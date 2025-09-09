"Демографический провал": как выезд молодежи повлияет на будущее Украины — интвервью с Александром Гладуном

Чем грозит разрешение на выезд за границу молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Прогнозы по оттоку украинцев за границу, политика европейских стран, разрешение на выезд для молодых мужчин от 18 до 22 лет и последствия войны для демографии Украины — эти вопросы приобретают все большую актуальность. В то время как некоторые экспертные оценки звучат пессимистично, специалисты призывают анализировать ситуацию с разных сторон.

О демографической ситуации в Украине, последствиях войны и возможных путях решения проблем ТСН.ua поговорил с Александром Гладуном, заместителем директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Александр Гладун

Прогнозы миграции: субъективная оценка или реальность?

— В Офисе миграционной политики прогнозируют, что в период 2025-2026 годов из Украины уедут дополнительно 400 тысяч человек. Как вы относитесь к таким прогнозам и насколько это усугубит демографическую ситуацию в стране?

— Офис миграционной политики — это общественная организация, возглавляемая Василием Воскобойником, который занимается вопросами трудоустройством иностранцев в Украине и украинцев за рубежом. Поэтому можно считать это его персональной оценкой на основании, возможно, собственного опыта и ощущения происходящих сейчас процессов. Сбудется ли такая оценка — время покажет.

Понимаете, многие факторы влияют на миграционные процессы, поэтому очень трудно сказать, что может произойти через два-три года. Главный же фактор это — окончание войны или приостановление ведения активных боевых действий. Они очень сильно могут повлиять на это.

Когда мы говорим о миграции, то демографы пользуются таким понятием, как «сальдо миграции» — разница между въехавшими в страну и выехавшими.

На демографическую ситуацию влияет как раз именно эта разница, а не количество выехавших и приехавших, или же количество оставшихся в стране и тех, кто уехал и не вернулся. Бывает так, что в конце года люди уехали, а в следующем году они уже вернулись. И это влияет определенным образом на оценку миграционных процессов.

Чем пользовался Офис миграционной политики, лучше спросить у них. Но если посмотреть на данные Пограничной службы, а они касаются только западной границы, потому что восточная с Россией не контролируется, авиаперевозок у нас сейчас нет, морской транспорт для пассажирских перевозок тоже практически закрыт, то можно увидеть, что сальдо миграции граждан Украины в 2022 году составляло минус 2 миллиона 216 тысяч. А в 2023 году всего минус 134 тысячи. Разница существенная, она, вероятно, связана с тем, что тогда украинские войска осуществляли контрнаступление и освобождали территории, соответственно, меньше людей уезжало из страны. В 2024 году это сальдо миграции было равно минус 443 тысяч человек. Поэтому, возможно, в Офисе миграционной политики ориентировались на эти данные и на собственный опыт работы по трудоустройству.

Поэтому я расцениваю это как одну из профессиональных экспертных оценок.

— Предположим, что из Украины уедут 400 тысяч человек, как это повлияет на демографию?

— Отрицательно. Это слишком большое число, почти полмиллиона человек. Сейчас демографическая ситуация в Украине такова, что каждая тысяча оказывает влияние. Я не хочу сказать, что это слишком критично, но тем не менее, это будет усугублять текущую демографическую ситуацию и на перспективную также, потому что речь идет о слишком большом числе.

Процитирую сообщение, о котором вы говорите: «за 2025-2026 годы из Украины уедет почти 400 тысяч человек, при этом домой не вернется 70%». 70% — это 280 тысяч. Из сообщения не понятно, 400 тысяч — это два года вместе или каждый год. Но 120 тысяч возвратов улучшает восприятие общего числа.

И еще один терминологический момент относительно слова «уедет», оно требует уточнения, что именно подразумевается, потому что на самом деле за этот период из Украины выедет или пересечет границу гораздо больше людей.

К примеру, в 2024 году из Украины пересекли границу в западном направлении 17,8 миллиона человек, а в Украину 17,4 миллиона, то есть объемы пересечения границы у нас огромные. Если мы подытожим это миграционное обращение, то более 35 миллионов человек в 2024 году пересекли границу в двух направлениях. Поэтому здесь важно понимать, что подразумевается под словом «уедет», потому что уедут миллионы и миллионы вернутся, а вот тысячи, к сожалению, останутся.

