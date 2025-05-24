Деньги, "перевоспитание" и тайные операции: Лубинец раскрыл шокирующие детали похищения украинских детей

Дмитрий Лубинец / © УНИАН

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Из российского рабства Украине уже удалось вернуть более 1300 детей, еще около 20 тысяч могут принудительно оставаться на территории страны-агрессора. К Международному дню без вести пропавших детей ТСН поговорила с Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Сколько детей удалось вернуть

«По состоянию на сегодня удалось вернуть 1324 украинских детей. Скажу откровенно, никто на самом деле точно не скажет, какое количество украинских детей находится на территории Российской Федерации, на временно оккупированной территории Украины, какое количество из них депортированы, какое количество принудительно перемещены, потому что основная проблема — это доступ к этим территориям», — говорит Лубинец.

О сотрудничестве с Россией

«Российская Федерация не предоставляет никакой информации, причем это делает не только по отношению к Украине или к нашим посредникам, а они так же не предоставляют информацию на запросы международных организаций, которые официально работают на территории РФ, например, Международный комитет Красного Христа, различные агентства, организации объединенных наций.

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То есть это основная проблема, это позиция РФ продолжать это военное преступление, геноцид, а именно делать все, чтобы украинских детей менять на российских.

И можете, больше всего, что меня удивляет всегда, что Российская Федерация депортировала, украла фактически украинских детей, но они в позиции ожидания.

Если мы, как Украина, как государство, не докажем официально на основании документов, что это украинские дети, на территории Украины есть их родители, родные, близкие, и дети хотят вернуться, то только так работает процесс возвращения», — говорит Дмитрий Лубинец.

Как огласка влияет на возвращение детей

«На самом деле россияне и лично президент Российской Федерации, они следят за мировой реакцией. Поэтому когда появилось официальное уголовное производство в отношении Путина, по Львову и Беловой, именно по вопросу незаконной депортации украинских детей, были вручены два ордера на арест со стороны Международного уголовного суда.

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Началась кампания информирования, международные страны создали международную коалицию Украин по возвращению украинских детей, начали принимать разного уровня резолюции, на национальных уровнях начали признавать действия Российской Федерации как геноцид, то автоматически это повлияло на принятие решения, что россияне, как бы им сильно не хотелось, но начали где-то через посредников возвращать детей. Но это все делается все равно в максимально тяжелом процессе, максимально затягивается процесс возвращения, требуются какие-то дополнительные справки, дополнительное подтверждение со стороны Украины», — говорит омбудсмен.

О деньгах, за которые усыновляют детей

«Мотивация одна — финансовая. За каждого украинского ребенка, которого усыновляет, так названо, усыновляет российская семья, они получают ежемесячное вознаграждение, финансовую поддержку, так сказать, на каждого ребенка. Цифры различаются от регионов. Скажу так, по предварительному анализу я не могу назвать точную цифру, но это десятки тысяч российских рублей. То есть за каждого ребенка, еще больше за ребенка с инвалидностью. И еще дополнительная оплата, если они оформляют статус многодетной семьи и забирают несколько украинских детей.

Как правило, это очень маленькие населенные пункты, очень удаленные от Украины и от крупных городов Российской Федерации. У нас зафиксированы факты, что как раз туда подальше, Сибирь, туда забирают украинских детей.

Поэтому вы правильно говорите, какое семейное тепло. Они смотрят на детей как на ресурс, за который они могут сами жить на территорию Российской Федерации», — говорит Дмитрий Лубинец.

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О перевоспитании украинских детей

«Мы фактически всех, кого возвращаем, это взрослые дети, это подростки, это дети, которые помнят, что у них есть родные и близкие, они подтверждают где-то эту информацию. А что делать с маленькими детьми?

У нас первый официально депортированный украинский ребенок — это ребенок из украинского Крыма. Это был 2014 год. И мы же понимаем, что дети стали взрослыми, им сразу меняют документы, меняют украинские документы на российские, их заставляют использовать исключительно русский язык и их заставляют поверить в так называемую «великую» Россию, ради которой они должны стать солдатами российской армии и когда-то в будущем даже за нее умереть.

