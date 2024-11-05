День выборов в США: что Харрис и Трамп говорят о конце войны в Украине

Этот день настал! В США стартовали выборы президента. Это определяющее событие, способное кардинально решить судьбу войны России против Украины.

Что происходило в предвыборной кампании в США? Как штабы Трампа и Харрис обвиняли друг друга, обзывая последними словами? И что говорили об Украине и сценариях окончания войны?

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Выборы президента США

Чуть ли не ежедневно Камала Харрис и Дональд Трамп проводили предвыборные митинги в семи ключевых штатах, которые традиционно колеблются. Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Северная Каролина и Висконсин – именно эти штаты и определят, кто станет следующим президентом США. И именно за них развернулась ожесточенная борьба.

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К примеру, в Северной Каролине проживает много темнокожих, на которых делает ставку штаб Харрис. Тем не менее, с 2008 года этот штат не голосовал за кандидата в президенты от Демократической партии. Мичиган, традиционно считающийся "синим" (за демократов, хотя в 2016 году Трамп здесь победил), на этот раз Харрис может потерять из-за молодежи арабского происхождения, критикующей администрацию Байдена – Харрис за действия Израиля в Газе. В четырех из этих семи колеблющихся штатов разрыв между Трампом и Харрис — менее 1%, в трех других — менее 2%. Именно поэтому разные американские медиа и соцопросы, в зависимости от того, кого именно они больше поддерживают, отдают предпочтение в большинстве из этих семи штатов то Трампу, то Харрис.

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Оскорбления и ложь: манипуляции штабов Трампа и Харрис

На национальном уровне за неделю до дня выборов позиции Трампа и Харрис тоже были примерно одинаковыми. Именно поэтому оба штаба использовали любые приемы, чтобы поощрить избирателей, особенно еще не определившихся, отдать свой голос.

После недавнего интервью бывшего главы штаба Трампа Джона Келли (генерал морской пехоты, дольше всего работавший на этом посту), где он рассказал, что политик хвалил Гитлера, когда был президентом, Харрис стала публично называть Трампа "фашистом".

The New York Times, поддерживающая демократов, тоже добавила масла в огонь:

"Ведущие стратеги Демократической партии все больше надеются, что попытки представить Трампа фашистом в сочетании с напряженной борьбой в ключевых штатах и сосредоточенностью женщин-избирателей на правах на аборт приведут Харрис к победе".

Дальше больше. На предвыборном митинге Харрис в Мичигане появилась пользующаяся огромной популярностью среди демократов Мишель Обама. В своей речи она обратилась не только к женщинам, но и к мужчинам, предупредив, что история Трампа по созданию консервативного Верховного суда, отменившего федеральное право на аборт, будет иметь серьезные последствия для здоровья женщин.

После скандального митинга Трампа и его сторонников в Мэдисон-сквер-гарден (спорткомплекс) в Нью-Йорке штаб демократов начал активно винить политика и республиканцев в расизме. Ибо на этом митинге ведущий подкастов и комик Тони Гинчклифф назвал Пуэрто-Рико "островом мусора". И это в то время, когда оба штаба борются за латиноамериканских избирателей. Штаб Трампа уже официально открестился от высказываний Гинчклиффа, назвав их его личным мнением. Однако американские СМИ напомнили, что однажды Трамп назвал Гаити – еще один карибский остров – "сраной дырой".

Это были не единственные скандальные заявления, прозвучавшие в воскресенье, 27 октября, в Мэдисон-сквер-гарден. Сид Розенберг, нью-йоркский радиоведущий (его шоу посещает Трамп) высказался о демократах и бывшей госсекретарше, кандидатке в президенты 2016 года Хиллари Клинтон:

"Она какая-то больная сволочь, эта Хиллари Клинтон. Вся эта чертовская партия – кучка дегенератов".

А бывший кандидат в Конгресс Дэвид Рэм пошел еще дальше, назвав Камалу Харрис "антихристом" и "дьяволом".

