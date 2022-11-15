Депутат Европарламента предположил, что РФ могла пообещать Ирану в обмен на беспилотники

В субботу, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача якобы состоялась до начала войны в Украине.

Действующий депутат Европарламента, а в прошлом – министр национальной обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью ТСН.ua предположил, что Россия могла пообещать Ирану в обмен на беспилотники.

"Ну, были разговоры о самолете Sukhoi. У России все еще есть какие-то деньги от продажи газа и нефти, полученные до того, как мы ввели эмбарго. Это жесткие режимы, которые помогают друг другу. В этом нет ничего нового. Они также торгуют с Венесуэлой или Кубой, Северной Кореей. Это интернационализация жестких государств", — считает Сикорский.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия применяет дроны для атак по жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и мирному населению Украины. Ранее Иран отрицал свою причастность к поставке России оружия.

СМИ также сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

По данным министра обороны Украины Резникова, российские оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе. Также по его данным, Тегеран обязался передать Кремлю до 2,4 тысяч беспилотников.

Российские террористы по состоянию на 9 ноября уже выпустили по Украине более 400 иранских дронов Shahed-136.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты. Если бы это произошло, то оккупанты уже обстреливали бы ими украинскую энергетическую инфраструктуру.

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