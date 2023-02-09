Деокупация Крыма: эксперт рассказал, поможет ли Украине дальнобойное оружие от Британии

Военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, как британские дальнобойные ракеты и авиация могут помочь Украине деоккупировать Крым.

Об этом Черник рассказал в интервью ТСН.ua.

Он пояснил, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow могли бы уничтожить Крымский мост как основную артерию обеспечения полуострова, а самолеты помогли бы выбить в воздушных боях российскую авиацию.

"Если говорить об авиации, то на мой взгляд, авиация может помочь деоккупировать именно Крым. Объясню, каким образом. Дальнобойное оружие, те же ракеты Storm Shadow помогают полностью уничтожить Крымский мост. Несколько эскадрилий таких самолетов — 12-24-48, чем больше, тем лучше – вступают в воздушные бои с их авиацией. И учитывая, что западная авиация и британские истребители в том числе на порядок лучше, чем все, что имеют россияне, по-немногу мы выбиваем в воздушных боях как их истребительную авиацию, так и самое главное – тяжелые транспортные самолеты класса Ан-124 "Руслан" или Ил-76, которые могут доставлять боеприпасы и еду в Крым", — описал предполагаемый сценарий полковник.

"И Крым банально "задыхается". Истощается там весь личный состав и просто население так, что просто некому будет воевать. И Крым падает к украинским ногам, как гнилой овощ. Может ли такая концепция чисто в военной части реализоваться – почему нет? Как будет на практике – покажет время", – добавил Черник.

Напомним, накануне премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что продолжаются обсуждения о передаче Украине дальнобойных ракет.

Что касается авиации, которую призвал предоставить президент Украины Владимир Зеленский, то не стоит ожидать немедленной передачи истребителей. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Он добавил, что процесс может занять месяцы.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявлял, что государство не будет применять для ударов по территории РФ оружие большой дальности от США. Однако будет применять его по оккупированным территориям Украины.

Заметим, в Пентагоне сомневаются, что украинские войска смогут освободить Крым в ближайшем будущем.

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