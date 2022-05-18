День памяти жертв депортации крымских татар: как в войне с Россией крымцы воюют за родную землю

18 мая – день, когда крымские татары отмечают трагическую годовщину: в этот день 1944-го весь этот коренной народ был депортирован из Крыма.

Они смогли вернуться домой только через полвека. Однако когда Россия аннексировала Крым, вторично оказались перед опасностью потерять свою родину. Потомки сталинского НКВД снова репрессируют крымцев.

ТСН решила показать другую сторону этой истории. Она о тех крымских татарах, которые пошли воевать за Украину для того, чтобы вернуть себе и свой родной Крым. О батальоне "Крым" — в сюжете ТСН.



Село Мотыжин в Киевской области освободили после месяца оккупации. Среди защитников, изгонявших россиян, и батальон "Крым". Люди благодарят бойцов, а те извиняются, что крестьянам пришлось их ждать и пережить ужасы русской оккупации: пытки, изнасилования, массовые убийства гражданских.



Когда люди увидели крымцев с их бородами, сначала испугались. Думали, что это кадыровцы. Говорят, что издалека кричали: "Добрый вечер, мы из Украины".

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Отец девяти детей Нариман Билялов уехал из Крыма. Когда его захватила Россия, он превратился в разведчика. Он собирал батальон с крымцев, но к нему приходили кавказцы, украинцы и даже россияне. Для всех установил мусульманское правило: не пить и не ругаться. Они бились за Савур-могилу на Донбассе, а через восемь лет – за Киевщину. Сейчас планируют перебраться на Херсонщину, поближе к родному Крыму. Чтобы сначала освободить юг, а затем и Крым, а также наконец-то вернуться домой.

"Я больше, чем уверен, что мы освободим все наши территории, мы войдем в Крым. Те, кто нас ждет, мы вернемся, и освободим их от этого всего. Те, кто оккупировал, они еще тысячу раз пожалеют. Но самый главный спрос. из коллаборантов — предавших. Шансов у них не будет. Если они не воспользуются крымским мостом, потом у них возможности не будет", — говорит он.

Крымцы сражаются сейчас с россиянами и в составе разных подразделений Вооруженных сил Украины. Двое сейчас – на "Азовстали". Один из них – медик, спасающий раненых на заблокированном заводе.

История батальона "Крым", который воюет за Украину

"Я – крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны я никогда не видел смерти, работал на "скорой помощи", всегда чем мог – помогал людям. Но здесь мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за нехватки антибиотиков в 2022 году от гнойных ран».

Это на его фотографиях все увидели искалеченных защитников "Азовстали", которых медики оперировали без анастезии. Из-за отсутствия антибиотиков даже легкораненым ампутировали конечности, чтобы избежать гангрены.

Все восемь лет россияне в Крыму практикуют незаконные аресты, пытки и многолетние сроки заключения для несогласных по сфальсифицированным делам. Большинство крымских политзаключенных – это именно крымцы. Из-за риска для жизни многие крымские татары должны были выехать из оккупации. Большинство поселились на Херсонщине, чтобы быть ближе к Крыму. Впрочем, теперь Россия добралась и туда. Их путь домой оказался очень длинным и очень тернистым. И сейчас уже совершенно ясно, что он только один и пролегает через полное поражение России.

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