Разрешение на выезд для молодых мужчин: последствия для демографии и общества

— Чем вообще, по вашему мнению, обернется разрешение выезда за границу молодых мужчин от 18 до 22 лет? Каковы возможные последствия этого решения?

— Как по мне, это довольно плохое решение, как с точки зрения демографии, так и в общественно-политическом плане. Все обоснования, которые я слышал, не воспринимаю как серьезные. И зачем это было сделано, мне оценить сложно.

Во-первых, мы потеряем определенный контингент молодежи, который, вероятно, не вернется. Хотя, да, там есть требование, что эти молодые люди должны стоять на учете в ТЦК, но если кто-то захочет покинуть страну, то это человека не остановит. Он просто останется за границей. Во-вторых, возможно, за это и будут какие-то правовые последствия для таких мужчин, но только в случае, если они вернутся в Украину, а если нет, то и никаких последствий для них не будет.

Понимаете, идет война и все поколения должны вносить какой-то вклад в победу Украины. В этом смысле должна быть солидарность между поколениями, а не говорить: «тех кому за 25 лет нам не жаль, а жаль тех, кто помоложе». Это не очень хорошо смотрится, мягко говоря. Я тоже не понимаю этих ограничений от 18 до 22 или 25 лет. В демографическом смысле я понимаю почему такие ограничения существуют, потому что это контингент украинцев, родившихся в начале 2000 годов. Тогда действительно была самая низкая рождаемость, и этот контингент действительно мал по численности по отношению к другим контингентам. А с политической точки зрения, оказывается, что у этой прослойки украинцев есть какие-то привилегии в смысле войны.

Но ведь этих молодых людей можно было использовать на других работах, не обязательно их посылать на линию фронта, если есть желание их сохранить. Одного бойца на фронте обслуживает около шести человек в тылу или возле передовой. А с учетом того, что сейчас ведется война дронов, то это число может быть больше шести. Это и ремонтные бригады, продовольственная, медицинская служба и другие. Люди очень нужны. И это был бы определенный вклад молодежи в общую победу, а так получается, что часть людей должна быть на фронте, а часть вообще не вовлечена в это. По-моему, это не очень правильно.

Более того, и в демографическом смысле это будет плохо, потому что это самый активный контингент, а его выезд за границу — это потери для рынка труда, кроме того, через несколько лет эти люди вступают в активный репродуктивный возраст. В преддверии полномасштабного вторжения средний возраст матери при рождении ребенка был 28 лет, а отца около 30 лет. То есть на демографическую ситуацию больше влияют возрастные группы 25+. Со временем эти молодые люди могли создать семью и у них родились бы дети, а они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они уехали, но и потери в воспроизводстве будущих поколений.

— Последствия не веселые. Выходит, что поколение рожденное в демографический кризис и спасенное разрешением на выезд за границу в будущем создаст новый демографический провал?

— Лет через 10 этот провал будет еще больше, а последствия более ощутимы, потому что эти люди уехали и они не родят детей в Украине. Конечно, если они действительно не вернутся. Мы пока теоретически об этом говорим. Возможно, будет все классно — они уедут, а потом вернутся. Но, как свидетельствует опыт, это не совсем так.

Изменчивая политика европейских стран в отношении украинских беженцев

— Больше всего украинцев нашли убежище от войны в Германии и Польше. В Германии в 2026-м безработным украинцам, получающим помощь, планируется ужесточить санкции за отказ от трудоустройства. А в Польше наших людей хотят лишить выплаты. Это такая попытка вернуть украинцев домой?

— В Польше такие действия имеют определенный политический оттенок, хотя есть и объективные причины. Поляки говорят, что украинки с детьми получают денег больше, чем польки. В целом, попытка интегрировать наших военных мигрантов трудоспособного возраста в местную экономику происходит во всех странах. Европейцы говорят: мы четыре года вас поддерживали, но если вы способны работать, то почему мы просто так платим вам деньги, становитесь к работе.

