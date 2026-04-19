Демографический кризис в Украине: где взять 300 000 новых граждан ежегодно

Эксперт объяснил, почему нам нужно 300 тысяч новых граждан ежегодно

Реклама

Демографический кризис в Украине усугубляется с каждым годом войны. К сожалению, численность населения страны не растет: специалисты фиксируют рост показателей смертности среди украинцев и стремительное снижение уровня рождаемости.

Недавно глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что для остановки ухудшения демографических показателей Украине нужно ежегодно привлекать 300 тысяч мигрантов.

ТСН.ua расспросил специалиста, почему необходимо именно такое количество людей, кто нужен нашей стране и возможно ли принудительно вернуть домой находящихся за рубежом украинских мужчин.

Реклама

Математическая модель выживания: почему именно 300 тысяч?

По словам Василия Воскобойника, цифра в 300 тысяч мигрантов — чисто математическое представление. Именно такое количество людей необходимо, чтобы остановить падение численности населения в Украине.

«На самом деле, эту задачу, по-моему, выполнить нереально: ни путем увеличения рождаемости, ни путем завоза мигрантов. 300 тысяч человек ежегодно это то, что могло бы остановить падение численности населения Украины. Еще до начала широкомасштабной войны в Украине ежегодно умирало около 500 тысяч человек, а рождалось около 200 тысяч. То есть, чтобы компенсировать эту разницу между количеством умерших и рожденных нам нужно было бы привлекать 300 тысяч мигрантов в Украину», — рассказывает ТСН.ua Василий Воскобойник.

Эксперт добавляет, что это гипотетическое количество людей, которое помогло бы стабилизировать ситуацию. Речь идет не только о рабочих руках, но и о потенциальных налогоплательщиках и потребителях товаров и услуг.

Почему привлечение иностранцев — это вызов, к которому мы не готовы

Василий Воскобойник подчеркивает: хотя такие планы можно строить, в реальности они вряд ли выполнимы. Главная причина — отсутствие условий для массового приезда иностранцев.

Реклама

«Это невозможно по ряду причин, а основная — отсутствие условий для этого. Первая — война в Украине продолжается. Вторая — наше общество не готово к этому, не готова экономика, не готов к этому бизнес. Наконец, привлечение к работам трудовых мигрантов на самом деле обойдется гораздо дороже, чем привлечение украинцев. Но если украинцев не хватает, то желательно привлекать кого-то из-за границы», — отмечает специалист.

По мнению эксперта, массовое привлечение мигрантов без должной подготовки может создать больше проблем, чем пользы.

«К нам приедут люди, которые не понимают язык, не знакомы с нашей культурой. Их нужно будет учить на языковых курсах и найти места для их проживания. Это только доля проблем, которые могут возникнуть, если к нам приедет такое большое количество трудовых мигрантов. На самом деле, к этому нужно очень тщательно готовиться и предусмотреть все возможные риски и проблемы, которые могут в результате возникать», — объясняет Воскобойник.

Ставка на молодежь: абитуриенты как «идеальные» мигранты

Приоритетным направлением Офис миграционной политики видит привлечение иностранной молодежи, которая приезжала в Украину на обучение.

Реклама

«Это может стать перспективным направлением. Ведь абитуриенты смогут приезжать к нам на обучение в высших учебных заведениях. За период обучения, а это 5-6 лет эти люди смогут выучить украинский язык, адаптироваться к условиям жизни в Украине. Такая категория мигрантов желательна для любой страны. После прохождения адаптации такие люди могут остаться в Украине, став частью нашего общества. А вот чтобы иностранной молодежи хотелось ехать именно в Украину, нужно создать соответствующие условия, чтобы им было интересно у нас учиться. Это и уровень образования, и уровень преподавательского состава с возможностью преподавания на английском, а обязательным условием должно быть изучение украинского языка», — отмечает специалист.

В то же время, он добавляет, что рассчитывать на массовое развитие бизнеса этими людьми не стоит:

«В любой стране мира не более 5% склонны к предпринимательству. Поэтому рассчитывать, что все, кто у нас останутся, будут открывать здесь собственное дело маловероятно. Но нам нужно создавать соответствующие условия, чтобы люди, которые изъявят желание заниматься собственным делом в Украине, имели такую возможность».

Будут ли возвращать украинских мужчин из-за границы принудительно?

В последнее время активно обсуждают возможность принудительного возвращения украинских мужчин, в том числе из Германии. Однако Василий Воскобойник скептически относится к таким перспективам.

Реклама

«Да заявления о возможности такого возвращения были, Германия сообщила, что они будут этому способствовать. Но каким образом это будет происходить, пока неясно. Поэтому думаю, что нужно дождаться следующего шага от нашей власти: как они это видят, каким будет механизм возвращения. По-моему, это нереально», — говорит эксперт.

И объясняет это так: сомнительно, что немецкие органы власти будут проверять у украинских мужчин наличие у них военного билета или отсрочки.

«Также сомнительно, что на основании этого возможна депортация из Германии. Любая страна может прежде всего проверять наличие легальных юридических оснований для пребывания человека в конкретной стране и наличие документов, которые могут верифицировать это лицо. Не более того. Сомнительно, что Украина откроет доступ к базе военнообязанных всем странам, где находятся украинцы», — отмечает эксперт.

Более вероятным сценарием специалист считает экономическое давление, например, ограничение социальных выплат.

Реклама

«Такой шаг возможен, но он не предусматривает депортацию. То есть он усложнит жизнь нашим переселенцам, и мужчины будут вынуждены искать работу. Но вряд ли, что все украинских мужчин, имеющих статус временной защиты, могут лишить права трудоустроиться в Европе. Тем более что этот статус будет действовать еще почти год до марта 2027 года. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов. Когда станет известно о реальных механизмах нашей власти по возвращению мужчин, тогда об этом можно будет предметно говорить как о реальных вещах, а не просто заявлениях», — заключает Василий Воскобойник.