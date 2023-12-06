День ВСУ: как разграбили и создавали заново украинскую армию

6 декабря 2023 отмечают День Вооруженных сил Украины. Это время один из самых трудных периодов в современной истории Украины: продолжается активная фаза 10-летней войны России против Украины.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная вспомнила, как в Украине разваливали постсоветскую армию и почти заново возрождали украинское войско.

Армия УНР

6 декабря 104 года назад начался Первый зимний поход армии Украинской народной республики. Это были времена, которые обобщенно называли национально-освободительной борьбой.

"Сложный исторический период, когда украинская армия воюет против значительно более сильных противников, когда борьба идет в полной безнадежности и при тотальном дефиците оружия, а политики бьются за должности, вместо того, чтобы бороться за сохранение государственности. Все это уже было с нами сотню лет назад", - отмечает Наталья Нагорная.

Украинская армия проиграла в том большом сопротивлении, попав под советскую оккупацию. Это страницы истории, которые "советы" пытались стереть из национальной памяти. Но история повторяется и из-за полномасштабной войны России украинцы снова берутся за оружие.

Украинская армия 1991 года

1991 год - официальный год рождения современного украинского войска. На тот момент наша армия в тройке самых опасных в мире, ведь нам достается в наследство советский ядерный арсенал. Россияне пытаются его забрать себе, Соединенные Штаты предлагают уничтожить. Украина соглашается на разоружение и это не приносит ей никакой выгоды - разве что Будапештский меморандум, который обязывает уважать суверенитет и границы Украины. Среди подписантов - Россия, Соединенные Штаты и Великобритания.

Украинская армия после провозглашения Независимости

В постсоветской Украине всем "не до армии". План ее развития висит в музее войны - он написан на русском языке.

Военные 90-х - бедные и голодные, в поисках подработки и ожидании ежемесячного пайка. Выживают за счет огородов или родственников в селе и до сих пор носят еще советский камуфляж "дубок". В армии - дедовщина, от армии пытаются - "откосить". Потому что и зачем тратить время, мы же такие мирные и ни с кем не собираемся воевать.

Скандалы с участием украинской армии и упадок ВСУ

Из выпусков новостей кажется – наша армия опасна для нас самих. Апрель 2000 — во время учений ракета "Точка-У" попадает в 9-этажку в Броварах. Тогда погибли три человека.

Трагедия в Броварах

2001 год – во время совместных учений с РФ ракета сбила гражданский самолет "Тель-Авив – Новосибирск". Тогда в трагедии пытаются обвинить Украину

Июль 2002 года – празднование юбилея 14 авиационного корпуса. Тогда в Скнилове возле Львова во время авиашоу погибают 77 человек, еще 250 получают ранения.

Скниловская трагедия

Украина оказывается в мировых скандалах: армию обвиняют в продаже оружия за границу. В то время как в самой Украине сложности с границами - россияне пытаются построить дамбу к острову Тузла. Также взрываются склады с вооружением, самолеты режут на металлолом.

С 2002 по 2008 год Украинская армия участвует в нашей самой масштабной миротворческой миссии - война в Ираке. Там погибает 18 украинских воинов и еще 4 десятка получают ранения. В это же время в самой Украине массово утилизируют боеприпасы - чтобы не взрывались.

Денег на армию мало, не хватает даже на электричество: в казармах дежурят не с автоматами, а с фонариками. Последние перед началом войны два министра обороны - россияне. В 2013 заявляют - это последний призыв в армию.

Возрождение ВСУ и АТО

Однако оккупация Крыма меняет все. Российские захватчики под лозунгами "их там нет" заходят на полуостров, нападают на украинские суда — украинские моряки встречают их с палками в руках. Остров аннексирован, не у всех военных становится мужества не предать присяге. Со временем начинается война на востоке Украины.

Украинские моряки в Крыму

В разваленное, разоруженное, бедное войско идут мобилизованные - но войну войной не называют, только АТО. Тогда после года службы можно демобилизоваться или заключить контракт.

6 мобилизационных волн и Украина наконец будет иметь контрактную армию - то есть уже профессиональную, которую учили на полигонах и вышколивали в окопах.

