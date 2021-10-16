День хлеба: почему не полезны магазинные буханки и как приготовить дома настоящий хлеб

День хлеба: почему не полезны магазинные буханки и как приготовить дома настоящий хлеб

Впервые хлеб стали печь 10 тысяч лет назад в Египте.

Это первая пища, которую люди попробовали на Луне, в Индии неуважение к нему считают серьезной обидой, а в Украине — без этого продукта не обходится ни одна трапеза. Хлеб — весь мир сегодня признает его день. Только за который, между прочим, на планете уже съели около 9 миллионов буханок.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда начали печь хлеб

Печь хлеб люди начали 10 тысяч лет назад — в Египте. Зерно мололи, смешивали с водой, и с той каши на горячих камнях жарили лепешки. Похожие в мире готовят до сих пор. Мексиканскую тортилью, например, индийский чапати или шотландскую овсяную лепешку.

А вот самым словом хлеб мы обязаны древним грекам. Тесто они выпекали в горшке — такой специальной круглой формы — клибанос. Готы от этого образовали слово хлайфе, древние немцы - в хлайб, которое уже в украинский перешло как хлеб.

Какой хлеб советует потреблять диетолог

И с каждым годом украинцы едят все меньше хлеба. Потому что по данным Госстата, еще в 2010 году один украинец в год потреблял в среднем 111 килограммов хлеба, сейчас чуть больше 90.

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"Если мы говорим о хлебе, который можем встретить на прилавках, багет, батон, особенно ржаной хлеб вредит здоровью, то мы получаем пустые калории", — говорит врач-диетолог Карина Дейнеко.

Поскольку пока хлеб выпекали только дома, говорит диетолог, очень изменился его состав. И производители, чтобы дольше пролежал на полке, добавляют больше сахара, добавок и белой муки, которые только вредят организму и фигуре.

"Лучше отдавать предпочтение сортам хлеба без дрожжей, которые изготовлены из правильной закваски. Обращать внимание на состав, чтобы там было больше цельного зерна", — советует врач.

И обычно, краткий перечень продуктов — без химических добавок.

Новости Украины: день хлеба - как приготовить домашнюю буханку по рецепту семьи пекарей

Рецепт домашнего хлеба

Еще три года назад семья пекарей Бомбов хлеб не ела вообще, "потому что на рынке нет того хлеба, который бы нас удовлетворил и который бы могли давать своему сыну".

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Тогда выпекать начали сами, потом начали продавали хлеб друзьям, а теперь открыли собственную пекарню. Пекут по несколько раз в неделю — уже 15 видов — пашницы по собственным рецептам.

Для хлеба берут цельнозерновую муку пшеничную, соль, закваску, сахар, чтобы поднялось, подсолнечное масло. Это все ингредиенты. Когда тесто вымешано, его нужно переложить в форму и подождать 8-10 часов — чтобы хлеб ферментировался. После этого — выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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