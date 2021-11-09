День украинской письменности: украинцы писали радиодиктант, а иностранцы поделились секретами — как овладели языком

Написать диктант можно и прямо сейчас — он размещен на всех интернет-платформах "Украинского радио" и "Суспільного мовлення".

21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства написали сегодня десятки тысяч украинцев. Эту акцию традиционно проводят в День украинской письменности и языка.

Об этом 9 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Благодаря всемирной сети проверить школьные знания мог любой желающий с доступом в Интернет. На этот раз автором и чтецом был современный классик Юрий Андрухович. В Киеве в библиотеке Вернадского собрались школьники, народные депутаты, актеры, руководители дипломатических миссий Германии, Израиля и Евросоюза. Написать диктант можно и прямо сейчас — он размещен на всех интернет-платформах "Украинского радио" и "Суспільного мовлення". Отправить ваш вариант можно до завтрашнего утра – традиционной или электронной почтой. Правильный вариант текста будет обнародован в четверг в 11 утра.

Новости Украины: в Киеве провели традиционный радиодиктант по украинскому языку

А вот трое иностранцев — афганец Али, американец Джуда и казашка Динара — которым при разных обстоятельствах пришлось выучить украинский, поделились своими секретами — как овладели совершенно чужим им языком.

Али с мамой, братом и сестрой сбежали от террора талибов в Афганистане еще в 2010 году. Тогда ему было всего 11. Парень пошел в обычную школу в Броварах. Сначала не понимал ни слова. Но задался целью – ежедневно изучать десять новых слов, повторив выученные накануне.

Американец Джуда Калечи в Украине уже семь лет. Признается – когда поступил на первый курс медицинского вуза, неохотно ходил на пары. А вот его болтливость в быту и помогла выучить украинский.

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"Сложнее всего — это сколько у вас падежей. Потому что в голове я должен думать — кому? чему? или кого? чего? А еще у вас столько приставок — заехать, доехать, приехать! Это очень трудно", — признается он.

Динара Касимбекова – в Украине еще меньше времени, чем Али и Джуда.

"Я этническая казашка, у меня здесь нет родственников, никого. Это просто была моя мечта", — делится она.

Превратить мечту в цель "помогла" путинская агрессия в Украине. В Казахстане она резко его критиковала. И в один момент поняла – "черной овцой" долго не выдержит.

Стереотипы относительно языковой ситуации в Украине всегда воспринимала с юмором, а изучала украинский сначала по песням любимой группы — "Океан Эльзы", а затем — на бесплатных курсах в Киеве. И – утверждает – никогда не переходит на русский.

Кроме того Али, Динара и Джуда в один голос заявляют — те, кто говорят, что им трудно выучить украинский — скорее всего, лукавят — просто главное иметь желание и тогда нет ничего невозможного.

Напомним:

Прошлогодний текст для всеукраинского радиодиктанта создал поэт и издатель Иван Малкович.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.

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Прошлогодний текст для всеукраинского радиодиктанта создал поэт и издатель Иван Малкович.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Сергей Шкарлет успешно сдал экзамен на уровень владения украинским языком.

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