По состоянию на 2015 год количество Вооруженных сил растет до 250 тысяч. Из армии только начинают убирать советские символы и названия.

Войско спасают волонтеры - бойцам на передовую везут обувь и патроны, консервацию и письма от детей. Расконсервируется оружие, впервые идут в бой старые танки и гаубицы, которые ранее использовались только во время учений. Рядом с сине-желтым флагом теперь еще и красно-черный - знамя национально-освободительной борьбы. Рядом с мобилизованными и контрактниками - добровольцы, воюют неоформленными, но мотивированные и упорные.

АТО

Форму для военных ищут по всему миру, уже летом 2014 года новая форма - "пиксель" сначала некачественная, быстро сгорает.

Тогда же заявляют о возможности использования на фронте нового вооружения - это дроны. Первые дроны неуклюжие, картинку дают плохую и непонятно, насколько эффективно их смогут применять.

Во время АТО появляются культовые объекты обороны. Их названия звучат с экранов и заставляют переживать, а именно: за Донецкий аэропорт, за Дебальцево, штурм Авдеевской промзоны, шахта Бутовка.

Тысячи украинских военных становятся заложниками - возвращения военных из плена требуют их родные. Каждое возвращение домой - как победа.

В Минске пытаются договориться о перемирии. По несколько раз в год объявляются - то школьное, то хлебное, то рождественское, то еще какое-то. Мировые наблюдатели следят, чтобы не стреляли. Несколько раз пытаются отвести от временной линии разграничения вооружения, постоянно уменьшая разрешенные калибры. Как Украине обороняться - решают за нас. Точечные столкновения снова и снова разжигают локальные бои.

ООС в Украине

В 2018 объявляют об окончании антитеррористической операции. Тогда начинается ООС. Управление войной переходит от Службы безопасности к Генеральному штабу.

В ноябре 2018 россияне захватывают три украинских судна в Керченском проливе - буксир "Яны Капу", артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" - 24 моряка попадают в плен, из них - шестеро ранены. Это первый случай, когда Россия совершила военную агрессию против Украины не скрываясь, под своим флагом

Количество погибших за АТО-ООС насчитывает около 4,5 тысяч - точного количества нет. Фото погибших можно увидеть на стене памяти.

Стена памяти

Весной 2021 года Россия начинает наращивать свою группировку на украинской границе с Беларусью. Разведки мира начинают предупреждать Украину – это не просто учение, это подготовка к вторжению и полномасштабной войне.

Начало великой войны России против Украины

Начало 2022 года - нервное. Армия готовится к войне, бойцы осваивают новейшее западное вооружение, в частности, противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Самая популярная шутка февраля - "не могли бы россияне сбросить полное расписание вторжений, сколько можно нас пугать".

Вторжение ждут 16 февраля, но день проходит относительно спокойно, 17 февраля в Мариуполе высшее командование заявляет - нет поводов для волнений.

19 февраля 2022 года президент соединенных штатов Джо Байден заявляет - Путин точно нападет. Дипломатических способов избежать вторжения нет.

Утром 24 февраля Путин дает приказ начать вторжение, но даже тогда не называет это войной, а - "СВО".

Украинская армия принимает бой. Очереди в военкоматы выстраиваются под вой сирен и звуки взрывов. По всей стране летят вражеские крылатые ракеты, российские самолеты наносят авиаудары, со всех границ сунет вражеское нашествие.

Начинается новый отсчет войны - вот уже сегодня 651 день полномасштабного вторжения, хотя сопротивление российской агрессии продолжается десятый год.

Полномасштабная война России против Украины

Достижения украинской армии теперь считают ежедневно - сколько оккупантов уничтожено, сколько техники сожжено, сколько самолетов и вертолетов сбито. Статистика, которой нет - сколько погибло военных, сколько их в плену, сколько погибло гражданских. Это количество - это сотни тысяч изуродованных жизней.

Россия показывает, что в войне против Украины для нее не существует правил. Количество героев Украины - беспрецедентное, 196 звезд за 2022 год, 138 - уже в этом году. Большинство - посмертно.

В Украину едет военное оборудование со всего мира. Сначала это старое советское то, чем умеют пользоваться наши военные.

Пользоваться новым приходится учиться за рубежом - украинские полигоны под постоянными обстрелами. Россия целится в казармы и учебные центры.

