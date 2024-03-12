День огня и паники в России: что прямо сейчас происходит в Курской области

Как на самом деле реагируют местные жители в Курской области на военные события на территории России, совершившие " Легион свободы" и зачем туда зашли эти российские добровольческие формирования?

Политический представитель легиона "Свобода России" Илья Пономарев в эксклюзивном комментарии международной обозревателе Яне Слесарчук сообщил об этом 12 марта.

День Огня: две нефтебазы, самолет и увольнение Белгородщины

Яна Слесарчук рассказывает все самые горячие новости мира. В частности, о польском десанте в Соединенных Штатах и ситуации на нашей границе, забастовке в Германии и военных тренировках государств новой Оси назло НАТОвским учениям.

Российские добровольцы возвращаются в Россию – на выборы президента. И предлагают голосовать не бюллетенями – а калибрами. Бойцы вошли в Курске и Белгородской области, в течение дня оттуда поступает противоречивая непроверенная информация.

Польский десант в Вашингтоне

Одновременно и президент и премьер, представляющие разные, почти дружеские друг к другу партии, будут говорить с местными чиновниками. Уже известно, что президент Анджей Дуда везет предложение повысить расходы на оборону в странах НАТО с двух до трех Здесь я должен отметить, что и два процента, на которых настаивал 45 президент Соединенных Штатов, а ныне кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп — из стран альянса тратят на оборону до сих пор далеко не все.

"Следим за новостями из Вашингтона, однако из-за разницы во времени итоги польского визита подведу уже завтра (13 марта — ред.) — или с самого утра приходите смотреть эфир ТСН в Марафоне Единственные новости", — напоминает журналистка.

Накануне вслед за вице-премьером и министром инфраструктуры Курбаковым я сообщала, что на польской границе блокируют пассажирские автобусы.

Автобусы на украинско-польской границе — разбирается консульство

Генеральный консул Украины в Люблине, доехавший до КПП Дорогуйск Сергей Царук позже сообщил: при нем автобусы двигались свободно. Польская полиция отрицает, что там происходила умышленная блокировка, однако признала: замедление движения действительно могло быть связано с протестующими, которые блокируют грузовики, а затем автобусы могут задерживаться на полчаса. Украина официально призвала польскую сторону обеспечить беспрепятственное движение пассажиров.

"Если же кто-то из у вас есть свежее видео, которое подтверждает, что поляки продолжают блокировать наши автобусы — непременно загружайте онлайн и делитесь в комментариях", — призывает журналистка.

Россия, Китай и Иран проводят совместные учения.

Более 20 кораблей и боевых катеров, а также вертолетов вывели в Оманский пролив Аравийского моря.

Отрабатывают общие маневры, стреляют по наводным и воздушным целям. В это же время в регионе – в водах Красного моря – коалиция под руководством Соединенных Штатов противостоит хуситским нападениям на гражданские корабли. А в Европе продолжаются самые большие натовские учения со времен холодной войны, которые имеют целью продемонстрировать России способность альянса, цитирую, защищать каждый метр своей территории.

Лидеры ЕС готовят новые мощные санкции против Ирана из-за того, что тот поставляет России баллистические ракеты.

Об этом сообщает агентство "Ройтерз", которое ознакомилось с черновиком документа, который будут приниматься на саммите на следующей неделе. Кроме того, новые санкции будут введены против Беларуси и Северной Кореи — еще двух авторитарных государств, которые помогают стране-агрессорке.

Европа готовит новые санкции против Ирана за поставку оружия в Россию

Когда ждать помощи от американцев, неизвестно, а значит, Европа собирается как можно быстрее направить Украине деньги с доходов из замороженных российских активов.

И на этом месте, как утверждают источники издания "Файненшел Таймс", речь уже не идет исключительно о мирных целях "восстановления", как все говорили ранее. А во французском парламенте сегодня проходит обсуждение стратегии президента Макрона о помощи Украине.

"Напомню, президент Франции, который до начала полномасштабного вторжения едва ли не чаще всего звонил по телефону российскому вождю, пытаясь выступать главным европейским миротворцем — недавно первым из европейских лидеров вслух предположил, что войска НАТО могут зайти на территорию Украины. Тем самым показав Путину: ответ на ядерный шантаж у НАТО существует – и Кремлю он не понравится", — говорит журналистка.

Напомним, боевые действия и прорыв границы на территории России, которые совершил "Легион свободы" в Белгородской и Курской областях, и о которых говорилось, является первым шагом к восприятию реалий россиянами, хотя сейчас носят более политический и эмоциональный характер. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Александр Коваленко и Алексей Гетьман.

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