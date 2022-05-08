День памяти: как выглядит концлагерь, где сидел Бандера, и почему важно вовремя остановить кровавый молот истории

День памяти: как выглядит концлагерь, где сидел Бандера, и почему важно вовремя остановить кровавый молот истории

ТСН побывала в Заксенхаузене под Берлином – концлагере, где сидел Степан Бандера.

В эти дни мир вспоминает миллионы людей, которых отправили насмерть только потому, что они были ромами, геями, украинцами и русскими, патриотами своих стран и не дотягивали в воображаемом дурмане нацистской идеологии до господствующей нации.

О том, почему важно вовремя остановить кровавый молот истории и как, убив дракона, не стать им – 8 мая говорится в сюжете ТСН.

Германия, концентрационный лагерь Заксенхаузен. Узники проходили через ворота "А", прибыв в лагерь. На них — знаменитая надпись "Arbeit macht frei", что означает "Работа освобождает" — ложь с самого начала, потому что работа освобождала только от жизни. Дорога из лагеря была в один конец.

Центр Заксенхаузена – огромная площадь, на которой через повешение казнили пленных, а каждый декабрь на этом же месте ставили рождественскую елку.

Станция "Z" – место, где располагались газовые камеры. Немецкие нацисты построили их после того, как подумали, что отравление синильной кислотой слишком гуманный способ казни.

Территория Заксенхаузена очень большая. Когда советские войска зашли сюда, они увидели много бараков. Сейчас уцелели всего несколько: кухня, прачечная, медицинские бараки, где проводили опыты над заключенными. Места других бараков ныне – это прямоугольники, засыпанные камнями, потому что камни – символ вечности.

По периметру концлагеря – сторожевые башни, а за забором – самое страшное – газовые камеры.

В лагере сидело очень много людей: профессора медицины, политики, музыканты несогласные с нацистской идеологией. Среди них – Яков Джугашвили – сын генералиссимуса Сталина. Тот, которого немцы предлагали обменять на генерала Паулиса. Но "Я солдата на генерала не меняю" – знаменитая фраза советской пропаганды. Яков Джугашвили покончил жизнь самоубийством, бросившись на колючую проволоку под высоким напряжением.

Дальше можно увидеть фактически лагерь в лагере. Объект назывался "камерный дом", там были расположены кирпичные бараки. Внутри – маленькие камеры, в которых сидели "сливки обществ" – венгерского, украинского, немецкого, нидерландского. В камере №73 отбывал двухлетнее наказание с зимы 42-го по зиму 44-го лидер украинских националистов Степан Бандера.

Он не пошел на компромисс ни с советским режимом, ни с нацистским. Сидя в Заксенхаузене, он получил известие о том, что двое его родных братьев замучены в концлагере на территории Германии. Один на территории Херсона или Николаевщины тоже в концлагере. Его отца – религиозного деятеля, отца, священника – убили в лагере НКВДшники, а двух сестер отправили в Сибирь.

Поэтому говорить о том, что Бандера сотрудничал с нацистами – это советская пропаганда чистой воды. Бандера не изменил себе ни тогда, когда он провозглашал Акт о создании Украинского Государства во Львове в июне 41 года, ни тогда, когда нацисты уговаривали и убеждали его отозвать этот Акт.

Следует отметить, что немцы не скрывают и не камуфлируют эту позорную страницу трагической истории, а наоборот — признают, что они потомки нации преступников и прививают от зверств каждое следующее свое поколение.

ТСН побывала в концлагере Заксенхаузен, где сидел Степан Бандера

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