Свои полигоны отдают под украинских защитников Британия и Германия. Помогают инструктажем. Если в 2014 армия надела все камуфляжи мира, то начиная с 2022 приняла все, что дали.

Переломить войну летом 2022 года помогают HIMARS. Спасение от ракет - Stinger и Patriot. Войско так ждало Bradley, Leopard и Abrams.

Ракеты Storm Shadow достают врага на больших расстояниях, спасая пилотов от прямого контакта с российским ПВО.

Украинская армия рождает новые легенды. Небо над столицей защищает "призрак Киева". В небо вернулись, кажется все, кто когда-то летал.

Удается затопить флагман российского флота крейсер "Москва". В начале апреля удается освободить Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую области. Уже в мае войска выходят на границу с Россией на Харьковщине.

Тяжелые сражения на фронте

Среди самых тяжелых боев - Луганщина, которая почти полностью оккупирована. Город Попасная уничтожен полностью, бои за Лисичанск и Северодонецк приносят огромные потери и россиянам, и нам.

Жестокая и кровавая бойня достается гарнизону "Мариуполь". В апреле и мае 2022 года украинские военные в самой горячей точке планеты - тотальное окружение, обстрелы из авиации, кораблей и артиллерии.

О боях на "Азовстали" когда-то точно напишут учебник по военному делу - как держать оборону на стратегическом предприятии времен холодной войны. Впоследствии защитникам "Азовстали" дают беспрецедентный приказ - сохранить жизнь и здоровье, сдавшись в плен с последующим обменом.

Россия нарушит договоренности об обмене - большинство защитников до сих пор в казематах. Более полусотни защитников погибли во время теракта в Еленовке.

Осень 2022: освобождение Харьковщины и части Херсонщины

Осенью 2022 удается освободить Изюм, Балаклею, Купянск, отогнать врага от Лимана, остановить наступление на Краматорск и Славянск.

На юге врагов удается остановить аж возле Вознесенска - здесь у армии снова новый тип войны и новый вызов. Армия Украины раньше воевала в лесах и оврагах Донетчины, а юг - сплошные поля.

На оккупированных территориях - партизанское движение. Люди, не имея возможности пойти в армию, совершают диверсии в тылу врага. Больше всего партизан в Херсоне и Бердянске.

В ноябре украинские военные заходят в Херсон. Это дает новые силы войску - солдаты и офицеры видят и чувствуют, как сильно их ждали.

Увольнение Херсона

Война 2023 года: дроны и коварство России

В небе – война дронов. Теперь каждый бой в центральных штабах видят в прямом эфире – глаза командующих постоянно в небе.

Первоначально главную ставку делают на Bayraktar, но даже маленькие дроны с прикрученными боеприпасами становятся угрозой с неба.

ВСУ

Дроны растут - растет и количество взрывчатки, которую можно сбросить на врага. Самая большая угроза для всех в 2023 году - FPV дроны. Маленькие, быстрые, опасные, относительно недорогие. Когда один такой за 500 долларов может сжечь танк за миллионы.

Россия использует против нашей армии запрещенное конвенциями вооружение, не гнушается экоцидом, уничтожая Каховскую ГЭС и затапливая территории, чтобы остановить контрнаступление. Армии приходится прокладывать свой путь вперед через тотально заминированные поля и посадки. А еще мясные штурмы - так их называют наши военные, когда против них вместо техники волной за волной идут оккупанты.

"Свой 32 день рождения армия независимой Украины встречает в сверхсложных условиях - когда противник штурмует Авдеевку, давит под Бахмутом и крайне тяжело на левом берегу Днепра. Ежедневно теряя сотни бойцов, с дефицитом снарядов, держась на истощение в нечеловеческих условиях. Они держат на своих плечах самую длинную линию фронта в мире, самую мощную войну этого тысячелетия. Чтобы жертва тех, кто погиб, была не напрасной. Потому что именно от войска сегодня зависит, будет ли у нас Украина завтра", - подчеркивает Наталия Нагорная.

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Напомним, россияне похвастались уничтожением Leopard 1 на фронте, в ВСУ рассказали, какова судьба танка и его экипажа.

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