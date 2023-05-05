День "Азова": легенды украинской войны 9 лет наводят страх на окупантов

В плену до сих пор остается 7 сотен бойцов, их родные и друзья постоянно выходят на акции с вопросом — где "Азов"?

Полк "Азов" сегодня отмечает 9-й день рождения. Свой боевой путь подразделение началось с Мариуполя – в мае 2014 года участвовал в освобождении города и в составе гарнизона Мариуполь держал оборону города до конца. В боях батальон потерял несколько сотен бойцов, около семи сотен воинов до сих пор остаются в плену. Сегодня в Киеве собрались люди, которые хотят и готовы потребовать увольнения своих и поддерживать тех, кто уже восстанавливается после тяжелых боев. В Киеве день рождения полка отмечают спортивными мероприятиями в поддержку, говорится в ТСН.

Они не всегда были обучены – первое место боев Мариуполь, бои в центре города, но уже через десять дней азовцев вывели в Бердянск на учебу. Тогда тренировались просто передвигаться с воображаемым оружием. Менее чем через месяц батальон "Азов" принимает участие в освобождении Мариуполя от так называемых сепаратистов. После этого ежегодно в Мариуполе 13 июня проходит большой парад под флагами "Азова".

Базой "Азова" становится бывшая дача беглого президента Януковича. Гараж для яхт становится азовским тренировочным залом, а парковка для авто – местоположением танков. "Азову" достаются тяжелые бои Широкино — курортный поселок в 20 километрах от Мариуполя, его удалось отбить, а активные бои на этом участке фронта временно унять.

В полку возникают свои традиции и ритуалы. Полк постоянно готовится – обучение, тренировка, подготовка. Даже во времена постоянных перемирий полк активно защищает Светлодарскую дугу.

С сентября 2017 года командование полком принимает Денис Прокопенко, псевдо Редис, который готовит полк к большой войне. "Азову" достается война за город, в котором и начинали свой боевой путь. Город оказывается в окружении, азовцы в составе гарнизона держат оборону на комбинате "Азовсталь". Командир полка обращается к мировым лидерам – в бункерах гражданские, среди них дети, требующие их спасти. На 86-й день войны полк "Азов" получает приказ прекратить оборону города, фактически полк оказывается в плену.

Первые азовцы возвращаются из российских тюрьм 22 июня — возвращаются четыре десятка. 21 сентября – большой обмен – из плена возвращаются еще 108 азовцев. Из плена удается вырвать командиров "Азова", их перевозят в Турцию, где они находятся до сих пор. Теперь они официально герои Украины с вручением золотой звезды.

В плену до сих пор остается 7 сотен бойцов, их родные и друзья постоянно выходят на акции с вопросом — где "Азов"? Борьба за "Азов" продолжается.

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