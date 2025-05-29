Деньги "под матрасом" и элитная недвижимость сына-таможенника: что известно о судье-миллионерше Бакулиной

Судья Светлана Бакулина / © ТСН

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Судья Светлана Бакулина прикрывается скромностью, как прикрытием для миллионов наличных, элитной недвижимости, решений в пользу одиозных деятелей и странных подарков для взрослого сына-игромана.

Об этом говорится в материале «Хапуга.ua».

Что известно о судье

Журналисты заинтересовались судьей Кассационного хозяйственного суда, по совместительству — миллионершей Светланой Бакулиной. Миллионное состояние судьи Светланы Бакулиной привлекали внимание журналистов-расследователей еще во времена ее работы в Высшем хозяйственном суде Украины.

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Тогда журналисты «Радио Свобода» обнародовали перечень судей — официальных миллионеров, в числе которых была и Бакулина.

Судьи-миллионеры / © Радіо Свобода

Следующие 11 лет Светлана Витальевна, несмотря на громкие скандалы и официально выявленную недобропорядочность, продолжала носить мантию и обогащаться. Вероятно, не только за счет судейской зарплаты.

Но прежде чем рассказать вам о стиле жизни судьи, стоит вспомнить и о Комарницком, потому что здесь это оказывается очень и очень кстати. Из публичных источников известно, что «смотрящий» за Киевом решал свои дела в Кассационном суде с участием именно Бакулиной.

Светлана Бакулина и ее коллеги были задействованы в скандальных разборках между киевским застройщиком Максимом Микитасем и «смотрящим» за Киевом Денисом Комарницким.

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Только в одном из эпизодов в СМИ фигурировала взятка Бакулиной и еще двум судьям в размере 200 тысяч долларов.

По словам Микитася, «паршивая овца Комарницкий должен ему почти 2 миллиона долларов». Это за долю в скандальной фирме «Экобудтрейд», которая отмывала миллиарды на печально известном долгострое — Подольско-Воскресенском мосту, но Комарницкий решил бросить своего товарища и через Бакулину, то есть Кассационный хозяйственный суд, признать продажу доли компании фиктивной. Мол, «рейдернули» беднягу.

По иронии судьбы, оба — подозреваемые в коррупции, и даже не знаешь, за кого здесь болеть, или кого пожалеть. Хотя, Микитась, по крайней мере, не выезжал в Австрию.

Также Бакулина, в составе той же компании судей приняла несколько решений в пользу скандально-известного бизнесмена и политика Владимира Продивуса. Того что когда-то, в частности, отметился в перестрелке в полесских лесах, где по-бандитски делили янтарь.

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Коллегия, при участии Бакулиной, в том числе, вернула господину Продивусу контрольный пакет акций «Винницкого Универмага». Благодаря чему только за 2024 год компания заработала 43 миллиона гривен.

И есть вероятность, что рассмотрение ни одного дела Бакулиной не является случайным, как, собственно, и дело о разборках Микитася с Комарницким или того же Продивуса.

Бакулина входила в группу судей Высшего хозяйственного суда, на которых осуществлялось распределение дел с нарушением автораспределения, что подтверждается материалами расследования Генеральной прокуратуры Украины.

Судья Светлана Бакулина / © ТСН

«В пределах суда есть такое понятие как специализация. Это когда какие-то судьи лучше разбираются, например, в вопросах интеллектуальной собственности, другие судьи лучше разбираются в ценных бумагах. Этот суд решил ввести 45 специализаций практически, которые по сути дублировали друг друга», — говорит Вероника Крейденкова, экс-координатор Общественного совета добропорядочности.

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Когда дело попадает в суд, оно должно попадать к судье совершенно случайно. Но при такой схеме, судьи точно знали, какое дело кому попадет на стол.

«Примерно 20 тысяч дел попали на рассмотрение судей вот в нарушение этого распределения, в нарушение общепринятых норм. И, собственно, Светлана Бакулина, как утверждало следствие, была одна из судей, на кого таким образом распределялись дела. Во-первых, судьи за такие специализации голосовали, во-вторых, они все имели прекрасную компетенцию понять, а для чего это делается, даже если они непосредственно не стояли за тем, что условно брали деньги за дело», — говорит Вероника Крейденкова, экс-координатор Общественного совета добропорядочности.

И несмотря на эти обстоятельства, Бакулина успешно прошла квалифкомиссию и стала судьей нового Кассационного хозяйственного суда.

Состояние судьи

«Мы свечку, конечно же, не держали, но где же еще, кроме как под матрасом, Бакулина хранит 8 миллионов гривен наличными? Ну разве что в банках, как ее одиозный коллега Николай Чаус», — говорится в материалах расследования.

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8 миллионов — именно столько она задекларировала за 2024 год. Конечно, с миллионными зарплатами, «потерять» взятку в декларации совсем не сложно.

Как, собственно, и не сложно забрать то, что тебе дало государство в пользование.

Одной из претензий Общественного совета добропорядочности было пользование Бакулиной государственной квартирой в 106 квадратных метров, хотя она и свои квадратные метры имеет.

