пользуемся открытыми данными Министерства юстиции. Сейчас Государственная служба статистики Украины не дает свою информацию в публичное пространство. Они считают ее не полной и не надежной. Тем более что действующий закон, запрещающий обнародовать такие данные, он был принят еще в 2022 году. С другой стороны, мы относимся с пониманием к такой позиции Госстата. Потому что в условиях войны, демографическая информация имеет стратегическую ценность.

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К примеру, если посмотреть информацию об умерших по половозрастным группам и сравнить ее с предыдущими годами, можно оценить потери нашей армии. А если посмотреть рождение по возрасту матери, то можно более-менее оценить структуру уехавших за границу и оставшихся в Украине. Все это может быть использовано против государства в условиях войны.

Поэтому мы собираем данные из разных источников, анализируем и производим свои экспертные оценки.

Сколько украинцев будет в 2041 году

— Пересматривались ли демографические прогнозы относительно численности населения Украины?

– Да. Мы песмотрели наш прогноз. И если раньше делали его, учитывая всю территорию Украины, то сейчас поняли, что по неподконтрольной территории не можем объективно оценить демографическую ситуацию. Поэтому сделали оценку численности населения на начало 2025 исключительно по подконтрольной территории.

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Здесь следует отметить, что когда мы делаем прогноз по Украине, то учитываем самый важный момент — год окончания войны, потому что демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция) во время войны, 3-5 лет после войны и дальше имеют отличия.

В этом варианте прогноза заложили дату окончания войны в 2027 году. В начале 2025 года мы оценили численность населения на подконтрольной территории чуть более 27 миллионов. Соответственно до 2041 года, численность населения Украины будет составлять 23-24 миллиона, то есть сократится еще на 3-4 миллиона.

Негативный сценарий и возвращение из-за границы

— Делался ли в исследовании негативный сценарий прогноза?

– Нет. В этом исследовании мы не делали негативного сценария. Негативным мы считаем сценарий, по которому война закончится в 2030 году. По такому сценарию численность населения Украины будет на уровне 22 миллиона. Дело в том, что чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов на получение так называемого «компенсационного повышения рождаемости», смертность тоже будет на высоком уровне и значительно меньшее количество людей вернется из-за границы.

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Здесь нужно учитывать, что у нас очень много разрушенного жилья, особенно в восточной и южной Украине. Поэтому, если украинцы за границей обустроятся, немного овладеют языком, их дети пойдут в местные школы, то количество вернущихся будет значительно меньше.

— Вы исследовали сколько украинцев вернутся домой из-за границы после окончания войны?

- Прогнозировали. Если война закончится в 2030 году, то в Украину может вернуться около 2 миллионов человек. Напомню, что, по оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границей сейчас находится 6,9 миллиона наших сограждан. Хотя мы считаем, что это число преувеличено на 1-1,5 миллиона.

Дата публикации 21:54, 18.10.24 Количество просмотров 12 Хуже некуда! Украина возглавила неутешительный список первенства в мире!