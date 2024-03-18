"Денис был светлым человеком": в Одессе попрощались со спасателем, которого во время обстрела убили россияне

Денис Колесников прибыл на место удара, чтобы спасти потерпевших, тогда оккупанты запустили вторую ракету.

В Одессе попрощались со спасателем Денисом Колесниковым. Он погиб 15 марта во время двойного ракетного удара по городу. Враг ударил по курортному району Одессы баллистическими ракетами утром 15 марта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

По частному сектору в курортном районе города враг ударил 15 марта в 11 часов утра. На помощь пострадавшим Денис вместе с напарниками прибыл уже через несколько минут после взрыва. Спасатели только что выбежали из автомобилей, как сами стали мишенями окупантов. На том же месте – раздался второй мощный взрыв.

Место российского теракта

Николай Малишенко в пятницу утром как раз отдыхал после суточного дежурства. Поехал домой, но после взрывов - помчался помогать коллегам. Денис - был его близким другом.

"Мы потеряли часть своего сердца, часть себя. Когда раздался первый взрыв, я сразу выехал из дома и поехал на место происшествия", - говорит спасатель Николай Малышенко.

Ранения 29-летнего чрезвычайника были несовместимы с жизнью. Несмотря на все усилия медиков - спасти его не удалось.

Почтить погибшего чрезвычайника пришли сотни людей. И - едва ли не все спасатели города.

Прощание со спасателем в Одессе

"Денис был очень светлым человеком, очень жизнерадостным. Были с ним на многих пожарах, обстрелах, он всегда останется с нами в строю", - говорит заместитель руководителя 6 государственной пожарно-спасательной части города Одесса Вадим Тимчаковский

Спасателем Денис проработал пять лет. С начала полномасштабной войны выезжал ликвидировать последствия ракетных ударов по Одессе. Несмотря на тяжелую работу - никогда не жаловался на усталость и боль, говорят напарники.

"Колесников Денис мне был как брат, не только как коллега. С ним мы работали пять лет в одном карауле", - говорит спасатель Максим Тер.

Похоронили Дениса Колесникова на родине, в Белгород-Днестровском районе. У него осталась любимая девушка.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о жертвах и подробностях атаки баллистикой по Одессе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прибыл ликвидировать последствия ракетного удара, когда вторая ракета его накрыла

Также депутат считает, что ракетный удар по Одессе корректировали местные предатели. Она призвала СБУ немедленно найти их.

Читайте также: