Демонтаж советских и имперских памятников: какие монументы снесли в Киеве и сколько еще планируют

В Киеве с начала 2023 демонтировано 70 объектов коммунистического или имперского периода. Такую информацию сообщили в КГГА, после того как на днях был снесен памятник "красному" командиру Николаю Щорсу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Демонтаж памятника Щорсу в Киеве: что известно

В Киеве на днях демонтировали памятник "красному" командиру Николаю Щорсу. Он воевал против сторонников украинской государственности и всячески способствовал становлению коммунистического режима, который унес миллионы жизней через красный террор, коллективизацию, раскулачивание и Голодоморы.

Монумент был в статусе Национального памятника, а значит без исключения из реестра и специального постановления Кабмина, принятого в ноябре, трогать его было нельзя.

Хотя дискуссии и велись много лет, еще от принятия закона о декоммунизации. Часть людей высказывалась за сохранение его как художественного произведения, другие стремились к сохранению только коня, но в итоге решили убрать весь монумент.

"Он поедет как и другие памятники тоталитарного режима в музей авиации в Жулянах, и будет там пока не будет создан музей оккупации", - говорит депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

Демонтаж памятника Щорсу

Какие монументы подпадают под демонтаж в Украине

В Киеве недавно демонтировали памятник Николаю Ватутину и бюсты и монумент поэту Пушкину.

"Первый закон о декоммунизации касался исключительно объектов советской эпохи. Пушкин, например, туда не входит. Поэтому был принят в прошлом году новый закон", - говорит Анна Старостенко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Что касается советской звезды, то в принятых законах до сих пор нет точного указания убирать ли ее, если рядом отсутствует серп.

"Сама по себе звезда не является предметом для декоммунизации. Но когда звезда используется как идеологический элемент, элемент маркировки в стиле тоталитарного режима, то тогда ученые и наши эксперты настаивают на том, чтобы символы были сняты. Это как например недавно на обелиске, что на Галицкой площади, там тоже у нас была оживленная дискуссия, и с обществом, и с экспертами", - отмечает Анна Старостенко.

Демонтаж памятника Щорсу

На экспертов Института национальной памяти законом и возложена обязанность определить несет ли тот или иной символ имперскую или коммунистическую символику. И задача демонтировать все и подряд - не стоит, говорят специалисты, даже если в доме работал коммунист.

На сегодня в столице остается полсотни объектов коммунистической или имперской эпохи, которые в ближайшие недели уберут из публичного пространства. Убрали же с начала года - 70. Щорс как раз юбилейный. Все эти монументы и памятники станут экспонатами будущего музея оккупационных режимов Украины, подобно тому как это было создано в Польше или странах Балтии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Щорс – это не конец! КГГА продолжит декоммунизацию столицы

Напомним, во Львове демонтировали очередную советскую скульптуру.

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