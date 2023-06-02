День открытых дверей в укрытиях: после трагедии в столице наперегонки открываются бомбоубежища, но не без скандалов

Бомбоубежища и укрытия столицы должны быть открыты круглосуточно, независимо от сигналов воздушной тревоги, в киевской мэрии отмечают, решение обязательно для всех учреждений и учреждений. Также у киевлян появилась возможность присоединиться к контролю доступа к укрытиям: стать «инспектором» можно обратившись в Департамент муниципальной безопасности. Также столичные депутаты планируют обратиться в парламент по установлению ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий. На ставке верховного главнокомандующего жестко отреагировали на гибель людей у закрытого бомбоубежища. Президент поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и всей Украины за десять дней, говорится в ТСН.

После трагедии в Деснянском районе социальные сети снова заполонили видео закрытых укрытий. В частности, в одной из многоэтажек, но после огласки, его быстро открыли. Жители жалуются, начали закрывать укрытие, потому что опасаются похищения счетчиков, а бездомные постоянно устраивают беспорядок. Поэтому решили делать дубликаты ключей. "Можно было пойти в наш ЖЭК, под залог паспорта взять ключи, сделать копию и когда тревога, пугающе, спуститься, но нести ответственность за оборудование, которое есть в укрытии", — говорят жители.

На закрытое укрытие в этой многоэтажке тоже неоднократно жаловались две недели назад. Сегодня здесь день открытых дверей, включен свет и никаких посетителей. Отсутствие элементарных условий и мусор на входе намекает – хранилище готовят к ремонту. Однако подвал и дальше будет работать, как укрытия уверяют коммунальщики. “Я как руководитель сейчас объезжаю, чтобы все было открыто, учитывая ситуацию в Киеве. У меня их 12, я объезжаю, чтобы не было никаких вопросов”, – говорит руководитель ЖЭКа Павел Петронюк.

Чтобы не было никаких вопросов, киевские власти с новой силой бросились с проверками по укрытиям. Замки на двери владельцы ключей объясняют борьбой за чистоту. “Там были бомжи, поэтому его начали закрывать, туда зайти вообще нельзя было, такая вонь. Потом убрали и начали закрывать” – говорят жители еще одного дома с укрытием.

Все укрытия и бомбоубежища столицы должны быть открыты круглосуточно – решили в мэрии. Время подлета баллистических ракет считают минутами, а потому некогда искать ответственных за ключи.

На ставке верховного главнокомандующего жестко отреагировали на гибель людей у закрытого бомбоубежища. Президент Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и всей Украины за десять дней.

В мэрии приглашают киевлян присоединяться к контролю доступа укрытий. Все неравнодушные могут стать инспекторами общественного контроля, обратившись в департамент муниципальной безопасности. Также в приложении «Киев цифровой» сегодня появилась возможность пожаловаться на закрытое убежище, его отсутствие или ненадлежащие условия. Столичные депутаты планируют обратиться в парламент по установлению ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

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