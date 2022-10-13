Деоккупация Херсонщины: военный эксперт рассказал о перспективах освобождения

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что деоккупация Херсона состоится до конца 2022-го — ноябрь-декабрь. Такие оценки также дают западные эксперты, и все предпосылки для этого есть.

Такое мнение в интервью высказал эксперт.

По его словам, сейчас перспективное направление – это именно Херсонское. Есть предпосылки, что до нового года ВСУ "скорее всего смогут деоккупировать правый берег Днепра".

"В настоящее время взят ряд ключевых населенных пунктов на территории Херсонской области. В частности, Дутчаны. Контроль над ним дает возможность держать под огневым контролем уже левый берег Днепра. Не только на правом берегу Днепра логистика оккупантов, но и на левом. Плюс это дает возможность держать под огнем. огневым контролем украинский аэродром "Чаплинка" (расположен в поселке на Херсонщине — Ред.), который сейчас используют российские оккупанты", — подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантов маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

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