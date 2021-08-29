День памяти защитников: в Киеве по погибшим раздавались выстрелы, а во Львове показали фотографии Иловайской трагедии

День памяти защитников: в Киеве по погибшим раздавались выстрелы, а во Львове показали фотографии Иловайской трагедии

29 августа 2014 — не самый кровавый день войны на Востоке.

Сегодня чтим память погибших защитников, отдавших жизнь за независимость и суверенитет Украины. На госучреждениях приспущены флаги, в 10 утра страна замерла в минуте молчания.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В Киеве во дворе Министерства обороны по каждому погибшему защитнику раздался выстрел. К стене памяти в течение дня люди несут цветы и лампадки. А у академии МВД проехало десяток полицейских автомобилей с включенными сиренами.

Во Львове собрали вече памяти погибших героев, устроили панихиду. А в центре — выставили фотографии гражданских фотографов, которые оказались в Иловайскому котле вместе с военными. На них хроника кровавых событий 21-29 августа.

В Кропивницкому тем временем более двухсот человек прошли с портретами погибших военных, флагами и подсолнухами — символом Иловайской трагедии.

Новости Украины: вся страна почтила память погибших в Иловайске минутой молчания

29 августа 2014 — не самый кровавый день войны на Востоке. Тогда украинские войска должны были выйти из Иловайска через так называемый зеленый коридор, предоставленный российскими военными. Но, несмотря на договоренности — те устроили массированные обстрелы. В боях за Иловайск погибло 366 наших защитников, сотни — получили ранения и попали в плен.

Всего за годы российской агрессии Украина потеряла почти 4 с половиной тысячи военных. И именно этот день, 2 года назад, указом президента, был определен как День памяти защитников Украины.

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