Как видим, уровень предвыборной риторики в США просто "впечатляет". Однако, хотя американские СМИ после каждого публичного выступления и пишут пространные статьи об очередной лжи в заявлениях Трампа, его интервью в вышедшем 26 октября подкасте американского стендап-комика Джо Рогана за два дня посмотрели 35 млн человек. Это именно тот подкаст, где в 2018 году Роган и бизнесмен Илон Маск в прямом эфире курили марихуану. Этот выпуск собрал 68 млн просмотров.

Что Харрис и Трамп говорят об Украине: война или заморозка

Право на аборт, миграционный вопрос и экономика – это три основных темы, которые решат результат этих выборов, уверяют аналитики. Примечательно, что только по двум вопросам штаб Камалы Харрис хранит молчание, в отличие от команды Дональда Трампа: региональная война на Ближнем Востоке и война России против Украины. И, к сожалению, в информационной повестке дня Израиль, Газа и Иран сейчас больше всего доминируют среди тем внешней политики. Война России против Украины отошла на второй план. И штаб Трампа этим активно пользуется, прибегая к манипуляциям.

Во-первых, штаб Харрис даже не комментирует тему Израиля и Ближнего Востока, ведь уже теряет голоса молодежи арабского происхождения и тех, кто считает неправильной поддержку действующей американской администрацией Тель-Авива из-за гуманитарной катастрофы в Газе.

Во-вторых, команда Трампа активно спекулирует на том, что при своем президентстве Харрис точно втянет США в Третью мировую, в отличие от Трампа, который обещает ни за что не отправить американских солдат воевать за границей. Именно поэтому, как бы это ни было цинично, мы не видим от администрации Байдена – Харрис разрешения на удары западным оружием вглубь территории России, как и решительных действий в ответ на вступление северокорейских войск в войну против Украины на стороне России.

В интервью NBC News кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс (который уже заявлял, что ему "плевать" — выиграет Украина эту войну или проиграет) отказался называть Путина врагом, подчеркнув необходимость говорить с ним на этапе, когда пойдет речь об урегулировании войны.

Что касается самого Трампа, то на протяжении всей предвыборной кампании он делал довольно неоднозначные заявления относительно Украины и российской войны. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в разговоре с Путиным угрожал ему ударить по центру Москвы за преследование Украины. В других заявлениях Трамп обвинял и Владимира Зеленского, что украинский президент не должен был разрешить этой войне начаться.

Как пишет Financial Times, ссылаясь на советников Трампа, он предлагает заморозить войну, создав автономные регионы с обеих сторон демилитаризованной зоны, и заставить Украину отказаться от членства в НАТО. Иначе Киев проиграет войну. Поэтому, по мнению советников Трампа, Украина должна пойти "на переосмысление неудачных Минских договоренностей" и ждать, пока Путин уйдет".

На самом деле, это не какой-то новый план, о котором Украина раньше не слышала. В середине сентября в одном из подкастов Джей Ди Вэнс публично рассказал о "мирном плане Трампа": Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. Что-то похожее, но непублично, Украине уже давно предлагает и администрация Байдена – Харрис. Учитывая будущий кабинет Харрис, кандидатов на госсекретаря, ее советника по нацбезопасности и министра обороны, все так или иначе работали при президентстве Барака Обамы и придерживались линии взаимопонимания с Россией.

К тому же, все эти планы, предложения и инициативы не учитывают ответ на главный вопрос: захочет ли Кремль замораживать войну, если при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана он имеет инициативу на поле боя?

Однако важно, что Харрис поддерживала Украину еще во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда она осудила российскую агрессию и аннексию Крыма.

После полномасштабного вторжения России Харрис заявила, что украинцы защищают не только свои семьи и дома, но и борются за свободу.

К тому же Харрис критиковала своих американских коллег по поводу затягивания поставок помощи Украине.

Также она отмечала, что Путин не остановится на Украине и "продолжит идти дальше", поэтому партнеры должны быть непоколебимы в помощи Киеву, потому что "вся Европа будет под угрозой".

В июне этого года Харрис возглавила американскую делегацию на Глобальном саммите мира в Швейцарии. На полях мероприятия она заверила, что Вашингтон и дальше будет защищать демократические ценности и будет противостоять диктаторам, назвав условия Путина фактически "требованием капитуляции", а не искренней попыткой прекратить войну.

