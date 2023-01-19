День рождения в метро Киева во время ракетного удара: история о мальчике, которому россияне пытались испортить праздник

Последняя воздушная тревога в Киеве, заставившая киевлян искать укрытие 14 января, надолго запомнится пятилетнему мальчику Виктору, которому российские варвары пытались испортить день рождения. В социальных сетях появились милое фото, на которых мама и двое ее сынишек сидят на ступеньках станции метро "Позняки" в праздничных колпаках и с шарикми цветов флага Украины.

Сайт ТСН.ua разыскал маму мальчиков, чтобы поговорить об этом дне.

"14 января – день рождения моего младшего сына Виктора, ему исполнилось 5 лет. Он специально захотел, чтобы его праздник украшали воздушные шарики в цветах флага Украины. Мы пошли, чтобы их купить со старшим сыном. И утром всей семьей поздравили Витю. И только он начал распаковывать подарки, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Праздник был сорван, мы собрались и пошли в укрытие. Но чтобы поднять настроение сыну – патриотические шарики взяли с собой", — рассказывает сайту ТСН.ua. мама мальчика Влада Лебедева-Широких.

По дороге в метро "Позняки" мама зашла в магазин и приобрела яркие колпаки, чтобы у сына осталось праздничное настроение.

"Я успела даже купить ему дополнительные подарки – игрушечные самолетики, потому что все, что мы ему подготовили подарить было объемное, потому оставили дома. Мы шли в метро с этими яркими шариками и люди, которые нас встречали по дороге искренне поздравляли малыша с праздником. Было очень приятно. А на станции нашли свободное место на ступеньках и продолжили празднование", — рассказывает мама Влада.

Люди, пришедшие в укрытие, тоже поздравляли мальчика. Старший брат делал фото на телефон, чтобы запечатлеть память о дне рождения брата.

"Виктора поздравляло очень много людей. Наверное, его еще столько людей никогда не поздравляло. Люди смотрели на нас и тоже улыбались, они поддерживали наше праздничное настроение. Мой мальчик запомнит этот день рождения на всю жизнь, это точно. Мы долго общались между собой и только в 17:02 дали отбой воздушной тревоги. Почти два часа мы просидели на станции метро", — вспоминает мама мальчика.

Для Виктора было запланировано празднование с друзьями в детской комнате, там заказали стол, но из-за воздушной тревоги все пришлось отменить.

"Когда вернулись домой, то у нас был только тортик на столе. Но детям было безразлично, потому что день рождения был прикольным, удачным и богатым эмоциями. К Виктору пришел в гости его товарищ, поэтому без подарков и поздравлений не обошлось. Но больше всего сыну понравились шарики в цветах флага Украины, а с маленьким флажком он не расстается, даже гостей встречал с ним. Никаким врагам не удастся испортить нашим украинским детям праздник", — добавляет Влада.

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