Деньги заплатили, а новых квартир нет: на Киевщине несколько лет люди не могут въехать в собственное жилье

Застройщик требует у людей доплаты, чтобы закончить строительство.
Жители 9-этажки в Киевской области не могут получить собственное жилье. Часть домов, жалуются, начали строить еще в 2017-м, но до сих пор ни один не завершили.
Подробнее о ситуации – в сюжете ТСН.19:30.
Застройщик, говорят, требует людей доплаты, чтобы закончить строительство. Люди на это не согласны. Инвесторы просят местные власти признать дома проблемными, внести их в специальный реестр. Это, мол, позволит передать их другой компании, которая завершила бы проблемное строительство.
Местные чиновники отвечают — готовы оказывать юридическую помощь, однако признать дома проблемными не могут, потому что те построили вообще без разрешений. На этих участках можно строить только частные дома. В застройщике ситуации не комментируют.
Одна из пострадавших Анна Кухарец рассказывает, сейчас есть государственная программа, создается реестр недостроев. Сюда просят внести и их многоэтажку. Также она добавила, что застройщик денег не хочет возвращать, наоборот, требует доплаты за дальнейшее строительство.
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