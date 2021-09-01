День знаний во время эпидемии: праздничные линейки с социальной дистанцией и COVID-сертификаты для родителей

День знаний во время эпидемии: праздничные линейки с социальной дистанцией и COVID-сертификаты для родителей

По официальной статистике, всего в Украине вакцинировано 52% работников школ.

День знаний в этом году в Украине отметили режиме оффлайн. Несмотря на пандемию COVID-19, все школы в Украине 1 сентября открылись. Правда, совсем без ограничений не обошлось. В частности, торжественные линейки по всей стране рекомендовали устраивать под открытым небом и с соблюдением дистанции. А в столице не допускали в школы родителей, которые не имели ковид-сертификатов или результатов ПЦР-теста.

О том, как состоялись Первые звонки в разных городах, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Львов

В лицее, который посетила корреспондент ТСН, перед началом учебного года было привито 80 процентов учителей. Чтобы безопасно встретить детей, здешние педагоги еще в июне начали организованную вакцинацию в стенах учебного заведения.

"Мы хотим быть здоровыми, работать в нормальных условиях, в нормальном режиме", — отметила директор лицея Оксана Пенцак.

Одним из шести десятков первоклассников этого лицея стал Даниил Киян — сын погибшего десантника Тайфуна.

Командир минометной роты 80-й десантной штурмовой бригады Владимир Киян участвовал в ожесточенных боях — Металлист, Луганская ТЭС и Счастье. В сентябре 2015 подорвался на фугасе. Тогда его сыну — маленьком Данные — всего несколько месяцев. Крестили сына боевые побратимы, на первом звонке тоже они — рядом с бабушкой и мамой первоклассника. Провожая малыша в школу, вручили ему значок десантника.

Николаевская область

В лицее на Николаевщине праздничную линейку решили проводить исключительно для первоклассников.

Карантина никто особо не соблюдается — наоборот, сплошные объятия и поцелуи. Дети занимают места за партами лишь на несколько коротких уроков, но прощаются, как перед длительной разлукой.

Между собой ученики дискутируют, лучше иметь возможность высыпаться, учась дома, все же посещать лицей. Учительница младших классов Людмила по этому поводу заметила, что дистанционное обучение на протяжении длительного времени негативно влияет на детей, у них снижается уровень знаний.

Киев

Первый звонок в Киеве прошел без родителей, которых не пропустили в школу из-за отсутствия сертификата о вакцинации или из свежих негативного ПЦР-теста. Такой запрет ввели столичные чиновники.

Школа, которую посетила корреспондент ТСН, является рекордсменом по количеству первоклассников, здесь будет сразу 9 параллельных классов. На праздничной линейке — только они и выпускники. Для других учеников — уроки начались без торжеств.

На уроках — все учителя в масках, обучение происходит в две смены, чтобы уменьшить контакт между учениками. Для учащихся 1-4 классов маски необязательны, а вот старшеклассникам нужно надевать во время передвижения по коридорам. Директор школы Георгий Беженар заметил, что контролировать школьников будет очень сложно.

Сейчас это все ограничения. Однако, если ситуация будет ухудшаться, и Киев перейдет в оранжевую зону — открытыми позволят быть только школам, где привились более 20% персонала, в красной зоне — более 80%. А потом уже — выбирать директору: учиться — дистанционно, в учреждении или сочетать обе формы обучения.

По официальной статистике, всего в Украине вакцинировано 52% работников школ: 29% — полностью двумя дозами или одной дозой, если это полная вакцинация, 23% — только одной дозой.

Новости Украины: как в разных городах отпраздновали День знаний

Авторы: Елена Гущик, Наталья Нагорная, Наталья Волосацкая

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