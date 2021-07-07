День шоколада: почему крафтовые изделия по цене и качеству отличаются от сладостей в супермаркетах

День шоколада: почему крафтовые изделия по цене и качеству отличаются от сладостей в супермаркетах

Разница — в ручной работе и сортах какао-бобов.

В среду, 7 июля, во многих странах мира, в частности, в США отмечают День шоколада. У этого продукта многовековая история, современные технологии приготовления шоколада изобрели значительно позже. О том, какой шоколад сейчас самый популярный среди украинцев и почему отличается его цена и качество, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В кондитерском бутике, где работает шоколадных дел мастер с 15-летним стажем Александр Бражевский, предлагают полусотни видов крафтовых изделий из шоколада. Стоимость конфет, к примеру, стартует от 30-ти гривен за штуку.

По его словам, самым большим спросом пользуется шоколад в сочетании с ягодами, а также острым перцем. Но приготовить из него можно не только десерт.

"Можно соус для мяса сделать на основе шоколада", — удивляет необычным применением этого продукта Александр.

Для приготовления шоколадных изделий здесь используют бельгийский шоколад, в котором 70 процентов какао. Кстати, именно от сорта какао-бобов, которые используют при приготовлении шоколада, часто зависят и вкусовые качества, и конечная стоимость продукта.

Соучредитель шоколадной мастерской Андрей Гонтовой продемонстрировал крепенькие какао-бобы элитного сорта, которые заказывают на производство из Южной Америки. "В этих какао-бобах много масла, шоколад из них очень тягучий и плотный, а на вкус не слишком сладкий и не совсем горький", — отмечает Андрей.

Именно из этих бобов после многочасовых манипуляций получают шоколад-полуфабрикат. "Эти какао-бобы стоят от 5 до 10 долларов за килограмм", — отметил он.

Как отметил Александр Бражевский, из-за высокой стоимости сырья и ручной работы такое лакомство дешево стоить не может. И действительно, цена 120-граммовой крафтовой шоколадки достигает 200 гривен.

Как объяснили мастера шоколада, сладости, которые продают в супермаркетах, изготавливают из ординарных бобов, которые в большом количестве выращивают в Африке и они значительно дешевле, но худшего качества.

Диетологи же советуют выбирать тот шоколад, который содержит больше какао, потому что он полезнее. "Какао содержит полифенолы, микроэлементы. влияющих на нашу нервную систему, в частности, на образование серотонина — гормона, который дает радость и хорошее настроение ", — утверждают специалисты.

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