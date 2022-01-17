День "П": чего ждать Порошенко после путешествий зарубежьем в украинском суде

День "П": чего ждать Порошенко после путешествий зарубежьем в украинском суде

Прокуратура требует для Порошенко ареста или 1 млрд грн залога.

В столичный аэропорт "Киев" сегодня утром из-за границы, где находился целый месяц, вернулся пятый президент Украины Петр Порошенко. Из аэропорта он направился в Печерский суд столицы, где ему избирали меру пресечения.

О том, как Порошенко встречали в аэропорту – 17 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В аэропорту "Киев" тщательно готовились к возвращению Петра Порошенко: правоохранители выставили усиленные патрули, а поклонники смонтировали импровизированную сцену.

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Бывший глава государства летел рейсовым самолетом вместе с супругой Мариной и депутатами своей фракции.

Ближе к прилету площадь перед аэродромом больше напоминала стадион. Политика ждали несколько тысяч сторонников. В Украине его не было ровно месяц. 17 декабря ГБР пыталось вручить ему подозрение возле Верховной рады, но Порошенко быстро сел в авто и уехал.

В ГБР тогда заявили, что пятый президент Украины фигурирует в производстве сразу по нескольким статьям: финансирование терроризма, государственная измена, создание террористических организаций.

Виной всему покупка угля у самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Адвокаты Порошенко говорят – это был вынужденный шаг, чтобы не допустить кризиса в энергетике. А сам он называет дело сфабрикованным.

"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма – это пересечение "красных линий", — отмечал он.

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В тот же день Порошенко вылетел в Варшаву. Говорит, ранее имел ряд запланированных встреч с международными партнерами Украины. Домой обещал вернуться и таки явиться в суд. А на прошлой неделе стало известно – сделает он это именно 17 января.

Самолет из Варшавы прибыл по расписанию. Петр Порошенко вышел в окружении журналистов и однопартийцев, сел в автобус и уехал на паспортный контроль.

Там пятому президенту следователь ГБР снова пытался вручить подозрение, но Порошенко делал вид, будто не замечает следователя, который зачитывал содержание ходатайства.

Новости Украины: несколько тысяч поклонников встречали Порошенко в аэропорту "Киев"

А вот на контроле возникла заминка. Пограничники забрали у пятого президента паспорт и более 10 минут его проверяли.

Уже в зале прилета Порошенко встречала толпа, произошла толкотня. Правоохранители пытались не пустить его в Украину – жаловался журналистам Порошенко.

"Пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт. Объясняли, что должны установить мою личность", — сказал он.

На улице Порошенко встретили аплодисментами. Порошенко выступил с речью прямо из автомобиля. Потом Порошенко поехал в Печерский суд. На выезде из аэропорта образовалась пробка.

Заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко началось с 40-минутной задержкой, а через некоторое время объявили перерыв по просьбе адвокатов. Содержание под стражей с возможностью внесения залога в миллиард гривен — именно такую меру пресечения требуют прокуроры.

Прокуроры просят суд арестовать Порошенко с альтернативой залогу в миллиард гривен | Новости Украины

В свою очередь жена пятого президента Петра Порошенко Марина призналась, что очень волнуется и не верит, что решение суда по делу ее мужа будет справедливым.

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