«Бакулина продолжала пользоваться служебной квартирой, принадлежавшей Киевскому городскому совету. При этом, в 2013 году судья имела сбережения на депозитных счетах и наличными на общую сумму более 1 600 000 грн», — говорится в материалах расследования.

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Судья Светлана Бакулина / © ТСН

В 2018 году эта квартира из ее декларации исчезает вместе с сыновьями, но появляется через четыре года у старшего сына Александра, уже записанная на него и брата Вячеслава в том же 2018 году.

Александр Бакулин — тоже государственный служащий. Как писали коллеги из издания «Наши гроши», сын судьи работал под крылом мамочки в Высшем хозяйственном суде.

Сейчас же, в перерывах между ставками в казино, Бакулин трудится главным государственным инспектором Гостаможслужбы. В своей декларации новоиспеченный таможенник гордо отмечает, что выиграл более 200 тысяч гривен в «ДжиДжибет» и букмекерской компании «ФАВБЕТ».

«Декларировать доход в виде казино, займа от двоюродной тети, подарка от матери пенсионерки и так далее — это очень частая история.

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И это делается для того, что обычно люди, которые это декларируют, не могут объяснить, откуда взялись у них деньги, и стараются найти что-нибудь, чтобы объяснить, откуда они появились», — говорит Вероника Крейденкова, экс-координатор Общественного совета добропорядочности.

А еще в 2020 году, в перерыве в службе на государственных должностях, Александр Бакулин внезапно разбогател.

В марте того же года вложил почти три миллиона гривен, а в августе — еще почти два миллиона, в строительство, приобретя деривативы у компании «Альянс Новобуд».

Скорее всего, речь идет об Illinsky House — жилом комплексе бизнес-класса. Сейчас цены здесь стартуют от 3500 тысяч долларов за квадратный метр. По тогдашнему курсу Бакулин вложил около 190 тысяч долларов, вероятно в 5 различных объектов: 2 квартиры и 3 паркоместа. На портале ЛУН этого объекта указано, что первый вклад составляет от 20 до 50 процентов. Так что Бакулину придется еще где-то взять минимум такую же сумму, которую уже вложил — под 200 тысяч долларов.

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Сейчас дом построен, однако никаких объектов недвижимости или незавершенного строительства в декларации чиновника не указано.

«Это делается по многим причинам, в том числе налогообложения, но такая история иногда встречается. Затем для декларирования, иногда судьи могут использовать, или другие служащие, условно стоимость только из дериватива, а стоимость второго договора, который также одновременно выкладывается, не использовать. Тем способом занижать стоимость имущества.

Но тем не менее, потом однозначно, когда объект недвижимости уже будет введен в эксплуатацию, и судья, или она семьи, приобретут право собственности, надо смотреть так же и на стоимость, потому что здесь могут тоже быть манипуляции с ее занижением», — говорит Вероника Крейденкова, экс-координатор Общественного совета добропорядочности.

Средства на недвижимость, подарила, как вы догадались, мама. К сожалению, расспросить сына судьи нам не удалось. По зарегистрированной недвижимости, оказалось, что в собственной квартире он не живет.

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По адресу же прописки живет его бабушка. По телефону главный государственный инспектор Таможни разговаривать не захотел.

Отвечать на наши вопросы о внезапной должности в таможне, маминых деньгах и удаче в онлайн-казино, в мессенджерах сын судьи также не стал.

По информации из наших источников в правоохранительных органах, можно сказать, что судейский сын и таможенник Александр Бакулин — человек-приключение. Его постоянно постигает какая-то неудача: то потерял документы на отдыхе в Испании, то попал в ДТП на маминой машине, то попал в мошенническую схему, где его хотели развести на деньги, то украли с карты 50 тысяч гривен.

Такое поведение для сына судьи-миллионерши не удивительно.

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Из слитых баз известно, что в 2021 Бакулин уже делал ставки в букмекерской конторе 1Win, которая нелегально, к слову, работает как в Украине, так и России.

Общественный совет добродетели подозревал судью Светлану Бакулину в фиктивном разводе. По материалам проверки квалификационной комиссии было установлено, что уже после развода Светлана Бакулина, вместе с экс-супругом путешествовали в Италию и Грузию.

Каких еще судей подозревают в недобросовестности

Конечно, судья Бакулина — далеко на единственная такая интересная персона в судебной системе страны. Куда ни плюнь — найдется какая-то роскошь, задекларированная или нет. Например судья Северного Апелляционного хозяйственного суда Украины — Людмила Кропивная. Госпожа Кропивная, как и Бакулина, далеко не первый десяток лет работает в судебной системе. Но в отличие от коллеги из Верховного суда, Кропивная больше любит элитную недвижимость, чем наличные под матрасом. В 2021 году она приобрела роскошный загородный особняк в Козине, несколько приврав о его стоимости, занизив примерно в 5 раз.

Очевидно, госпожа судья умеет торговаться: всего 5 с лишним миллионов, вместо 27 миллионов гривен. Такие удивительные скидки привели к подозрениям правоохранителей в незаконном обогащении судьи Кропивной.

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Уголовные дела по судьям были возбуждены давно, хотя никаких результатов или решений до сих пор нет.

Видео смотрите по ссылке.