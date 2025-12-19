Деньги будут, но не российские: ЕС выделил Украине средства, задействовав "план Б"

ЕС / © ТСН.ua

В Брюсселе завершился один из самых драматичных саммитов последних лет. Европейские лидеры так и не решились передать Киеву замороженные активы РФ из-за сопротивления Бельгии. Взамен Украина получит 90 миллиардов евро кредита из бюджета ЕС.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Сложные переговоры до 3-х утра: почему провалили репарации

Саммит в Брюсселе называли решающим. Главной темой должны были стать российские деньги — их планировали передать Украине в качестве репарационного займа. Дебаты продолжались почти до рассвета, но «финансового чуда» не произошло.

Главным оппонентом передачи активов выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Именно в этой стране, в депозитарии Euroclear, хранится «кремлевская копилка» — 185 миллиардов евро. Бельгия опасается юридических исков со стороны Москвы и финансового хаоса, поэтому заблокировала радикальное решение.

«Каждый может покинуть этот зал заседаний с победителем. Я считаю, что Украина победила. Она получила предсказуемое и надежное финансирование на основе заимствований ЕС… Мы избежали хаоса и раскола», — заявил Барт де Вевер после заседания.

План «Б»: 90 миллиардов евро в обмен на будущие репарации

Поскольку забрать деньги у агрессора сейчас не удалось, Брюссель задействовал запасной план. Украине выделят 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы непосредственно из бюджета ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила важный нюанс:

«Украина должна будет возвращать этот заем только после получения репараций от России».

Это решение позволит Украине избежать бюджетной пропасти уже следующей весной. По данным МВФ, на социальные нужды (пенсии, зарплаты медикам и учителям) Киеву нужно около 135 миллиардов евро на два года, и европейская помощь покроет большую часть этой суммы.

«Три короля» и демарш Орбана

Несмотря на общий оптимизм, единство ЕС оказалось хрупким. Чехия, Словакия и Венгрия добились права «не скидываться» в общую копилку. Венгерский премьер Виктор Орбан традиционно не жалел критики:

«Это очень плохое решение, которое приближает Европу к войне. Украинцы никогда не смогут вернуть этот заем. Поэтому, по сути, это потерянные деньги. Три страны решили не принимать в этом участия… Поэтому мы невиновны», — заявил он.

Западная пресса тоже скептична. Издание Politico вышло с заголовком: «Европа и дальше не хочет платить за спасение Украины», а журналист Рикард Йозвяк иронично поздравил Украину с Рождеством, намекая на эгоизм отдельных лидеров.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины, который лично убеждал европейцев, поблагодарил за результат: «Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство».

Экономисты подчеркивают: хотя российские деньги пока остаются заблокированными, 90 миллиардов евро — это «спасательный круг», который не даст экономике Украины пойти ко дну во время войны.

