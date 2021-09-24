Деньги на мечту: в Херсоне школьный дворник собирает средства на участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

Деньги на мечту: в Херсоне школьный дворник собирает средства на участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

Мужчина также работает тренером.

Школьный дворник из Херсона собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу. 48-летний мужчина написал об этом в соцсети, а пост подхватили местные издания. Херсонцы начали перечислять деньги на его мечту.

О непростом дворнике и его силе воли — в сюжете ТСН.Ранок 24 сентября.

Во дворе школы №57 идеальный порядок — это все работа нового дворника. Игорь Евтушенко работает здесь всего несколько месяцев. До недавнего времени никто и не догадывался, что этот двор метет действующий чемпион Украины и Европы по джиу-джитсу.

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Сейчас же мужчина собрался на чемпионат мира. На поездку нужно 700 долларов, которых у него нет. Об этом Игорь написал на своей странице в Facebook. По его словам, рассчитывал на знакомых, но сообщение подхватили местные издания. Затем люди начали присылать деньги. "Я даже не знаю, кто эти люди. Кто-то по семь гривен направляет, по 35. Кто-то — тысячу прислал", — рассказал мужчина.

О том, что их дворник еще и спортсмен, в школе узнали из Интернета. "Решили присоединиться к этой

акции и немного помочь ему. Будем болеть, чтобы он там победил", — говорит директор школы №57 Херсона Елена Гаврилюк.

Новости Украины: школьный дворник собирает деньги на участие в чемпионате мира по борьбе джиу-джитсу

Своей школьной работы мужчина не стесняется потому, что она хорошо вписывается в его график. Первую половину дня он убирает, а вечером идет в спортзал, там работает тренером.

Путь к джиу-джитсу у Игоря был долгим. Он рассказывает, что в молодости работал водолазом, но 20 лет назад пока их областную спасательно-водолазная служба расформировали. Тогда пошел в бизнес, который считает неудачным выбором. В то момент понял, что набрал 20 лишних килограммов, чтобы похудеть он занялся спортом. В 42 года овладел джиу-джитсу. Стал чемпионом. Сейчас тренирует других и детей, и юношей, а также своих ровесников.

Только за два дня люди для Игоря собрали более десяти тысяч гривен. Он говорит, что уже можно делать стартовый взнос. Чемпионат мира по джиу-джитсу состоится в ноябре в Арабских Эмиратах. Спортсмен верит, что поездка удастся. А пока сразу после тренировки идет домой спать, потому что утром надо в школу — убирать осеннее листья.

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