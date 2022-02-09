День стоматолога: как лечат сейчас в Украине и как попасть к хорошему специалисту

День стоматолога: как лечат сейчас в Украине и как попасть к хорошему специалисту

Согласно последним исследованиям ВОЗ, цифра не желающих идти к стоматологу постоянно уменьшается, сейчас это около 30% пациентов.

9 февраля в мире отмечают День стоматолога. Эта сфера медицины считается одной из наиболее технологически развитой, едва ли не самой дорогой, и той, которой больше всего боятся. Число визитов к стоматологам за последние два года сократилось почти в половину. При том, что цены за это время выросли всего на 3 — 5%, свидетельствуют социологические исследования.

О том, что же останавливает украинцев, в каком состоянии ныне эта сфера и как попасть к хорошему специалисту – 9 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

КАК НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Не только цифровое фото зубов, а полноценную графику движения челюстью в нескольких 3D-слоях сейчас врач получает за минуту. Это позволяет не просто лечить зубы, но и избегать многих проблем в будущем, прогнозировать ситуации.

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Технологические новинки, которыми пользуются сейчас украинские дантисты, как бы это громко ни звучало, кое-где есть только в десятках клиник мира. На зубах, костях или мягких тканях украинские специалисты уже работают с лазером. И все чаще проводятся работы с привлечением микроскопа.

"Сейчас технологии очень быстро развиваются. Мы сейчас используем 3D-технологии, сканирование лица, зубов. Стоматология стала научной фантастикой", — отмечает врач-стоматолог Назарий Михайлюк.

ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА

Конечно, чем лучше технологии, тем выше их стоимость. А это не каждому подходит. И украинский рынок предлагает едва ли не самую разную стоимость услуг. Скажем – обычная пломба стартует от 400 или 600 гривен в государственных клиниках, а в частных от 1 200 – 1 500 гривен.

"По последней тенденции в стоматологии к пломбам приобщились не только качественные материалы, стоимость которых за грамм может превышать грамм золота, но и добавилось увеличение — все делается под микроскопом. Конечно, должен быть ассистент. Таким образом, даже затраты на ассистента, материал и качественную аппаратуру поднимает себестоимость", — объясняет врач-стоматолог Андрей Клеванец.

КАК ПОПАСТЬ К ХОРОШОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

Но не только цена должна быть критерием выбора врача. Ведь в погоне за дармовым, получить можно не просто не качественные, а губительные услуги.

12 зубов удалили школьницы из пригорода Киева за один сеанс. Это произошло в прошлом году. Родители говорят, разрешение у них брали только на один зуб, врачи же утверждают – на все 12.

Недоразумение или врачебная ошибка — менее важно, чем то, что у ребенка психологическая травма и весь рот в ранах. Родители с клиникой судятся уже год, безрезультатно. Как и в ровенском случае, когда так называемый врач своих маленьких пациентов избивала и запугивала инструментами.

Чаще говорит юрист, потому что экспертизы продолжаются долго, или пациенты не смотрят что подписывают, или же не собирают чеки и документы для доказательства правоты. Советует к выбору врача относиться серьезно. Начиная с изучения отзывов и заканчивая лицензиями на деятельность.

День стоматолога: как лечат в Украине и чем можем гордиться

"На начальном этапе нужно максимально проверить. Более того, все документы, которые вы подписываете — фотографируйте и храните у себя до конца лечения. Фотографируйте где вы, с кем вы, кто вас будет лечить, квалификационную лицензию, дипломы...", — советует адвокат Александр Гришаков.

Если вам что-то не предоставляют – это уже должно насторожить. Как и то, что вас не пускают в кабинет, где лечат вашего ребенка.

ЧЕМ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ

Адвокат говорит, что ежегодно в Украине возбуждается до тысячи уголовных дел против врачей — треть касается стоматологов. Впрочем, тенденция такова — что подобных случаев фиксируют все меньше.

"Мы видим, что из года в год люди становятся более образованными, более тщательно относятся к здоровью, больше времени уделяют профилактике, гигиене", — отмечает врач Михайлюк.

А отсюда постепенно улучшается качество услуг. И технологии и материалы, которыми эти сервисы обеспечивают. На столько, что украинские стоматологи нередко делятся навыками со своими коллегами и из Европы, и из Соединенных Штатов.

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