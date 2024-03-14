Деньги нашлись: США отдают Украине свою "заначку", что говорит Байден

В Белом доме объявили об экстренном пакете помощи для Украины в виде оружия и оборудования на 300 миллионов долларов.

Это наконец-то случилось! Впервые в 2024 году Соединенные Штаты Америки объявили об очередном транше помощи для ВСУ! И все это – в обход решения Конгресса, никак не желающего согласовать выделение Украине помощи в 60 миллиардов долларов на 2024 год!

Откуда США нашли деньги, на что они пойдут, и стоит ли рассчитывать на полноценное возобновление помощи от Вашингтона – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Долгожданная помощь от США

Украина ждала с самого начала 2024 года! В Вашингтоне нашли способ, как помочь Украине, обойдя Конгресс, который продолжает блокировать выделение 60 миллиардов долларов. Об этом 12 марта объявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан:

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"Я объявляю об экстренном пакете помощи в сфере безопасности в виде оружия и оборудования на сумму 300 миллионов долларов для удовлетворения некоторых неотложных потребностей Украины".

Сколько денег дают США

Ранее об этом важном для Украины решении сообщали и журналисты Reuters. На самом деле журналисты прогнозировали, что в Вашингтоне смогут наскрести около 400 миллионов "зеленых" для Украины и сделают это в ближайшее время. Как видите, прогноз оправдался, впрочем, частично. Как сообщили в Белом доме, в рамках пакета в 300 миллионов долларов Вашингтон передаст Киеву артиллерийские боеприпасы, а также ракеты для Himars.

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Как удалось найти деньги

Джейк Салливан также уточнил, каким образом США удалось найти средства, при этом не выделяя ни копейки дополнительного финансирования. Все благодаря тому, что США в течение 2023 года закупали боеприпасы по более низкой цене, чем планировали. Вот на счету Пентагона и осталась небольшая заначка:

"Это помощь, в которой Украина нуждается, чтобы удержать линию фронта против российских атак и противостоять длительному наступлению России на востоке и в других частях страны. Эти боеприпасы обеспечат огонь украинских сил в течение определенного времени, но только на короткий период".

Корреспондент "Голоса Америки" в Вашингтоне Остап Ярыш объяснил более подробно, как именно наши союзники "экономили средства", и что на них Украине удастся получить сейчас. К сожалению, эти 300 миллионов – исключение из правила, так что больше на такую помощь рассчитывать не стоит.

Что произошло сейчас?

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США нашли дополнительные 300 миллионов долларов для пополнения складов, что открыло возможность поставить Украине оружие на такую сумму без потерь для запасов собственной армии. Денежные средства нашли благодаря экономии в контрактах для замены оборудования, которое в Украину прислали еще раньше.

Условно говоря, на покупку 100 снарядов Пентагон сначала заложил одну сумму – скажем, по 130 долларов за штуку. Но по факту эти снаряды оказались дешевле – по 93 доллара. Суммарно по разным контрактам так удалось сэкономить около 300 миллионов, которые сейчас пригодились для помощи Украине.

Пентагон / Фото: Associated Press

Проблема в том, что такой подход не подходит для постоянной поддержки. В Пентагоне говорят, что хотя иногда им удается сэкономить, полагаться на это в долгосрочной перспективе нельзя. 300 миллионов достаточно только для одного пакета, и пока новых объявлений в Вашингтоне не ожидают.

Что это значит для Украины

А это означает одно – Украине дали еще немного времени, чтобы продержаться, пока Конгресс не может выделить всю запланированную сумму на 2024 год, а это 61 миллиард долларов. Это также подчеркнул и сам президент Джозеф Байден:

"Если Конгресс не примет решения по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районах мира".

Напомнил Байден конгрессменам и о том, что большинство средств, которые "де-юре" выделяли Украине, на самом деле пошли на перевооружение самих США: старые боеприпасы и технику Вашингтон отправлял в Украину, а новые заказывал у собственных оружейников, давая им хорошую возможность работать, развиваться и зарабатывать деньги.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Впрочем, республиканцы до сих пор непреклонны. Один из их лидеров, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон до сих пор не хочет даже вынести законопроект на голосование в парламент. Конечно, объясняет это тем, что он не наберет голосов, но на самом деле торгуется с Белым домом. Официально республиканцы хотят усилить мексиканскую границу, впрочем, как говорят эксперты, их цель несколько иная – как можно дольше затягивать сам процесс, потому что он в первую очередь бьет по репутации Байдена как кандидата в президенты США. Его оппонент-республиканец Дональд Трамп может свободно критиковать действующего главу государства, обвиняя его во всех бедах, даже тех, которые он создал сам.

Поэтому нельзя исключать даже тот факт, что деньги Украина не получит до конца предвыборной гонки в Америке – до ноября-декабря 2024 года.

Что же будет после этого – тоже неизвестно. 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом сделал громкое и возмутительное заявление, что тот не будет финансировать Украину, если выиграет выборы. Ответил на это и Джо Байден, обозвав Орбана диктатором, намекнув, что Трамп и сам такой:

"Вы знаете, с кем он (Трамп) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, прямо заявивший, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуру".

Дональд Трамп и Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Уже 13 марта в предвыборном штабе Трампа уточнили его позицию. Говорят, вступив в должность, он сразу начнет добиваться мира.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом во время его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Кроме того, президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую стоимость конфликта, поскольку США заплатили гораздо больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", – заявил директор по коммуникациям кампании Трампа Стивен Ченг.

Во всяком случае, от результатов президентских выборов в США напрямую зависит судьба Украины. В настоящее время спрогнозировать что-то почти нереально, однако последние соцопросы показывают, что Трамп опережает Байдена всего на несколько процентов. Но через год ситуация может измениться в пользу любого из них.

Хорошая новость!

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Но есть и хорошие новости. 9 марта стало известно, что республиканцы готовят собственный законопроект о помощи Украине. Сейчас план "сырой" и далек от полной реализации, передает телеканал NBC. Однако авторы законопроекта надеются, что предложение сможет пройти в Конгрессе и не оттолкнет тех республиканцев, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

В чем его суть? Лидер, а также кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, оказывающий большое влияние в своей партии, неоднократно заявлял, что не даст ни копейки Украине "даром". Поэтому республиканская версия законопроекта предусматривает, что Украина возьмет кредит у Вашингтона, а в качестве залога для его предоставления могут использовать конфискованные российские активы.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол сказал, что это предложение заставит Россию хотя бы частично отвечать за разрушение Украины. План также может содержать "щедрую систему погашения" задолженности.

Американский чиновник, знакомый с позицией Белого дома, сказал журналистам, что "эта помощь лучше ее отсутствия, но это не идеальный вариант".

Выплатит ли Украина кредит?

В США логично предполагают, что дополнительные кредиты станут значительным бременем для Украины – это может нанести ущерб стране в долгосрочной перспективе и привести к экономическому кризису в будущем. Поэтому лучшим вариантом помощи Украине остается пакет помощи в 61 миллиард долларов, который в феврале принял Сенат и отказывается рассматривать Палата представителей, пишут журналисты.

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