День медсестры в Украине: как отмечают и что говорят о своей работе

В Украине отмечают День медсестры / © Pexels

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Сегодня в Украине отмечают день медицинской сестры. Медики его до победы праздником предпочитают не называть. Ведь после полномасштабного вторжения ежедневно они принимают раненых бойцов, работают во время тревог и вражеских атак. А многие медсестры и медбратья — на передовой спасают жизни украинским воинам.

Жить — это когда спасаешь жизнь другим. Так коротко рассказывает о своей работе боевой медик Алена Фарманова с позывным «Таблетка». В ее нынешней работе признается, хватает адреналина. Еще в 2018 году она подписала контракт с Вооруженными силами и пошла работать. С 2022 года — она или на передовой, или максимально рядом с ней. Харьковщина, Сумщина — именно там вместе с подразделениями «Таблетка» оказывала помощь на стабпунктах, помогала под обстрелами вывозить раненых или координировала эвакуации. И даже в короткой командировке в Киев — продолжает подсказывать коллегам.

«Я еще согласовываю эвакуацию, чтобы наши ребята не оставались там без внимания», — говорит медик.

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Спасение раненого / © ТСН

Современная война, говорит, меняет и требования к медикам. Все нужно делать быстрее, осваивать новые навыки. Ведь враг постоянно меняет тактику боя и средства. Поэтому и травмы и лечение — сейчас совсем другие.

Свой день сегодня отмечают украинские медсестры и медбратья. Праздником его, по крайней мере до победы, медики предпочитают не называть. Боевые медсестры и медбратья вместе с воинами — на поле боя. А некоторые — отдали в бою свою жизнь. Гражданские ежедневно принимают раненых бойцов, работают во время тревог и вражеских атак.

«Милосердие — это раз, стрессоустойчивость — это два, доброта, доброжелательность», — говорит медсестра.

Такой, уверена Галина Паралюх, и должна быть медицинская сестра. Ею она работает уже более 30 лет. Говорит, никогда не сомневалась, что это ее призвание. Потому что она не только о спасении жизни, но и об эмоциональной поддержке людей.

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«Ты видишь, что ты приносишь пользу людям. Это, наверное, лучший результат, когда ты видишь улыбку людей, что ты им помог, что им твоя помощь нужна была и она была качественная и квалифицированная», — говорит медсестра.

Кардиохирург Илья Емец говорит, медицинская сестра или медицинский брат — это правая рука врача. В его профессии, добавляет, от секунд зависит жизнь. Поэтому рядом должен быть человек, которому доверяешь как себе. Впервые, это понял еще когда работал с Николаем Амосовым.

«У него была любимая медсестра, и психологически она, я уверен, когда она болела, или ее не было по какой-то причине, то я видел, как Николай Михайлович, например, ну, будем так говорить, не в той форме», — говорит Илья Емец.

Позже говорит и сам в этом убедился. Сейчас он президент Международного конгресса медицинских сестер, который в этом году проходит уже в 16-й раз. Присутствующим в зале напоминает — медстестринство берет свои корни именно из Украины. Оно возникло благодаря Николаю Пирогову в 1853 году во время Крымской войны.

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С другой стороны, уверены участники конгресса, небезразличие должно всячески проявлять и государство. Ведь медицинские учреждения нередко становятся целями вражеских атак. При этом средняя зарплата медсестер меньше 17 тысяч гривен и ниже средней по стране, и это при том, что 60 процентов медицинского штата — это именно медсестры и медбратья.

В Министерстве здравоохранения говорят, в прошлом году представили программу развития медсестринства. И обещают продолжить реформы. Чтобы профессия имела то отношение, которого заслуживает.

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