"Деокупация пойдет быстрее": эксперт рассказал, как действовать Украине на фоне "референдумов" оккупантов

Если российские оккупанты и проведут "референдумы" на захваченных территориях Украины, то государству остается дальше освобождать свои земли и не признавать их российскими.

Благодаря заявлениям захватчиков о "референдумах" деоккупация может происходить более быстрыми темпами.

Об этом ТСН.ua рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

"Они думают, что такими действиями они остановят Украину, но на самом деле только подливают масла в огонь. Благодаря их заявлениям и деоккупация пойдет быстрее. Украине остается только деокупировать территории, не признавать их как с Крымом, Донбассом, Херсонщиной и Запорожьем. Если дурак в больнице хочет захватить весь мир, что ты ему скажешь? Ничего. Дурак — это Кремль", — рассказал эксперт.

Он убежден, что в ближайшие 100 лет политика России не изменится.

"Мы должны воевать на информационном фронте, военном фронте, дальше деоккупировать наши территории, и навсегда запомнить, что ближайшие 100 лет политика РФ не изменится. Такой у нас сосед. Мои слова подтверждают действия РФ", – сказал Лисянский.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не изменят ситуацию, ведь Украина дальше будет освобождать их.

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