День хлеба: почему не полезны магазинные буханки и как приготовить дома настоящий хлеб

Впервые хлеб стали печь 10 тысяч лет назад в Египте.
Это первая пища, которую люди попробовали на Луне, в Индии неуважение к нему считают серьезной обидой, а в Украине — без этого продукта не обходится ни одна трапеза. Хлеб — весь мир сегодня признает его день. Только за который, между прочим, на планете уже съели около 9 миллионов буханок.
Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Когда начали печь хлеб
Печь хлеб люди начали 10 тысяч лет назад — в Египте. Зерно мололи, смешивали с водой, и с той каши на горячих камнях жарили лепешки. Похожие в мире готовят до сих пор. Мексиканскую тортилью, например, индийский чапати или шотландскую овсяную лепешку.
А вот самым словом хлеб мы обязаны древним грекам. Тесто они выпекали в горшке — такой специальной круглой формы — клибанос. Готы от этого образовали слово хлайфе, древние немцы - в хлайб, которое уже в украинский перешло как хлеб.
Какой хлеб советует потреблять диетолог
И с каждым годом украинцы едят все меньше хлеба. Потому что по данным Госстата, еще в 2010 году один украинец в год потреблял в среднем 111 килограммов хлеба, сейчас чуть больше 90.
"Если мы говорим о хлебе, который можем встретить на прилавках, багет, батон, особенно ржаной хлеб вредит здоровью, то мы получаем пустые калории", — говорит врач-диетолог Карина Дейнеко.
Поскольку пока хлеб выпекали только дома, говорит диетолог, очень изменился его состав. И производители, чтобы дольше пролежал на полке, добавляют больше сахара, добавок и белой муки, которые только вредят организму и фигуре.
"Лучше отдавать предпочтение сортам хлеба без дрожжей, которые изготовлены из правильной закваски. Обращать внимание на состав, чтобы там было больше цельного зерна", — советует врач.
И обычно, краткий перечень продуктов — без химических добавок.
Рецепт домашнего хлеба
Еще три года назад семья пекарей Бомбов хлеб не ела вообще, "потому что на рынке нет того хлеба, который бы нас удовлетворил и который бы могли давать своему сыну".
Тогда выпекать начали сами, потом начали продавали хлеб друзьям, а теперь открыли собственную пекарню. Пекут по несколько раз в неделю — уже 15 видов — пашницы по собственным рецептам.
Для хлеба берут цельнозерновую муку пшеничную, соль, закваску, сахар, чтобы поднялось, подсолнечное масло. Это все ингредиенты. Когда тесто вымешано, его нужно переложить в форму и подождать 8-10 часов — чтобы хлеб ферментировался. После этого — выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.