День ВМС Украины: в каком состоянии отечественный флот после оккупации Крыма

День ВМС Украины: в каком состоянии отечественный флот после оккупации Крыма

Национальный флот после российского захвата Крыма — до сих пор наболевшее место в обороноспособности страны.

Строй кораблей и моряков, награждение лучших, чествование памяти павших, воздушный парад и колюче ощущение, что смотришь на это совсем другими глазами, чем до войны. Украина отмечает День Военно-морских сил.

Об этом говорится 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Национальный флот после российского захвата Крыма — до сих пор наболевшее место в обороноспособности страны. В Одессе, в порту "Южном" формируют инфраструктуру нового флота Украины. В строю уже 2 катера типа Island, еще 3 катера сейчас завершают модернизацию в США. Отдельную программу возрождения флота Украина подписала с Великобританией.

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В следующем году ждем от США скоростные боевые катера Mark VI. Отдельную программу возрождения флота мы подписали с Великобританией. Пополнение противоминными кораблями и современными ракетными катерами можно ожидать "в краткосрочной перспективе" — так сказал Владимир Зеленский.

А первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции. И до 2023 года будет достроен в Украине.

Ну и вишенка на тортике — на День ВМС и вообще в деле борьбы за морские интересы — это крупнейшие в истории Украины международные учения "Си Бриз 2021". Они продолжаются прямо сейчас. 32 корабля, 40 самолетов, 5000 военных из 32 стран. Маневры в Черном море существенно испортили замысел россиян превратить Черное море в контролируемое ими озеро.

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Напомним, что эсминец военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze.

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