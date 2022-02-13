День святого Валентина 2022: какие букеты дарить и какие из них можно съесть

День святого Валентина 2022: какие букеты дарить и какие из них можно съесть

Среди срезанных цветов лучше всего берут тюльпаны.

Святой Валентин – на пороге: что дарить на День влюбленных? Его неотделимым атрибутом считают открытку в форме сердца с признанием в нежнейших чувствах. А еще многие зарабатывают продавцы цветов. И букеты в последнее время действительно поражают своим разнообразием. Хотя бы потому, что некоторые из них можно – съесть, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 февраля 2022 года.

Живые цветы: цены

На крупнейшем хозяйстве Херсонщины выращивают цветы в горшках. Обладательница теплиц Мария Максимова показывает свои любимые примулы. Оптовая цена на них — 40 гривен за горшок.

А это цикламен. Цвести будет не менее полугода.

Стоят такие цветы в горшке по 100 гривен, в фирменном магазине хозяйства — 150. Чтобы цветы распустились до праздников, рассаду в горшки высаживают через полгода. Кстати, именно на день святого Валентина наиболее популярны орхидеи. Они импортные и стоят от 300 гривен.

А вот среди срезанных цветов лучше всего берут тюльпаны, говорят в одном из магазинов Херсона. Интересно, что самые дорогие – именно украинские. Вот эту красоту привезли из теплицы из соседних Олешек.

На цены украинских цветов влияет цена отопления, говорит владелица цветочного магазина Татьяна. А на стоимость импортных – проблемы с транспортировкой во время пандемии. И повышенная Украиной пошлина.

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Букеты из зефира: цены

Есть и съедобные тюльпаны. Хотя сразу так и не скажешь. Цветы как живые. А на самом деле – сделаны из нежного зефира. В составе зефира – натуральное пюре из отборных яблок.

Рецептуру Натальи и Таша разрабатывали самостоятельно. От заказчиков – нет отбоя. Потому что это и красиво, и вкусно. Сегодня – женщины именно готовят очередную партию. Сначала замешивают зефирную массу – красителей – совсем чуть-чуть, ведь цветы должны быть максимально реалистичными. Когда зефирные тюльпаны застыли, их присыпают декстрозой. Цветы – очень легкие и не слишком сладкие.

Заказать можно – композиции в букетах или же в подарочных коробочках

Такая композиция на 45 тюльпанов стоит 2000 грн, а набор в коробочке – 35 тюльпанов – стоит 850 гривен. Мастерицы говорят: их тюльпаны стали так популярны, что даже некоторые пытаются их перепродавать — в интернете без разрешения. Покупать такие композиции женщины не рекомендуют. Не знают, в каких условиях и как долго хранились эти тюльпаны из зефира. Так что могут быть даже опасными, испортив праздник.

Съедобные букеты: цены

Составляет съедобные композиции и львовская фуд-флористка Ирина. В настоящее время женщина готовит мясной букет. Ингредиенты – сыровяленые колбасы, сыр, перец и как украшение – розмарин. Ирина разрезает продукты на маленькие куски, наискось. Чтобы получилась интересная геометрическая композиция.

А дальше – собирает их вместе, формируя букет. Поочередно в вязку добавляет продукты светлого цвета, а затем комбинирует с темными, чтобы композиция выглядела гармонично. И все это крепко связывает скотчем.

Еще подарочная бумага и вуаля, мясной букет готов. Это, говорит, классика среди заказов – от женщин мужчинам до Дня святого Валентина. Стоимость подобных съедобных композиций стартует в среднем от шестисот гривен. Сделанный сегодня – стоит тысячу.

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