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День железнодорожника: что это за праздник и как его отметили в Украине — видео
На киевском вокзале отметили День железнодорожника: запустили «Поезд железной памяти» № 1220, вручили награды и открыли фотовыставку, посвященную железнодорожным династиям.
Несмотря на войну, железная дорога каждый день помогает стране двигаться вперед: поезда перевозят людей и грузы. Железнодорожникам ежедневно приходится работать под обстрелами. Их профессиональный праздник в Украине отмечают сегодня — 4 ноября. На киевском вокзале работников поздравили, вспомнили погибших коллег и открыли фотовыставку о семьях, которые поколениями работают на железной дороге.
Об этом говорится в репортаже Кристины Черноваловой.
«Поезд железной памяти»: чествование погибших железнодорожников
По всей стране раздался гудок локомотивов. Он звучит в честь тех железнодорожников, которые уже не вернутся на работу.
В День железнодорожника с первого пути киевского вокзала отправился «Поезд железной памяти». Его номер — 1220: именно столько железнодорожников погибли с начала полномасштабного вторжения. К онлайн-мероприятию в память о погибших присоединились коллеги из Одессы, Львова, Харькова и Днепра.
Государственные награды и программа обновления локомотивов
Почтить железнодорожников и поздравить их с профессиональным праздником приехал премьер-министр Сергей Корецкий. Он подчеркнул: железная дорога остается важной опорой страны, именно поэтому правительство планирует увеличить финансирование на следующий год. И одна из первоочередных задач — заменить локомотивы, поврежденные в результате российских ударов.
Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Ужеизвестно точное количество локомотивов, которые будут подарены или проданы Украине. Они имеют тот же формат колеи и могут быстро заменить поврежденные локомотивы. Кроме того, у нас есть долгосрочная программа, реализация которой возможна благодаря, опять же, международным финансовым институтам, и мы будем производить новые локомотивы. Поэтому в ближайшее время мы планируем и имеем программу по приобретению около 200 локомотивов, которые мы заменим или купим в качестве новых».
Сергей Корецкий также вручил сотрудникам почетные награды — за значительный вклад в работу и профессионализм.
Среди награжденных — Татьяна. Она рассказала, что сейчас в «Укрзализныце» все работают на общий результат.
Династии железнодорожников: фотовыставка супругов Либеровых
После награждения гости перешли в зал, где открылась фотовыставка супругов Либеровых. На фотографиях — династии железнодорожников, для которых работа стала семейным делом. В одной из семей общий стаж работы на железной дороге составляет 928 лет.
Галина, сотрудница Департамента путей и сооружений «Укрзализныци»: «На сегодняшний день у нас 35 человек и общий стаж 928 лет — это производственный… А мы не можем по-другому. Город, где я родилась и даже начала работать, — город Жмеринка, это крупный железнодорожный узел, и там все железнодорожники, и там не может быть иначе, поэтому все мы работаем на железной дороге».
Фотовыставка, приуроченная к Дню железнодорожника, открылась на Киевском железнодорожном вокзале. В ближайшее время её смогут увидеть все желающие.
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