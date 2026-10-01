День защитников и защитниц: история праздника и как эту дату отмечали раньше

Сегодня в Украине отмечают День защитников и защитниц / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Сейчас уже даже трудно поверить, что когда-то всё могло быть по-другому. Архивные кадры ТСН напоминают, какими были первые защитники независимой Украины — в ушанках и шинелях. Когда Украина ведет войну уже 13-й год подряд, не каждый и вспомнит то время.

Армию годами разрушали и создавали иллюзию, будто люди в униформе не способны ни на что. Впрочем, подрастало новое поколение, которому говорили: «Когда-нибудь вы обязательно станете защитниками. Бесстрашными воинами, которые пойдут и в огонь, и в воду за Украину».

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Советское наследие

Первые восемь лет независимости украинские ветераны, офицеры и солдаты отмечали День Советской Армии. Лишь в 1999 году в Украине появился государственный праздник — День защитника Отечества. Однако дата осталась советской — 23 февраля.

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Празднование практически ничем не отличалось от той эпохи. Существовало два формата чествования защитников на государственном уровне:

Торжества во дворце «Украина» — в парадной форме для старших генералов, молодых офицеров и юных курсантов, с концертом и президентом в зале. Мероприятия в Мариинском дворце — куда приглашали тех, кто носил форму и был защитником ещё в советской Украине. Сегодняшним ветеранам может быть по 20 лет, а тогда это были преимущественно пожилые люди, и лишь изредка — украиноязычные.

О том, что дату 23 февраля необходимо изменить, начали говорить ещё при президентстве Виктора Ющенко. Старались сделать акцент на праздновании 6 декабря — в День Вооружённых Сил Украины. Фактически военные отмечали этот праздник дважды.

«Мужской аналог 8 марта» и сокращение армии

Чтобы получать поздравления 23 февраля, не обязательно было служить в армии и действительно кого-то защищать. Это был скорее мужской аналог 8 марта — день, когда мужчинам дарили открытки (чаще всего на русском языке), носки или одеколон. Журналисты в середине 2000-х искали для своих сюжетов тех, кто служил и мог вспомнить армейское прошлое, в частности звезд — о службе расспрашивали и Виктора Павлика, и Кузьму Скрябина.

Архивные диаграммы финансирования обороны за период с 2006 по 2011 год отражают реальное положение дел: были годы, когда выделенное финансирование было на треть ниже минимальных потребностей Вооруженных сил. А в 2013 году, накануне войны, армию вообще обещали сократить до рекордных 110 тысяч человек и отменить призыв.

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Разрушенный стереотип 2014 года и новая дата

В феврале 2014 года уже не было настроения на празднования. На Майдане прощались с погибшими Героями Небесной сотни, а в Крым вошли российские военные без опознавательных знаков. После этого 23 февраля окончательно отменили как государственный праздник.

С февраля 2014 года украинские военные стали не теоретическими, а реальными защитниками страны. Вопреки всем прогнозам, армия начала быстро расти и набирать силу. На защиту Родины встали как кадровые военные, так и вчерашние гражданские.

О новом празднике объявили в том же 2014 году. Указом президента от 14 октября День защитника Украины приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, Дню украинского казачества и годовщине создания УПА. Армия вернула себе давнюю символическую защиту.

Впервые на государственном уровне новый праздник отмечался в 2015 году. Это была уже совсем другая армия. Присяга лицеистов превратилась из абстрактных слов в конкретное обещание. Обязательными элементами праздника стали шествие ветеранов антитеррористической операции, марши в честь погибших и возрождение давних военных традиций, в частности лозунг «Слава Украине! — Героям слава!».

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Восстановление исторической справедливости

Для страны, находящейся в состоянии войны, День защитников стал понятным и значимым праздником, когда уже не поздравляют «кого попало» по половому признаку.

В 2021 году название праздника официально изменили: теперь это День защитников и защитниц Украины — как важное напоминание о том, что в армии наравне с мужчинами служат и женщины. Сейчас в ВСУ более 75 тысяч военнослужащих-женщин, которые всё чаще занимают именно боевые должности. Также война возродила давнюю традицию боевых позывных и псевдонимов.

Казалось, что дата 14 октября запечатлелась навсегда, но в 2023 году из-за перехода Православной Церкви Украины и УГКЦ на новоюлианский календарь церковный праздник Покрова сдвинулся на 1 октября. Вместе с ним на 1 октября перенесли и День защитников и защитниц Украины.

Военные капелланы подчеркивают: перенос даты не меняет сути праздника. Сейчас главное — это молитва, память и мужество защищать правду и жизнь.

Сегодня — день, когда у почти каждого украинца есть кому поздравить: отцу или сестре, другу детства или соседке, однокласснику или маме. Этот праздник уже давно не о подарках, а о безграничном уважении, памяти и благодарности за защиту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАК МЕНЯЛАСЬ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ: с 90-х годов и по сегодняшний день! История ДНЯ ПОКРОВА!

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