Деньги на свет и ответ Орбану: главные итоги визита европейских лидеров в Киев

Владимир Зеленский / © Associated Press

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения Киев стал центром мировой дипломатии. В столицу прибыли 26 международных делегаций, чтобы подтвердить единство перед угрозой со стороны России. Несмотря на официальные чествования, основная работа продолжалась за закрытыми дверями. Речь шла о миллиардах евро на энергетику, разблокировании кредитов и жестком ответе на шантаж Венгрии.

Все детали переговоров собирал корреспондент ТСН Александр Романюк.

Энергетический «Рамштайн» и 920 миллионов на свет

Одним из главных результатов визита стало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. ЕС выделяет 920 миллионов евро на стабилизацию энергосистемы Украины. Это часть большой программы восстановления, рассчитанной до 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии: «Еврокомиссар Йоргенсен и премьер-министр Шмыгаль проведут „энергетический Рамштайн“ в марте для согласованной работы. Это обеспечит получение Украиной именно того, в чем она сейчас нуждается».

Шантаж Орбана и ответ Зеленского

Самым острым вопросом стал кредит в 90 миллиардов евро, который сейчас блокирует Венгрия. Будапешт требует возобновления поставок российской нефти через трубопровод «Дружба». Владимир Зеленский ответил на это максимально прямо: нефтепровод повредили сами россияне, поэтому претензии Венгрии адресованы не по адресу.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Пусть Орбан поговорит именно с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное. Не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, а Украина восстанавливала».

В то же время руководство ЕС заверило: кредит будет предоставлен «тем или иным способом». Первый пакет помощи со снарядами и дронами планируют доставить к Пасхе.

Вступление в ЕС: 2027 год как ориентир

Украина настаивает на вступлении в Евросоюз уже в 2027 году. Европейские гости хвалят темпы реформ, однако конкретных дат пока не называют.

Антониу Кошта, президент Европейского совета: «Вы можете полагаться на ЕС. Мы настроены помогать развивать свободную, независимую и процветающую Украину внутри Европейского Союза».

Северный щит: 12 миллиардов от соседей

Параллельно в Киеве состоялся саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». Страны, граничащие с РФ, как никто другой понимают важность гарантий безопасности. В этом году они предоставят более 12 миллиардов евро оборонной помощи.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что война в Украине стала жестоким уроком, который Европа успела забыть за десятилетия мира.

Мир без территориальных уступок

Относительно возможных переговоров с Россией, Владимир Зеленский развеял слухи о давлении со стороны США. Никаких дедлайнов (например, «мир до 4 июля») Вашингтон не ставил. Украина готова к быстрой дипломатии, но при условии уважения к границам.

Владимир Зеленский: «Украина готова работать быстро. Правда, с одним условием — никаких уступок по территориям. Для нас это вопрос о принципах и нашей земле».

