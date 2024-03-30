Деоккупация Киевщины: как ВСУ выгоняли врага и где сейчас военные РФ, которые совершали зверства против украинцев: хронология

Прошло уже два года, как украинские военные освободили Киевщину от российских оккупантов: более тысячи убитых украинцев, сожженные дома, леса, дороги, братские могилы и массовые захоронения.

Россияне не жалели ни мужчин, ни женщин, ни детей. Украинцы не молчали: 24 февраля обычные ребята превратились в бойцов и стали в очереди в военкоматы. Простые люди партизанили, чтобы никогда не жить под путинским триколором.

Как освобождали Киевскую область – в эксклюзиве TSN.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

2 апреля — два года как с Киевщины окончательно погнали российских оккупантов, которые в первые дни полномасштабной войны стремительно начали загребать село за селом и целились на столицу, планировали взять "Киев за три дня".​​

Однако украинцы встали на защиту собственного дома, кто-то даже без какой-либо подготовки, просто – нужно.

Срочники на войне и женщины с "коктейлями Молотова"

В бои шли не только кадровые военные, но и срочники, обычные парни становились воинами, женщины вместе с другими гражданскими в это время делали "коктейли Молотова", потому что тоже готовились к "теплому" приему оккупантов. Срочники производили свои первые боевые выстрелы и доказывали, что "непобедимые аналогов нет", можно уничтожить.

Высадка первого российского десанта в Киевской области и первые бои

Первыми свидетелями того, как в аэропорту "Антонов" начал высаживаться российский десант, стали жители всех близлежащих населенных пунктов – Гостомеля, Ворзеля, Гавриловки. Это длилось почти полтора дня: с утра 24 февраля до вечера 25-го.

Местные насчитали около двух тысяч десантников и около полутора сотен вертолетов. Два из них сбили украинские военные – фактически это было начало боев за аэропорт. Еще около 10 часов утра боевые вертолеты с российским десантом атаковали военную часть 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, охранявшей аэродром в Гостомеле.

По данным, полученным от пресс-офицера 4-й бригады Нацгвардии, в то утро белорусскую границу пересекло 140 российских вертолетов, из них в атаке на Гостомель участвовали около сотни машин, работавших несколькими волнами под прикрытием двух штурмовиков Су-25. Наши военные делали все, что могли, а один из шагов украинской армии не позволил оккупантам добраться до Киева.

Стремительная оккупация Киевщины

А уже около 19:00 24 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Чернобыль и другие населенные пункты в Зоне отчуждения также оккупировали.

Рашисты все ближе и ближе двинулись к Киеву. Север области – Иванков, Обуховичи, Катюжанку и другие населенные пункты рядом – они частично превратили в свой тыл.

Свидетели говорили о том, что туда вошли "кадыровцы". Ключевыми же для россиян оставались Гостомель, Ирпень и Буча. Уже утром 25 февраля по Свято-Покровской улице Гостомеля очевидцы увидели колонну российской техники. На перекрестке дороги на Ирпень ее разбили украинские военные, шли бои и за аэропорт "Антонов". А уже со временем мы узнаем о нашей изуродованной "Мрие" – Ан-225.

Украинские защитники 25 февраля взорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить прорыв российских оккупантов в Киев. Также, чтобы враг не прошел в столицу, была взорвана дамба на въезде в село Козаровичи Вышгородского района. В результате река вышла из берегов и затопила Демидов.

26 февраля первая колонна россиян пыталась пробиться в село Немишаево по дороге на Ворзель. В тот же день оккупанты захватили там роддом и налегли на Бородянку, город оказался на их пути в столицу, хотя именно здесь – ни одного военного объекта. То, что в городе увидели уже после освобождения, шокировало весь мир, разрушения в Бородянке называют одними из самых масштабных в Киевской области.

А вот так то, что там увидел, описывал журналист BBC.

"Разрушение в центре Бородянки — худшее, что я видел на Киевщине, даже по сравнению с Бучей и Ирпенем, где шли ожесточенные бои".

Оккупация Бучи и Ирпеня

Между тем, в эти же дни серьезные бои были и неподалеку в Василькове, прорыв произошел и в Киев. Возле метро "Берестейская" украинские военные уничтожили российскую технику, россияне в это время из "Градов" обстреливали Ирпень.

Уже 27 февраля оккупанты полностью захватили Немешаево и Ворзель. Параллельно стирая Бучу – город был под постоянными обстрелами.

С 28 февраля по 5 марта рашисты пытались взять Бучу и Ирпень. После продолжительных боев им это удалось.

Расстрел людей

Уже 8 марта в Буче, Ворзеле и Гостомеле полностью исчезли свет, газ и отопление. Ситуацию называли гуманитарной катастрофой. Все это время люди не могли выходить из укрытий ни на миг, кто рисковал – большей частью не возвращались.

