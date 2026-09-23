День превратился в ночь и выпал черный дождь: что произошло под Киевом после обстрела РФ

После удара РФ на Киевщине вспыхнул пожар, а возле Клавдиево выпал черный дождь

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В результате вражеского обстрела Киевщины в Бородянке произошел масштабный пожар, после которого в небо поднялся столб черного дыма. Облако распространилось по меньшей мере на 10 километров в сторону Клавдиево. Местные дачники сообщают о черной копоти, которая покрыла дома, деревья и посуду, что была на улице, а впоследствии с неба прошел дождь такого же цвета.

Точное место попадания пока не разглашается. Но, по информации Киевской областной военной администрации, враг продолжает массированные атаки ударными дронами: за последние сутки в регионе зафиксировано повреждение 34 объектов. Наибольшие разрушения потерпел Бучанский район (17 объектов), в том числе 12 частных домов, три транспортных средства, складское помещение и предприятие.

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Что именно пылало в Бородянке, официально неизвестно. Жители пригородной зоны вспоминают о событиях понедельника:

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«В понедельник на часах было 16 часов, а на улице темно, как ночью. Все вещи покрыты копотью. Хорошо, что вторые сутки идет дождь, и сейчас он усилился. Надеемся, что он погасит пожары. Но еще утром во вторник запах гари был очень сильный», — рассказала ТСН.ua местная жительница Светлана.

Посреди дня все небо стало черным, как ночью

Почему выпал черный дождь: объяснение эколога

Экологи отмечают, что из-за вражеских ударов окружающая среда, люди и здания страдают в зависимости от эпицентра взрывов. Самые тяжелые последствия фиксируются, когда при попадании загораются склады, где пожары могут продолжаться более суток.

«В основном горят товарные склады, где хранятся чаще всего продукты питания, или, что бывает реже, склады с бытовой техникой. В любом случае, значительная часть горящих материалов — это продукты нефтяной или газовой переработки, то есть полимеры, в том числе различные упаковки или пластмасса. От этого и много черного дыма», — объясняет ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Дата публикации 19:25, 22.09.26 Количество просмотров 15 Черная туча и сажа с неба

Специалист отмечает, что подобные пожары в Киевской области напоминают инциденты в России, где после возгорания нефтепродуктов в Туапсе или Сочи также выпадал черный дождь из сажи. Погодные условия способствуют накоплению загрязнения: высокая влажность воздуха и слабые восходящие потоки в определенное время мешают дыму подниматься высоко вверх.

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«Именно такие пожары имеют густое задымление, и в России выпадал черный дождь из сажи. У нас схожие последствия. Такое происходит из-за высокой влажности воздуха, слабых восходящих потоков в определенное время суток. В таких условиях дым поднимается не вверх, а стелется вдоль земли. Такое происходит при определенных температурных условиях. Соответственно, если есть дополнительная влажность, идет мелкий дождь или туман. Все это конденсируется вместе и в виде сажи выпадает на дома, автомобили и другие предметы на улице», — добавляет эксперт.

По словам эколога, из-за небольшого дождя, тумана или температурной инверсии вредные вещества могут накапливаться у поверхности земли и разноситься ветром на большие расстояния, например, двигаясь от Бородянки в направлении Клавдиево.

Выпал дождь с сажей от пожара

Чем опасен черный дождь для здоровья

Последствия черного дождя представляют серьезную угрозу для человека, поскольку любое горение сопровождается выделением токсинов. Однако при выгорании полимеров или нефтепродуктов риски значительно возрастают из-за канцерогенных соединений.

«В любом случае, дым содержит токсичные вещества, но если мы говорим о горении полимеров или нефтепродуктов — упаковок или пластмасс, то здесь уровень опасности увеличивается. Именно в таких задымлениях содержатся, кроме общих токсинов, еще довольно опасные канцерогенные вещества, в частности диоксины и бензопирены. Это самые опасные продукты горения для человека, потому что они не просто могут вызвать временное ухудшение состояния здоровья, но и неизменные процессы в организме и провоцировать онкологические заболевания. Поэтому горение нефтепродуктов или полимеров считается значительно более опасным, чем дым от природных пожаров. Хотя и то, и то плохо», — отмечает Соколенко.

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Как защититься от опасного дыма?

Обычная медицинская маска в этой ситуации не обеспечит должной защиты. Эксперт рекомендует более радикальные меры:

«При таких пожарах маска лишней не будет, но это не стопроцентная защита. При таких пожарах поможет противогаз или респиратор, а не просто маска, которую люди носили во время коронавируса. Если такой дым попадает на дачу, где вы находитесь, то лучше уехать с этого места и там не находиться, по крайней мере, пока продолжается пожар и вы чувствуете дым. Поэтому лучше уехать из зоны задымления и вернуться, когда пожар погасят. Конечно, сажа останется на каких-то предметах и их придется убирать».

Есть ли угроза почве и урожаю?

По словам эколога, оседание продуктов горения на поверхность земли создает риски для будущего урожая. Однако масштаб загрязнения зависит от концентрации вредных веществ.

«Когда происходят осадки с дольками продуктов горения — все это накапливается в почве. И если его в почву попадает очень много, то это тоже может нести опасность. Особенно если люди что-то выращивают на участке — все это из почвы вместе с водой и другими питательными веществами будет попадать в растения и накапливаться. Человек, который будет потреблять такие овощи или фрукты, будет подвергать себя еще большей опасности. Другое дело, что здесь речь не о самом факте загрязнения, а о его концентрации. Концентрация в почве таких веществ должна быть значительной, тогда это будет опасно. В общем, я не уверен, что один локальный пожар может запачкать дачи и огороды, что там нельзя будет съесть яблоко. Но стоит учитывать этот риск, потому что он существует, а вот объемы загрязнения должны определять специалисты», — заключает эколог.

День превратился в ночь — солнце исчезло за облаком из дыма

Ситуация с воздухом в других общинах Киевской области

Между тем, областная военная администрация фиксирует временное ухудшение качества атмосферного воздуха также в Боярке.

«По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль. При длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании у людей старшего возраста, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей, чувствительных к раздражениям, и детям», — отмечают в КОВА.

Рекомендации профильных специалистов:

Держать окна закрытыми для улучшения экологической ситуации.

Ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе.

Потреблять достаточное количество воды.

Использовать бытовые воздухоочистители на максимальном режиме при их наличии.

В других населенных пунктах Киевской области превышения допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосфере по состоянию на данный момент (22 сентября) не зафиксировано.

Дата публикации 09:00, 21.09.26 Количество просмотров 206 ТСН 09:00 новости 21 сентября | Регионы Украины после ночи атак! Киевщина отбивает атаки

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