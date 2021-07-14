Деньги успели спрятать: в Ровенской области связали и украли 800 тыс. грн у предпринимателей с Львова

Деньги успели спрятать: в Ровенской области связали и украли 800 тыс. грн у предпринимателей с Львова

Злоумышленников задержали правоохранители.

Отобрали 800 тыс. гривен и скрылись. Дерзкий разбой на Ровенщине. Двое львовян привезли строительные материалы в Дубно, однако заказчик с товарищами вместо расчета — наставили на них пистолеты. Связали мужчин, забрали деньги и скрылись на внедорожнике.

Об этом 14 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пострадавших заметил прохожий и вызвал полицию. Когда преступников нашли в Ровно, те побежали. В конце покинули внедорожник в лесополосе, а сами пошли на берег озера, разделись и притворились отдыхающими. Однако патрульные разбойников в трусах узнали и задержали. Похищенные деньги и оружие они успели спрятать.

"Связали двух предпринимателей, забрали деньги в сумме 800 тыс. гривен и скрылись на автомобиле. Начато было преследование преступников, всех трех было задержано", — говорит руководитель Нацполиции Ровенской области Алексей Камышанский.

Новости Украины: вместо денег, пистолет к виску - в Ровенской области у львовян отобрали 800 тысяч

"Едва не совершил наезды на пешеходов, на транспортные средства, создавал постоянно аварийные ситуации. Он был заблокирован, однако развернувшись данное транспортное средство столкнулось с автомобилем патрульной полиции и почти совершило наезд на патрульного полицейского", — говорит командир взвода патрульной полиции Ровенской области Юрий Пословский.

Напомним, в Харькове женщина на первом свидании дерзко ограбила ухажера.

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