С 9 марта оккупанты наконец-то разрешили убрать с улиц Бучи тела людей, погибших во время обстрелов. Часть Ирпеня в это время тоже контролировали российские войска, там шли активные уличные бои, а волонтеры сами по себе пытались вывозить людей из-под обстрелов. В Буче оккупанты продолжали выискивать тех, кто, по их мнению, имел отношение к ВСУ, расстреливали и пытали.

Кто спасал жителей Бучи?

У жителей Бучи шансов уехать фактически не было. Один из тех, кто собственной жизнью рискнул и ехал в сам город, чтобы вывезти хоть немного людей, был Константин Кястутисович, которого горожане называют настоящим героем.

Сам он – гражданин Казахстана, переехал в Украину, спасаясь от политических преследований в родной стране. В марте 2022 года ему удалось спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий, используя свой паспорт. Проезжая русские блокпосты, он завозил местным лекарства и еду, но больше всего его удивляло – люди просили еду не для себя, а для животных. А уже на обратном пути он вывозил людей, каждый раз рискуя своей жизнью. Все, что просил Константин вместо этого – молитву, сам переживая пытки россиян – не жаловался.

История, заставляющая плакать

Среди спасенных была и девочка из Бучи, которой на тот момент было всего 9 лет. Ее едва удалось вывезти, оккупанты до последнего не выпускали их из города, хотели добить ребенка, несмотря на то, что девочка уже была ранена обломками. Счет шел на часы.

Еще одна из болезненных историй – спасение несовершеннолетней девушки из Бучи, которую постоянно насиловали россияне. Об этом Константину вспоминать тяжелее всего.

Массовые захоронения

Кроме того, Константину Кястутисовичу пришлось собственными руками хоронить людей и целые семьи, убитые русскими солдатами. Он был первым, кто опубликовал видеозапись о массовых захоронениях в Буче. Он боролся за каждого человека до дня освобождения всей Киевщины и отдал за это собственное здоровье.

Первая официальная эвакуация

С 10 марта из городов Киевской области начали более или менее централизованно эвакуировать людей. Это впервые украинской стороне удалось договориться с россиянами о создании "зеленых" коридоров. До этого людей вывозили только волонтеры – на свой страх и риск.

Многих расстреливали на трассе смерти – так прозвали дорогу от Киева до Житомира. Забирать людей можно было только у разрушенного Романовского моста в Ирпене. Часть выходила пешком, часть уезжала машинами. Некоторых расстреливали русские военные.

"Когда мы дошли до Житомирской трассы, она была усеяна разбитыми и расстрелянными машинами с надписями "Дети"".

Попытки оккупантов прорваться в столицу

С 13 по 21 марта продолжались идти ожесточенные бои за Ирпень. Оккупанты в Буче обустраивали огневые позиции в жилых комплексах, из людей делали те же "живые щиты". Хотели пойти на Киев – на людей им было безразлично.

Впоследствии была еще одна попытка россиян прорваться в Киев уже со стороны Броваров. Однако 9 марта ССО "Азов" совместно с 72-й бригадой ВСУ в окрестностях города у села Скибин устроили засаду и разгромили колонну батальонно-тактических групп 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии армии РФ. Россияне потеряли почти целый полк, включая командира, полковника Андрея Захарова.

А дальше было село Мощун, оно уже за 7 километров до столицы. В марте 2022 года оккупанты бросили сюда невероятное количество сил, элитные подразделения. Это был их последний шанс прорваться в Киев. Все другие происки уже были затоплены после подрыва Ирпенской дамбы.

Село начали выжигать артой и авиацией. Битва за Мощун длилась 2 недели, украинские воины теряли и возвращали позиции, взять все снло под свой контроль "второй армии мира" не удавалось, украинские бойцы положили здесь рекордное количество элиты российской армии.

Решающая битва

21 марта недобитки путинских солдат из Мощуна начали бежать. Уже впоследствии военные рассказали, что именно битва за это село стала решающей, было принято решение повторно взорвать Ирпенскую дамбу.

Тот, кто нес взрывчатку, только теперь рассказывает, как это было. Он – исполняющий обязанности командира 134-го батальона 114-й отдельной бригады сил ТРО Вячеслав Хруль. До полномасштабной – был обычным гражданским. Вместе с такими же ребятами рискнул нести взрывчатку в дамбу, чтобы спасти столицу от прорыва оккупантов.

Возвращение Киевщины под контроль Украины

Благодаря этим ребятам и всем бойцам ВСУ оккупанты потерпели окончательное поражение. 16 дней упорных боев. 21 марта Мощун – окончательно перешел под контроль украинских войск. С этого дня Украина начала возвращать и другие города и села под свой контроль. 28 марта мэр Ирпеня сообщил, что город полностью освобожден от оккупантов. Российские войска начали отходить с оккупированных территорий. В тот же день украинские военные подняли украинский флаг над Макаровым, оккупанты начали бежать.

1 апреля – освободили Ворзель и Бучу, 2 апреля – уже все села Киевщины были освобождены, под украинский флаг вернулся и Гостомель.

Шокирующие мир зверства!