И это происходит не только в Германии и Польше, в Чехии тоже. Там люди, проживающие в социальном жилье, имеют срок, кажется полгода, чтобы найти работу. Дальше человек должен платить за это социальное жилье. Это тоже механизм привлечения к местному рынку труда. Все это указывает на то, что постоянной и долгой поддержки контингента трудоспособного возраста не будет, постепенно будет заканчиваться. Украинских детей и пенсионеров будут и дальше поддерживать льготами и выплатами, а трудоспособных мигрантов будут подталкивать к поиску работы и трудоустройства.

Такую политику европейцев можно понять. Хотя говорят, что украинцы платят налогов больше, чем получают пособия, но дело в том, что в Польше и до полномасштабного вторжения работало много украинцев, у некоторых был бизнес. Если мы говорим о помощи, нужно смотреть, какой вклад в польскую экономику именно от военных мигрантов, приехавших туда после 2022 года, а не всех украинцев, которые сейчас работают в Польше.

— А можно ли это назвать таким «нежным» принуждением для украинцев, чтобы они возвращались домой?

— Я не думаю, что поляки, чехи или немцы ставят целью «выжать» украинцев домой, они ставят целью привлечь их в свою экономику, а уже сам человек будет решать — возвращаться ему домой, трудоустраиваться или, возможно, менять страну пребывания или получить какой-то новый статус.

Конечно, элементы «принуждения ехать домой» в этом есть, но они не говорят: «езжайте домой», а говорят: «трудоустраивайтесь, привлекайтесь к работе». Это другая постановка вопроса, а то, что будут сокращать выплаты и льготы, если ты не трудоустроился, это инструмент, чтобы подтолкнуть людей идти на работу.

Шансы на возвращение украинцев

— Каковы вообще шансы возвращения украинцев домой до окончания войны? Изменился ли процент наших людей, уже не желающих возвращаться?

— Раньше по результатам исследований 25% наших военных мигрантов были готовы вернуться домой после окончания войны, 25% точно не вернутся, а 50% затруднились ответить. Такие данные были в прошлом году, возможно, эти цифры уже изменились.

Вероятно, количество тех, кто не желает возвращаться, будет расти. Почему? Чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. И эта закономерность работает во время всех войн, Украина здесь не исключение. Один из моментов, чтобы наши люди остались в странах пребывания, — это как раз трудоустройство, оно этому будет способствовать. Я думаю, что процент вернувшихся украинцев будет все больше и больше зависеть от продолжительности войны. А также от условий, на которых закончится война.

В начале 2024 было интересное обследование, людей спрашивали: вернетесь ли вы, если война закончится в границах 1991 года, или в границах на момент обследования. На 25% больше людей было готово вернуться в Украину в границах 1991 года. А если у нас сейчас будет заморожена линия фронта, то я не думаю, что это будет способствовать возвращению наших граждан. Все ведь понимают, что это будет временный мир.

Россия просто будет накапливать силы и снова начнет войну. Потому меньший процент людей будет возвращаться. Теоретически, нам было бы неплохо, если бы половина вернулась. Но реально, скорее всего, с течением времени эта доля будет становиться все меньше и меньше. Реально нам следует рассчитывать на возвращение, по-видимому, на 30-40%. Уже не 50%. Факторов много: уцелело ли у людей жилье, есть ли им куда возвращаться, есть ли у них работа, смогут ли они устроить детей в детский сад и школу. Целый комплекс факторов.

— Если в Польше, Чехии и Германии ужесточат условия для наших военных мигрантов, не будет ли это побуждать наших сограждан к перемещению в другие страны. Не станут ли они современными «кочевниками» в Европе? Ведь из-за того, что война продолжает возвращаться домой, они не решатся.

— После начала полномасштабной войны в Украине Европейский Союз разрешил украинским военным мигрантам свободное перемещение на своей территории. И это явилось особенностью этой войны. Когда была война в бывшей Югославии, гражданам не разрешали переезжать — в какую страну приехал, там и остаешься. Разрешения на миграцию по Европе не было. А наши граждане действительно могут мигрировать из страны в страну.

Например, с начала войны до 2024 года больше всего украинских военных мигрантов было в Польше, а сейчас в Германии. Это значит, что они постепенно переезжали, как вы говорите, «кочевали». Будет ли так и дальше? Я думаю, что вряд ли это будет продолжаться долго, потому что и другие страны, на примере Германии и Польши, будут принимать меры, чтобы мигранты трудоустраивались. Поэтому я не думаю, что такие переезды будут носить массовый характер.

