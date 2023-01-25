День рождения Зеленского: как изменили его годы президентства и год войны

ТСН решила вспомнить, как менялся президент почти за четыре года управления страной.

День рождения президента. Сегодня Владимиру Зеленскому исполнилось 45!

С этим на своей странице в Сети его поздравила жена Елена Зеленская.

Она пожелала ему здоровье и больше причин для улыбки.

Украинцы в соцсетях уже шутят, что Германия так долго решала, передавать ли Украине танки Leopard, чтобы объявить об этом решении за несколько часов до дня рождения главы государства.

Сам Володиир Зеленский сегодня еще не публиковал никаких видео, а в Офисе президента пока не сообщают, кто его поздравил.

ТСН в этот день решила вспомнить, как менялся президент почти за четыре года управления страной, и как одновременно его изменил год полномасштабной войны.

Что интересно – в день рождения Зеленского его обращение показали на пропагандистских каналах в оккупированном Крыму и в Белгородской области России. У россиян это вызвало панику.

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