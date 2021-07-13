Демонтаж здания "Квіти України" в Киеве пока остановили: что дальше

Демонтаж здания "Квіти України" в Киеве пока остановили: что дальше

Здания могут предоставить охранный статус, как важной памятнике архитектуры.

В Киеве сейчас остановили демонтаж здания "Квіти України". Буквально за один день столица могла потерять одно из важнейших модернистских зданий в центре. Остановить это смогли киевляне, которые хотят сохранить свой город. Фактически, бросившись на забор и бульдозеры, они помешали сносу здания "Квіти України". Выдержало ли оно ночь — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 13 июля.

"Просто в центре столицы начали сносить модернистский памятник, здание "Квіти України". И прямо сейчас я мог бы стоять на фоне руин, если бы не киевляне и местные жители, которые буквально собой закрыли это здание от бульдозеров, и это сработало. Сейчас работы остановлены, но уже снесена нижнюю часть атриума. И ее не вернуть", — рассказал журналист "Сніданку з 1+1" Антон Ночвин.

Это уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Один из лучших примеров киевского модернизма. Несмотря на то, что его возвели значительно позже, чем другие здания на этой улице, оно гармонично вписывается в это пространство и не выделяется из перспективы улицы. В этом его ценность: в сочетании стилей, эпох и историй. И мы это теряем.

Частный инвестор, который владеет этим зданием, решил превратить его в офисный центр с надстройкой и подземным паркингом. Публично это называли реконструкцией. Сейчас здание оплетают сухие ветви винограда. На время реконструкции застройщик обещал пересадить 35-летнее растение. Вместо этого просто обрезал его.

Недавно защитники здания встретились с представительницей застройщика. По их словам, она предложила провести публичную встречу с привлечением медиаторов.

Однако в последние дни позиция радикально изменилась: застройщик говорит, что не остановит демонтаж здания и не хочет публичных обсуждений. У здания оказалась строительная техника.

Уже вчера активисты сломали строительный забор и заблокировали демонтаж. То, как быстро они мобилизовались — впечатляет.

Вечером киевляне заняли здание и устроили здесь практически вечеринку. Это почти празднование маленькой победы и понимание того, что как только они разойдутся — работы начнут снова. Поэтому они здесь дежурят.

Нардеп Дмитрий Гурин говорит, что у владельца нет права на строительство и вскоре из-за этого откроют уголовное производство.

Министр культуры Александр Ткаченко же говорит, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений — начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. Кроме того, зданию могут предоставить охранный статус, как важной памятке архитектуры. И именно это должно ее спасти.

Как сообщалось, к сожалению, этот дом не является памятником. Но, реконструкция без согласования автора оригинального проекта, Николая Левчука, очень напоминает нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" и статьи 7 Закона Украины "Об архитектурной деятельности". Активисты недавно обратились в органы местной власти с требованием предоставить этому зданию официальный статус новой достопримечательности.

Справка: "Квіти України" — учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-85 годах. В 1986 проект получил награду Союза архитекторов как один из лучших архитектурных произведений того года.

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