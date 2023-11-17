Деньги не доходят до раненых воинов: какие схемы придумывают мошенники в Украине и как не попасться на крючок

В Украине активизировались мошенники, которые якобы собирают деньги на лечение раненых военных. И это в то время, когда реальные волонтеры едва закрывают сборы на нужды ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Мошенники использовали фото военного и выманивают у людей деньги

ТСН решила проанализировать посты, где собирали деньги на нужды раненого военного.

"Впервые мое внимание зацепилось за фото, на котором обожженный мужчина. Но просят средства на пересадку сердца. Второй раз я уже обратила внимание на текст. Уже под другим фото было идентичное объявление. И внимание, третий пост - новое фото, тот же текст. Идет сбор на пересадку сердца пограничнику Михаилу Дармограю", - объясняет Ирина Маркевич.

ТСН решила выяснить, есть ли человек с таким именем, что с его сердцем и действительно ли семья нуждается в финансовой помощи.

Оказалось, что такой человек существует. Михаил Дармограй уже полгода живет исключительно на таблетках. Эти препараты поддерживают его сердце.

Михаил Дармограй

Михаил 24 февраля сам пришел в Центр комплектования, уже на следующий день был на Черниговщине на границе с Россией. Потом воевал в Донецкой области. Однажды во время обстрела в окопе потерял сознание.

Эти приступы повторялись. В больницу Михаил попал уже когда не мог ходить. После обследований оказалось, что сердце больше не выполняет свою функцию. Сначала семье рекомендовали ехать на трансплантацию в Германию. Друзья Михаила сделали пост в соцсетях, где описали его реальную историю, добавили справку из больницы и прикрепили номер карты Михаила. Туда начали поступать переводы. Но в один момент Михаил получил сообщение, что с его карты снято почти 40 тысяч гривен.

Каким образом это случилось он не знает. Карточку быстро заблокировал. В полицию не обращался. Однако в соцсетях начали появляться посты с текстом, который писали друзья Михаила, однако с другими реквизитами и фото.

Объявления мошенников

История начала обрастать еще большим количеством подробностей: Михаил в мошеннических сборах стал "сиротой".

Воину за государственные средства пересадят сердце

Михаил сейчас стоит в листе ожидания на пересадку сердца в Украине. Она будет оплачена за счет государственного бюджета. Тариф НСЗУ на трансплантацию сердца - 2 миллиона гривен. Все медицинские технологии, которые есть в Украине, для военных бесплатные. Даже омбудсмен призвал украинцев не собирать деньги на лечение и реабилитацию бойцов, потому что государство имеет ресурсы, чтобы оказывать помощь.

Однако есть технологии, которые не имеет украинская система здравоохранения - это могут быть индивидуальные напечатанные импланты для лица, тяжелые случаи протезирования, сверхсложные ранения, отдельные потребности госпиталей. И здесь нужна благотворительная помощь украинцев. Эти донаты собирают фонды с официальными реквизитами или волонтеры, которые не один год сотрудничают с госпиталями.

Билборд с благодарностью ВСУ

Как проверить, идет ли сбор реальному человеку

В настоящее время количество мошеннических сборов для лечения раненых растет в геометрической прогрессии. Мошенники в первую очередь пишут максимально давящий на эмоции текст, но имеющий минимальное количество фактов. Используют чувствительные фотографии.

Первое правило – проверить оригинальная ли фотография. Для этого нужно нажать на фото правой кнопкой мыши, выбрать строфу – поиск изображения через гугл. Скорее всего, вы сразу найдете первоисточник. Как проверять фото в Интернете

Для этого нужно нажать на фото правой кнопкой мыши, выбрать строфу – поиск изображения через гугл. Скорее всего, вы сразу найдете первоисточник. Второе правило – смотреть на аккаунт автора публикации. Если страница анонимна, если на ней нет фото реального человека, вымышленный псевдоним, на странице размещены только сборы и разные номера карточек — это мошеннический аккаунт.

Мошенник из Волыни выманил 60 тыс. грн

Полиция Волыни разоблачила махляра, который создал сразу 20 аккаунтов в Facebook.

"Осужденный в объявлениях использовал фото реальных людей, которые действительно нуждались в помощи, но подвязывал к ним свои банковские счета", - говорят в полиции.

Ранее судимый, вместе со своей сожительницей делал сообщения с разных компьютеров вот в комнате общежития.

Там нашли технику, десятки банковских карточек. Следователи смогли доказать убытки 60 тысяч гривен. Люди, которые донатили, даже не знают, что деньги шли ворам. Следователи задокументировали 100 таких фактов.

Ольга одна из сотни пострадавших. Женщина из Чернигова. Сама записалась в ТРО. Готовила для военных. Сейчас на пенсии. И свой бюджет она строго делит на бытовые нужды и донаты.

"Я открою - и тем ребятам надо, и той бригаде, и тому раненому. У меня глаза слезами наливаются. Два-четыре раза в месяц я перечисляю деньги", - говорит Ольга.

Женщина рассказывает, что полиция сообщила ей, что она перечислила деньги аферистам. Ольга после этого случая не перестала донатить, но стала тщательнее проверять, кому отдает деньги.

А в случае с Михаилом сработала типичная ошибка. Когда деньги исчезли с его карты, он не обратился в полицию и это дало возможность мошенникам продолжать собирать деньги и использовать его историю даже после блокировки счета. Хотя в киберполицию сейчас можно обратиться даже онлайн. И этот шаг может остановить вал мошеннических сборов.

Мошенник с Волыни же уже получил приговор - 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

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Напомним, известный ветеран заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

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