Приведем еще несколько громких заявлений Харрис об Украине, Путине и России.

Трамп – об Украине

Примечательно, что одиозный политик и бизнесмен Трамп в свое время обвинял Байдена в войне в Украине, уверял, что ресурсы заканчиваются, и в очередной раз подчеркнул, что только он может остановить войну.

Также Трамп отмечал, что Европа тратит на поддержку Украины гораздо меньше, чем США, и критиковал Байдена за финансовую поддержку Киева. Мол, такие расходы "не нужны", назвав Зеленского "лучшим продавцом".

Трамп отметил, что выдвинутые Путиным условия для прекращения войны "неприемлемы" и вновь заявил, что "урегулирует конфликт" между Россией и Украиной еще до инаугурации.

Эксперты – о выборах президента США

Что именно и когда может измениться для Украины после выборов президента США – в комментарии для ТСН.ua прокомментировал политолог Владимир Фесенко.

Что будет, если победит Трамп?

В то же время политолог заявил – если победит Трамп, он обещает и, скорее всего, попытается это сделать – может начать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной, не ожидая вступления в должность.

По словам Фесенко, Трамп может повлиять на то, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Что будет, если победит Харрис?

А вот если президентом станет Харрис, то существенных изменений не произойдет, говорит Фесенко. Тем более – в переходный период.

По словам политолога, например, для Трампа это важно, потому что в Республиканской партии есть очень разные лагеря.

Станут ли выборы в США не только внутренним процессом, но действительно ключевым событием, которое определит судьбу Украины – на этот вопрос Фесенко ответил так:

Переговоров с РФ не будет?

Тем временем в Институте изучения войны заявили, что прекращение огня путем переговоров при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России. Аналитики отметили, что российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах, поскольку стремится полностью уничтожить Украину как государство.

Таким образом, они прокомментировали сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучич во время разговора с Путиным поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине.

Кроме того, аналитики напомнили, что российский диктатор во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров.

Условия завершения войны

Напомним, на днях стало известно, что Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов урегулирования войны при соблюдении международного права и уважении ее территориальной целостности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также он написал об этом в колонке для одного из финских изданий. По словам чиновника, хотя Формула мира, предложенная Зеленским, устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства "должны активно участвовать в разработке основы мира". Он убежден, что реализация этих принципов "может и должна" корректироваться и дополняться. Как подчеркнул Ермак, "демократии должны лидировать".

Глава Офиса президента также отметил, что благодаря прогрессу, достигнутому после первого Саммита мира в июне, Украина готова говорить о "мирных рамках" на втором саммите. Ермак подчеркивает, что для окончания войны демократические страны должны признать силу международных прав. Это, по его мнению, будет для мира не только в Украине, но и во всем мире. Он отметил, что Финляндия как одна из демократических стран может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

Международные усилия и решительность союзников

По словам Ермака, несмотря на все тяготы войны, Украина продолжает борьбу, а ее союзники из Европы, Америки и других регионов сохраняют решительность в поддержке. Он отметил, что прилагает усилия по обеспечению соблюдения международных соглашений во время конфликта, и активность в экономических процессах продолжается, несмотря на непрерывные военные операции.

Ермак подтвердил готовность Украины обсудить разные варианты мирового урегулирования, однако с соблюдением норм международных прав и сохранением нерушимости границ Украины. В Офисе президента также рассматривается возможность проведения второго саммита для обсуждения мировых норм, которые должны обеспечить постоянный мир для всех стран.

Также в своей колонке для финского издания Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем".

Завершение горячей фазы войны

В то же время Зеленский заявил, что прекращение Россией ударов по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом говорится на страницах Financial Times.

Он добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим инфраструктурам друг друга, это было бы значительным шагом в деэскалации конфликта. Зеленский говорил об этом в свете атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Мирные рамки

Более того, руководитель Офиса президента отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки во время второго Саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому Ермак также призвал союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

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