Кстати, в некоторых странах для украинских мигрантов были очень большие выплаты, но их постепенно уменьшили, возможно, для того, чтобы страна не была так интересна мигрантам. Многие наши граждане в начале войны переехали в Норвегию, где были неплохие выплаты, которые постепенно уменьшали, а это очень дорогая страна для проживания, многим пришлось оттуда уехать. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как устроился человек.

Демографическая угроза со стороны России

— Если война продлится еще 5-6 лет, украинское население будет уменьшаться, а российское, не участвующее в войне, будет оставаться в цифрах, которые позволят РФ играть доминирующую роль в регионе. Как вы относитесь к такому мнению и чем это чревато Европе?

— Да, россиян больше, но их численность тоже уменьшается. Она уменьшается за счет того, что их убивают на войне, за счет того, что многие россияне выезжают за границу, там есть свои волны миграции, и у них тоже смертность превышает рождаемость. У нас до войны ситуация в этом отношении была примерно одинаковой, в смысле процессов рождаемости и смертности.

У нас она была немного хуже. Но учитывая меньшую надежность данных по России, потому что это большая по территории страна и там гораздо сложнее собирать данные, чем в Украине, можно сказать, что ситуация была примерно одинаковой. И это совсем не значит, что Россия сохранит свою численность. Плюс здесь следует учесть, что это большая страна и для поддержки деятельности экономики, транспорта, им тоже нужны люди. Они ведь не могут всех призвать на военную службу, иначе их экономика остановится. Поэтому они привлекают в армию много иностранцев-наемников и так решают этот вопрос.

Что касается того, что Россия представляет угрозу для других стран Европы, то, наконец-то, европейцы это поняли в конце 2024 — начале 2025 года. Именно тогда, я думаю, произошел переломный момент в головах политиков Западной Европы, которые поняли, что следующими будут они, какая-то страна Европейского Союза или НАТО, и тогда им придется уже воевать. Поэтому Европа сейчас очень много помогает Украине финансово и вооружением, чтобы самим не подвергнуться войне с Россией.

Опустошение юга и востока Украины: что делать

— Насколько война почти за четыре года опустошила восток и юг Украины? Какими могут быть последствия такого опустошения?

— Точных чисел ни у кого нет. Часть людей из восточных регионов и южной части страны переехали на территорию Украины, часть уехала в Россию (это было в начале полномасштабного вторжения). Затем кто-то остался в РФ, а кто-то через ее территорию уехал в страны Балтии или другие европейские государства. Мы этого точно не знаем.

Там происходят активные военные действия, многие города, населенные пункты, села разрушены и стерты с лица земли, от них ничего не осталось. Поэтому теоретически, после окончания войны, если она закончится в границах 1991 года, часть людей, проживающих там, скорее всего, уже не вернется туда. Но очень многое будет зависеть от политики государства в смысле развития экономики определенных территорий.

То есть, мы тогда столкнемся с проблемой территориального размещения населения и оно будет очень сильно связано с экономическим развитием.

Особенно с промышленностью, потому что большие предприятия нуждаются в большом количестве людей. Как скоро там будут восстанавливаться предприятия и какие конкретно. Обо всем этом нужно уже начинать думать, хотя бы теоретически, а именно, что делать с этими территориями. Вряд ли они будут заселены так, как до полномасштабного вторжения.

— Какой период времени эти территории могут пустовать?

— Теоретически допустим, закончится война. Но абсолютной пустошью эти территории не будут. Там и сейчас проживают люди, вернее выживают. Это будет зависеть от политики государства, бизнеса, поступления инвестиций, какой будет ситуация с Россией. Все будет зависеть от государственной политики по экономическому развитию государства.

Если там возобновятся какие-то предприятия, то они должны иметь определенные льготы, чтобы вкладывали туда деньги и запустили свое производство. Можно с применением льгот стимулировать экономическое развитие определенных территорий, но все это должно быть привязано к транспортной инфраструктуре, к экологической емкости территории, могут ли, например, водой обеспечивать эти предприятия, в случае необходимости, или сельское хозяйство. Здесь возникает проблема, что делать после окончания войны с Каховским водохранилищем. То есть нужно вообще планировать развитие всех этих территорий. Это проблема государственного уровня и очень сложная.