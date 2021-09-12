Депортация украинцев из Польши: Кристина Соловей в эфире ТСН.Тижня представила выполнения лемковской песни

Ни в Киеве, ни в Варшаве нет ещё общего, современного подхода к этой трагедии — депортации украинцев.

12 сентября вспоминают жертв принудительного переселения украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тижня.

На Донбассе их называли "западенцами" и "бандерами". Но они продолжали упорно говорить на украинском и берегли свои традиции. Они — это украинцы из Польши, которых тогдашняя коммунистическая власть, договорившись с Советским Союзом, грубо вытолкала из родительских домов, прикрываясь бумажкой о каком-то "обмене населением".

Вспоминать об этом в Союзе было категорически запрещено. Что такое депортация, когда тебе дают несколько часов на сборы и заставляют покинуть почти все нажитое, украинцы и мир только недавно узнали из рассказов крымских татар.

Это сейчас мы знаем, что идол мирового поп-арта Энди Уорхол — этнический лемко Андрей Верхола. И музыку гимна Украины создал также лемко Михаил Вербицкий.

Истории лемков, которых принудительно депортировали, смотрите в сюжете ТСН.Тижня.

Новости недели: истории украинцев, которых депортировали из родных земель в 1944-1951 годах

В студию ТСН.Тижня пришла "лемковская принцесса" — Кристина Соловей. Эту певицу широкому зрителю открыл телеканал "1+1" в программе "Голос страны". Она — из лемков. В ее семье сохранилась память о той трагической депортации. У Кристины есть целый цикл именно лемковских песен.

Специально для эфира, где почтили память тысяч украинцев, которых попытались вырвать с корнем из родной земли, в прямом эфире ТСН.Тижня Кристина Соловей и гитарист Никита Юдин презентовали уникальное исполнение лемковской песни.

Новости недели: Кристина Соловей представила песню в студии ТСН.Тиждень

Депортация украинцев из Польши — нашей дружественной страны — до сих пор остается больным местом в отношениях двух стран. Ни в Киеве, ни в Варшаве нет ещё общего, современного подхода к этой трагедии. Еще много надо поработать ученым. Написать общие учебники, возможно. Там, где не общаются ученые, в каждую историческую щель залезают враги, чтобы рассорить.

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