С апреля 2022 года мы начали узнавать о всех зверствах россиян и пытки гражданских. В Буче россияне устроили настоящий геноцид украинцев, все, что произошло в городе – теперь называют "Бучанской резней". Тела рашисты сбрасывали друг на друга и зарывали в лесах и дворах.

За время оккупации, в Киевской области россияне убили около 1400 человек, еще 300 – считались пропавшими без вести. В их числе и дети. К слову, первым, кто показал все эти зверства в Буче миру, был тот же гражданин Казахстана Константин, который всю оккупацию пытался спасти гражданских. Всю имеющуюся у себя информацию он передал международным следователям.

Житомирскую трассу тоже было не узнать – море заброшенной российской техники, снарядов, которыми хотели забрасывать Киев, расстрелянные автомобили с телами украинцев внутри.

Где палачи, которые убивали украинцев?

Прошло два года и еще один вопрос, который волнует всех украинцев – где те палачи, которые безжалостно убивали взрослых и детей в Киевской области?

Благодаря камерам уличного наблюдения десятки убийц украинским правоохранителям и зарубежным журналистам удалось идентифицировать. В некоторых случаях россиян выдавала собственная алчность. Вот, например, вы точно видели кадры, где украинских мужчин выстроили в ряд и ведут в штаб. Они были местными терробороновцами в Буче – их вели на расстрел, а перед этим жестоко пытали. Выжить из девяти смог только один. Его зовут Иван, его тоже должны были казнить, но он притворился мертвым.

Именно телефоны этих мужчин оккупанты после того, как убили, похитили и принялись звонить родственникам на болота. Так журналисты The New York Times и высчитали три десятка палачей, которые могут быть причастны к убийствам на улице Яблунской в Буче.

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Большинство из идентифицированных – военные 234-го десантно-штурмового полка. Их фото разлетелись по мировым медиа, а доказательства их присутствия в Буче – неопровержимые. Да и они сами знают, кто они, знают, что они убийцы, но живут так, будто ничего не было. Более того, они наслаждаются жизнью, кто-то даже ездит на курорты за границу, а кто-то становится блоггером.

Вот как Сабуров Илья – псковский десантник. Он ведет свой ютуб канал, до начала вторжения он снимал там стрим об играх, после – постил кадры боевых действий. Правда, сейчас все подчистил. И, к слову, продолжает воевать. Свою причастность к зверствам в Буче он отрицает.

По телефонам убитых звонил и 26-летний Радий Забурин, он звонил по телефону Ивана Скибы своей жене Дарье Забуриной. Когда ей позвонили по телефону журналисты, она заявила, будто ее муж не военный, а строитель, и он всегда рядом, и что ей никто никогда не звонил из Украины. Однако после звонка Дарья быстро закрыла свою страницу в соцсети. Интересно, что Радий Забурин в 2013 году был задержан с 96 граммами запрещенного вещества.

Также среди убийц Михаил Гурьянов. До 2020 года он работал разнорабочим и экспедитором. Из Бучи он звонил по телефону своему дяде, Василию Шевченко. Когда этого набрали журналисты, сказал, что "ничем не может помочь, потому что это военная тайна". Из этой же категории еще сотни и сотни палачей. Фамилии которых ранее опубликовала и украинская разведка. Кого уже удалось ликвидировать, кто до сих пор живет свою никчемную жизнь и точно молчит о том, что когда бежали, бросали все, теряли даже собственные штаны.

Мародерство во время оккупации

Оккупантам было завидно, что украинцы в селах живут лучше, чем они в городах. Мародерили все, из домов воровали: чайники и даже унитазы, украшения, одежду и самое абсурдное – женское белье. Его они передавали своим "русским бабам", которые так и подстрекали собственных мужчин побольше украсть. Дерибанили все и в магазинах. Они пришли нас "освобождать" от нормальной жизни, а остались в нашей земле. Украинцы же выстояли, несмотря на прогнозы НАТОвских генералов, ведь в первый день нам действительно пророчили поражение – через 3-4 дня.

Война переходит на территорию РФ

Киев продолжали обстреливать оккупанты, доставала до столицы и баллистика, ежедневно под обстрелами оказывались и приграничные с Россией города. Да и сейчас ситуация – не лучше. Уже последовал третий год беспощадной кровопролитной войны. Украина стоит. Но понемногу война переходит и на территорию РФ.

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С 12 марта 2024 года туда зашли бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", которые являются гражданами России и восстали против режима Путина.

Теперь пылает все и в Белгороде, и в Курской области, и в дальний тыл прилетает. А те, кто насмехались над смертями украинцев, просили еще и еще, теперь сами собирают сумки и бегут, в неизвестность, как когда-то миллионы украинских семей.

"Бумеранг существует, РФ, аминь, развалится, а перед этим каждый россиянин, причастный к войне или просто молчавший — получит свое".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАСИЛОВАЛИ, ПЫТАЛИ, РАСТРЕЛИВАЛИ. Где российские военные, которые совершали зверства в Киевской области?

Напомним, СБУ назвала имена преступников, убивших более 50 жителей Бородянки в марте 2022 года.

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