День Крещения Руси: как празднуют 1033-ю годовщину в Киеве

В Киево-Печерской Лавре и Михайловском Златоверхом Соборе состоялись литургии.

По случаю 1033-й годовщины Крещения Руси накануне в столице, по подсчетам полиции, съехались не менее двадцати тысяч паломников Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Они прошли крестным ходом плотной толпой — о карантинных ограничениях речи не было. Сейчас же утром на молебне собрались и верующие Украинской православной церкви (Московского патриархата), и Православной церкви Украины.



В Киево-Печерской Лавре и возле Михайловского Златоверхого Собора дежурят корреспонденты ТСН Сергей Моргун и Инна Лебеденко.

"В Киево-Печерской Лавре с 7:30 продолжалась Божественная литургия. Посвящена она крещению Руси и Владимиру Великому. Сегодня день памяти князя-Крестителя. Службу по этому случаю здесь правили со вчерашнего дня, всю ночь. А утром начали новую. Собираться вокруг Киево-Печерской Лавры, главной святыни Украинской православной церкви (Московского патриархата), верующие начали еще с шести утра. Улицы, в отличие от вчерашнего дня, сегодня свободны для проезда: в частности Ивана Мазепы, возле самой святыни, Грушевского и Крещатик. Пробок нет. Как и большого скопление полиции, как было накануне", — рассказал Сергей Моргун.

Божественная литургия продолжается в настоящее время и в Православной церкви Украины.

"Много паломников и священнослужителей собралось в Михайловском Златоверхом Соборе, храм полностью заполнен людьми. Мы видели, как паломникам раздавали маски. Конечно, одевают их не все, как и не все придерживаются социальной дистанции. Литургию возглавил митрополит Епифаний. За правопорядком усиленно следят правоохранители. На входе в Собор — полсотни нацгвардейцев, которые проверят всех, кто заходит, с металлоискателями", — рассказала Инна Лебеденко.

Православная церковь Украины решила отказаться от массового шествия, хотя из Михайловского Златоверхого Собора будут следовать до Владимирской горки, где состоится молебен.

Из-за этого движение в центре Киева будет ограничено, правоохранители заблокировали движение по улице Трехсвятительской.

Детально о праздновании 1033-летия Крещения Руси — смотрите в выпуске ТСН:

Новости Украины: второй день празднования годовщины Крещения Руси - верующие собрались на утренние молитвы

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