То есть это то, в каком состоянии находятся наши дети на временно оккупированной территории и на территории РФ. Каждый день российская пропаганда, давление, психологическое давление на украинских детей, что они должны самоидентифицировать себя как россияне.

У нас одного из самых первых мальчиков, которого мы вернули, это еще 2022 год был, мы его вернули как раз на День Святого Николая. Он приехал в Киев, я с ним встретился, его мы сопровождали с самого начала выезда с территории Российской Федерации.

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Он выезжал через третьи страны. Но я когда его увидел, он был в спортивном костюме. А на улице было уже достаточно холодно. Я говорю, а почему такая одежда? Он говорит, ну вот в какой одежде меня вывезли, он из Мариуполя, вывезли из Мариуполя в 2022 году, в такой я и ходил все время. Я говорю, а у тебя так называемые родители не спрашивали, что может тебе что-то приобрести надо, какую-то новую одежду? Он говорит, нет, они там занимаются только собой», — рассказывает омбудсмен.

О родственниках детей

«Мы публично не можем называть их, потому что мы понимаем, что это возможно дополнительно будет заставлять, я скажу так, Мы публично не показываем эти случаи, потому что мы точно знаем, что в случае публичности Россия будет еще больше препятствовать возвращению таких детей. Поэтому за все время, я скажу откровенно, мы приняли решение о публичности всего по нескольким детям.

Например, у нас была девочка, ее депортировали в Белгород. Полтора года мы пытались ее вернуть. Нам это не удалось. После этого было принято решение организовать специальное заседание Совета безопасности ООН в формате «Ария», где выступит мама этой девочки.

Мы не знали, какая будет реакция, но мы уже использовали все другие возможности, которые оказались неэффективными. Я выступил и после меня выступила мама. Как результат, через три дня девочка была в Киеве и впервые увидела свою маму.

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Впервые за полтора года увидела свою маму. Но мы очень осторожно проанализировали и мы не знали точно, какой будет результат. В том случае у нас все сработало, прекрасно, но, к сожалению, мы не можем организовывать тысячи заседаний Совбеза ООН и показывать каждого ребенка. Поэтому мы показываем уже возвращение детей тогда, когда они уже в Украине.

Даже во время этого мы не показываем лица. Именно для того, чтобы Российская Федерация все же до конца не могла понять, как мы получаем информацию, какие мы используем возможности», — говорит Лубинец.

О поисках детей

«Только после того, как мы на территории РФ и на временно оккупированной территории Украины физически находим, где ребенок находится, находим так называемые новые документы. Мы где-то начинаем рассуждать, каким образом мы физически можем ребенка вернуть. Иногда кому-то надо ехать на территорию РФ.

То, что публично я могу сказать, мы очень благодарны дипломатам Катара, которые стали основными посредниками по наиболее сложным случаям. Даже когда у нас принято решение, что кто-то физически едет забирать ребенка, все это прорабатывается, и у нас дипломаты Катара гарантируют безопасность нашим людям.

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Скажем так, мы используем все возможности, которые потенциально могут ускорить возвращение украинских детей. Иногда этот результат мы можем увидеть через некоторое очень долгое время, иногда это более быстро. Но, скажем так, мы делаем. Мы, я имею в виду вся большая украинская команда.

вопросом возвращения украинских детей занимается лично президент Украины и все причастные к президентскому плану «Бринкитсбек-ЮА». Отдельные есть команды в различных институтах», — говорит он.

О содействии Папы Римского

«Во время каждой международной встречи, которую мы все проводим, всегда поднимается вопрос гуманитарного характера. Возвращение украинских детей, гражданских заложников, украинских военнопленных.

Поэтому, поверьте, на каждой встрече это звучит, на каждом уровне это звучит. И мы с благодарностью относимся к усилиям Ватикана, папы и новоизбранного Папы, который публично уже показал, что он готов включаться в вопрос возвращения украинских детей и помощи украинским гражданам», — сказал Лубинец.

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