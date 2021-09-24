Депрессия, буллинг и неотфильтрованные родителями социальные сети могут превратить детей в убийц — эксперты

ТСН.Тиждень узнал — почему подростки возвращаются в школы с оружием и намерениями убивать.

На этой неделе в пермском университета в России студент застрелил 6 человек, еще 14 — травмированы. Пытаясь спастись, люди выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях. Будто это где-то в другой стране. Но последние несколько лет выстрелы в школах, колледжах и университетах стали регулярными, а стрелками оказываются — местные ученики и студенты.

ТСН.Тиждень решил разобраться, как близко подошла угроза такого нападения в школе, где учатся украинские дети.

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Журналисты пошли к учителям, полицейским, психологам и конфликтологам. Потому что в начале сентября похожая трагедия произошла уже в украинской школе. 19-летняя девушка пришла с арбалетом в учебное заведение в Полтаве. Здесь училась до 5 класса, и именно здесь захотела убивать. Нападающая попала заместителя директора в спину и учительнице — в руку.

Психологи и конфликтологи основными причинами нападений на школы называют ошибки родителей — незнание, чем ребенок интересуется, на какие группы подписан в соцсетях, что читает и не переживает ли депрессивные состояния. «Если обратиться к аккаунту человека, совершившего это в Перми, то проанализировала, на какие группы он был подписан, то это реально экстремистские ужасные вещи. Он сам добавился к таким группам, которые могли делиться информацией о таких же действия. К тому же, депрессии очень помолодели. Сейчас с депрессиями обращаются дети 9 лет», — рассказала психолог Екатерина Гольцберг.

ТСН.Тиждень выяснил, знают ли в украинских школах и вузах, как действовать во время стрельбы? До недавнего времени правоохранители рассказывали детям правила дорожного движения, как оказывать первую медицинскую помощь, как вести себя в толпе и как противодействовать буллинг, но теперь стоит вносить новые правила: поведения во время атаки на школу.

С 2016 года в украинских школах появились первые школьные офицеры полиции. «Если есть возможность, надо покинуть территорию школы, если нет такой возможности — замкнуться и не шуметь» — в комментарии ТСН.Тижню рассказал школьный офицер полиции Алексадр Коцар.

Но стало ли теперь в школе безопаснее? Как разглядеть психическое расстройство у ребенка, что пошагово делать, если нападение на школу уже случилось и какую обязательную новую должность планируют ввести в школах уже скоро? Смотрите в воскресенье в 19:30 в ТСН.Тыжни с Аллой Мазур.

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