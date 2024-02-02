Деньги для Украины: что известно о транше от Евросоюза и позиции Орбана

Первый транш европейской помощи, а это – 4 с половиной миллиарда евро, Киев может получить уже в начале марта. Накануне страны-члены ЕС единогласно приняли четырехлетнюю программу – 50 миллиардов евро макрофина. Кредиты и гранты станут опорой украинскому бюджету и помогут, в частности, платить зарплаты и пенсии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН

Выделение Украине 50 миллиардов евро в ЕС хотели согласовать в декабре. Но венгерский премьер тогда не позволил. Его коллеги из других европейских стран договорились о новой встрече в Брюсселе, которой не планировали. Собрались здесь, исключительно чтобы спасти украинский бюджет и преодолеть венгерское вето. К удивлению многих - это удалось еще до начала саммита.

Западные СМИ узнали от своих источников, что Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони - неделями, если не месяцами, налаживали с премьером Венгрии контакт. Французский президент якобы даже интересовался мнением Орбана, как лучше интегрировать восточные страны в ЕС. Подход разговаривать, не противостоять - и сработал, считают дипломаты.

"Поход" против Орбана в ЕС: в качестве венгерского премьера прижали к стенке / Фото: ТСН.ua

33 миллиарда займов и 17 миллиардов грантов и субсидий. Пакет рассчитан на четыре года, и Орбан или кто-либо из его коллег - не смогут его ветировать вообще. А венгерский премьер - настаивал на праве ежегодного пересмотра.

"Выяснилось, что, когда давление, хорошо подготовленное и решительное в исполнении 26-ти стран ЕС, - то 27-я, которая пока иногда ищет другие решения (это я говорю о Венгрии и премьер-министре Викторе Орбане) - также стала частью этого объединенного сообщества", - говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши

ЕС устал не от Украины, а от Виктора Орбана, говорил Дональд Туск до новостей о соглашении. А премьер Эстонии намекала на зависимость венгерской экономики от Европы. Давление чувствовалось. И это на фоне сообщений о якобы готовности Брюсселя урезать права Венгрии в ЕС, если на критическом для Украины саммите Орбан не уступит.

О соглашении Шарль Мишель объявил после дискуссий. Тогда же Орбан сказал: пристал ко всем, потому что получил гарантии, что средства, предназначенные для Венгрии, не попадут в Украину.

Украина получит деньги, нужные ей срочно. Последний, формальный шаг в конце февраля сделает Европарламент. Транш из нового пакета - в марте. Киев рассчитывает, что это будет четыре с половиной миллиарда, но источники "Радио Свобода" говорят, что готовят к отправке полтора. План транзакций потом - совместно скорректируют.

Еврокомиссия будет контролировать и ежегодно отчитываться, как Украина средствами распоряжается. Предпосылки, чтобы финансовый поток продолжался, определили на саммите: демократия, верховенство права, предотвращение коррупции.

Напомним, в четверг, 1 февраля, лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

Европейским лидерам удалось склонить к этому решению Орбана тремя факторами, говорят дипломаты. Будет ежегодный доклад Европейской комиссии о реализации пакета помощи, состоятся дебаты на уровне лидеров по имплементации пакета, и, если это потребуется, через два года Европейский совет попросит Комиссию предложить пересмотр нового бюджета в соответствии с последней версией проекта выводов Европейского Совета.

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