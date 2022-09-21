"Демонстрируют свою немощь": эксперт рассказал, настолько Путин и Шойгу наврали о войне в Украине

Кремль тотально заврался о своих потерях. В России уже официально похоронено больше военных, чем количество потерь, о котором заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В настоящее время известно с российских информационных площадок о 6181 похоронах военнослужащих, погибших в Украине, тогда как Шойгу заявил, что российская армия в войне с Украиной потеряла 5937 военных

Об этом в комментарии рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"В РФ было официально похоронено гораздо больше, чем говорит Сергей Шойгу. 6181 похорон зафиксирован именно в российских СМИ, освещающих захоронения в тех или иных регионах РФ. Местные информационные площадки постоянно освещают такие события, особенно, когда это какой-то небольшой поселок. Google знает всё. Интернет помнит всё. Именно когда появляется такая информация, можно формировать общее количество освещений в СМИ не какого-то федерального уровня, а местного — какого-то очень маленького городка или поселка. В таких поселках, о которых мы вообще никогда не слышали, где-то там в Сибири, есть по два, три, а иногда даже больше захоронений, связанных с выполнением этими жителями каких-то специальных военных операций, какого-то долга перед Родиной", — рассказал Коваленко.

Эксперт убежден, что такие заявления министра обороны России – это лишь пропаганда для того, чтобы уменьшать потери.

"А с другой стороны, российская армия имеет в своем составе почти миллион личного состава разного назначения, разного функционального направления. Если они потеряли то количество, о котором сказал Шойгу, то зачем тогда мобилизация? Зачем тогда "зеков" берут в ряды ВС РФ и в частные военные компании? Им не хватает человеческого ресурса", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Коваленко считает, что заявления российской верхушки о применении ядерного оружия – это пустые угрозы в отчаянии.

"И Путин, и Шойгу очень хорошо понимают, на что способна на самом деле их "ядерная триада". Вся она сформирована исключительно из ракетного оружия еще советских времен, которое не производится с 1980-х годов. Если мы говорим о межконтинентальных баллистических ракетах, они фактически не функционируют полноценно. Они опасны в первую очередь для той страны, которая их использует. Поэтому, конечно, это их немощь. Они демонстрируют свою немощь постоянными немощными угрозами своим ядерным оружием", — подчеркнул эксперт.

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